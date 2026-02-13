Karmic Relationships: किस इंसान से आपका कैसा है 'कर्म बंधन'? इन 7 संकेतों से चल जाएगा पता 

4 . 2 ट्विन-फ्लेम कनेक्शन

4

ट्विन-फ्लेम का मतलब होता है एक आत्मा के दो हिस्से, माना जाता है कि ऐसे रिश्ते में दो लोगों का जुड़ाव बहुत गहरा और खास होता है, जैसे वे एक ही आत्मा के दो भाग हों और उनका जीवन का उद्देश्य एक जैसा हो सकता है और वे एक-दूसरे की मदद करके अपने लक्ष्य को समझते और पूरा करते हैं. यह रिश्ता हमेशा रोमांटिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है, यह दोस्ती जैसा या कभी-कभी मुश्किल और टकराव भरा भी हो सकता है. जब दोनों अपना मकसद पूरा कर लेते हैं, तो वे अलग रास्तों पर भी जा सकते हैं.