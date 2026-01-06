FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

अंकुरित-उबला या भुना चना कौन देगा ज्यादा ताकत, इस सुपरफूड को कब और कितना खाना चाहिए?

चना हार्सपावर देने वाला माना जाता है और इसीलिए इसे सुपरफूड का तगमा दिया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को चना पचता नहीं या गैस का कारण बन जाता है. ऐसे में चना कितना-कब और कैसे खाना चाहिए अगर ये पता हो तो समस्याए नहीं होंगी और शरीर को भरपूर ताकत भी मिलेगी.

ऋतु सिंह | Jan 06, 2026, 10:36 AM IST

1.घोडे जैसी ताकत देता है चना

घोडे जैसी ताकत देता है चना
1

चना स्वाद ही नहीं सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. देसी भाषा में लोग इसे घोड़े का खाना कहते हैं लेकिन इसके पीछे वजह ये है कि ये घोड़े जैसी ताकत देता है. इसलिए अगर किसी को ताकत की कमी महसूस होती है तो उसे चना जरूर खाना चाहिए, लेकिन चना कितना खाना चाहिए और कब ये जानने के साथ ये भी समझना होगा कि भूना- अंकुरित या उबला कौन सा चना ज्यादा ताकत देता है. आखिर चना सुपरफूड क्यों बन गया है ये भी जानते हैं.

2.चना क्यों बन गया है है ‘सुपरफूड’

चना क्यों बन गया है है ‘सुपरफूड’
2

बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ती बीमारियों के दौर में लोग ऐसे भोजन की तलाश में हैं जो सस्ता भी हो और असरदार भी. इसी तलाश में चना एक बार फिर चर्चा में है. प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर यह अनाज शाकाहारी लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं. लेकिन सवाल यह नहीं कि चना खाएं या नहीं, असली सवाल यह है कि किस रूप में चना खाना शरीर के लिए सबसे फायदा देता है और एनर्जी पावर है. तो चलिए तीनों ही तरह के चने के फायदे समझते हैं और उस आधार पर आपको जो सेहत के लिए चाहिए वो खा सकते हैं.
 

3.अंकुरित चना: न्यूट्रिशन का सबसे एक्टिव रूप

अंकुरित चना: न्यूट्रिशन का सबसे एक्टिव रूप
3

अंकुरित होने पर चने के अंदर मौजूद सभी पोषक तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं और अंकुरित की ये प्रक्रिया चने में मौजूद एंटी-न्यूट्रिएंट्स को कम करती है इससे फायदा ये होता है कि इससे फायदा ये होता है कि ये शरीर में आयरन, प्रोटीन व विटामिन्स की अवशोषण क्षमता बढ़ा देती है. तो अगर आपके शरीर में खून की कमी है, बी-12 जैसे विटामिन की कमी हो और ताकत कम महसूस होती है तो आप इसे खा सकते हैं. इसके अलावा वजन घटाने वालों, महिलाओं में आयरन की कमी, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे लोगों के लिए भी इस तरह से चना खाना चाहिए. नियमित अंकुरित चना खाने से पाचन सुधरता है और लंबे समय तक ऊर्जा बनी रहती है.
 

4.भुने चने: हेल्दी स्नैक या छुपा खतरा?

भुने चने: हेल्दी स्नैक या छुपा खतरा?
4

भुने चने आजकल चिप्स और नमकीन का हेल्दी विकल्प माने जाते हैं. ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाते. लेकिन यहां एक चेतावनी जरूरी है. बहुत ज़्यादा भुने चने या ज़्यादा सख्त चने कुछ लोगों में कब्ज, गैस और पेट दर्द का कारण बन सकते हैं. कमजोर पाचन वाले लोग को इसे खाने से परहेज करना चाहिए. जैसे  बुज़ुर्ग लोगों को या IBS जैसी समस्याओं वाले मरीजों को. 

5.उबले चने: पेट के लिए सबसे सेफ ऑप्शन

उबले चने: पेट के लिए सबसे सेफ ऑप्शन
5

अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है या गैस, एसिडिटी की शिकायत रहती है तो उबले चने आपके लिए बेहतर विकल्प हैं. उबालने से चने नरम हो जाते हैं, जिससे इन्हें पचाना आसान होता है. वेट लॉस वालों के लिए ये ज्यादा अच्छा होता है और डायबिटीज वालों के लिए भी क्योंकि ये पेट देर तक भरा रहता है. एनीमिया में उबला चना फायदेमंद होता है. लेकिन उबालने की प्रक्रिया में कुछ पानी में घुलनशील पोषक तत्व कम हो सकते हैं.
 

6.तो रोज़ कौन सा चना कब और कितना खाएं?

तो रोज़ कौन सा चना कब और कितना खाएं?
6

चना दिन के किसी भी समय खाया जा सकता है लेकिन अंकुरित चना सुबह के समय, उबला चना दिन में यानी दोपहर में और  भुने चने शाम के स्नैक में खाना बेहतर होता है. आप चना किसी भी समय खाएं इसकी मात्रा 30–50 ग्राम से ज्यादा न हो.
 

7.क्यों आने वाले समय में चना बनेगा ‘फूड ट्रेंड’

क्यों आने वाले समय में चना बनेगा ‘फूड ट्रेंड’
7

जैसे-जैसे लोग प्लांट-बेस्ड डाइट की ओर बढ़ रहे हैं, चना भविष्य का बड़ा प्रोटीन स्रोत बन सकता है. दरअसल चना हर रूप में फायदेमंद है, लेकिन शरीर की जरूरत और पाचन क्षमता के हिसाब से उसका चुनाव करना ही असली समझदारी है. गलत तरीके से खाया गया चना फायदा कम और परेशानी ज्यादा दे सकता है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

