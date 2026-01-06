अंकुरित-उबला या भुना चना कौन देगा ज्यादा ताकत, इस सुपरफूड को कब और कितना खाना चाहिए?

3 . अंकुरित चना: न्यूट्रिशन का सबसे एक्टिव रूप

3

अंकुरित होने पर चने के अंदर मौजूद सभी पोषक तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं और अंकुरित की ये प्रक्रिया चने में मौजूद एंटी-न्यूट्रिएंट्स को कम करती है इससे फायदा ये होता है कि इससे फायदा ये होता है कि ये शरीर में आयरन, प्रोटीन व विटामिन्स की अवशोषण क्षमता बढ़ा देती है. तो अगर आपके शरीर में खून की कमी है, बी-12 जैसे विटामिन की कमी हो और ताकत कम महसूस होती है तो आप इसे खा सकते हैं. इसके अलावा वजन घटाने वालों, महिलाओं में आयरन की कमी, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे लोगों के लिए भी इस तरह से चना खाना चाहिए. नियमित अंकुरित चना खाने से पाचन सुधरता है और लंबे समय तक ऊर्जा बनी रहती है.

