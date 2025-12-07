FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

आतंकी ठिकाने से राइफल, कारतूस बरामद | J&K: डोडा में आतंकी ठिकाने का भंड़ाफोड़, सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकाना मिला | विराट कोहली ने दर्शन और पूजा की, लक्ष्मीनारायण मंदिर पहुंचे भारतीय बल्लेबाज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bigg Boss 19 Live Updates: बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले आज, इन 5 फाइनलिस्ट्स के बीच ट्रॉफी की जंग, यहां देखें Live शो

Bigg Boss 19 Live Updates: बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले आज, इन 5 फाइनलिस्ट्स के बीच ट्रॉफी की जंग, यहां देखें Live शो

Rashifal 08 December 2025: आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Makhana For Weight Loss: वजन घटाने का सीक्रेट सुपरफूड है मखाना! इस तरह खाएंगे तो तेजी से फैट होगा कम

Makhana For Weight Loss: वजन घटाने का सीक्रेट सुपरफूड है मखाना! इस तरह खाएंगे तो तेजी से फैट होगा कम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम

ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू

Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू

Brain Ageing Signs: आज हम आपको दिमाग के तेजी से बूढ़े होने के कुछ ऐसे शुरुआती संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी समय पर पहचान कर दिमाग की गिरती सेहत को रोका जा सकता है. ये लक्षण दिमाग की सेहत के लिए  SOS सिग्नल हैं, इनपर ध्यान देना बेहद जरूरी है... 

Abhay Sharma | Dec 07, 2025, 05:27 PM IST

1.Brain Ageing Signs

Brain Ageing Signs
1

उम्र बढ़ने के साथ दिमागी सेहत अपने-आप गिरने लगती है, ऐसी स्थिति में लोगों को नींद की समस्या, शब्द या बातें याद नहीं रख पाने जैसी कई अन्य दिक्कतों का सामना करा पड़ता है. ऐसे में आइए जान लेते हैं खराब मेंटल हेल्थ के कौन से ऐसे लक्षण हैं, जिनकी पहचान समय पर हो जाए तो व्यक्ति अपनी गिरती दिमागी सेहत पर काबू पा सकता है...

Advertisement

2.थकान और नींद से जुड़ी समस्या

थकान और नींद से जुड़ी समस्या
2

दिमाग की सेहत के लिए सबसे बड़ा SOS सिग्नल है नींद का बिगड़ना, क्योंकि नींद न आना, थकान के बावजूद नींद की समस्या, बार-बार नींद खुलना जैसे लक्षण दिमाग के जल्दी बूढ़े होने के संकेत हैं. बता दें कि मेंटल हेल्थ के लिए नींद बेहद जरूरी है, क्योंकि  इसी दौरान दिमाग खुद को रिपेयर करता है और यादों को मजबूत करता है. नींद की कमी के कारण ही अक्सर लोगों को धीरे-धीरे भूलने की समस्या, ध्यान न लगना और दिमागी धुंध जैसे संकेत नजर आते हैं. 
 

3.शब्द या बातें भूलना

शब्द या बातें भूलना
3

आमतौर पर बातचीत के दौरान कुछ शब्द भूल जाना आम बात है पर ये समस्या आपको रोज हो रही है तो इसे दिमागी सेहत गिरने का संकेत मानें. दरअसल, जब लोग कहते हैं कि 'बस जुबान पर है, याद नहीं आ रहा तो इसे डॉक्टर 'टिप ऑफ द टंग' सिंड्रोम कहते हैं. यानी आम शब्द, नाम या जान-पहचान वाले चेहरे बार-बार भूल जाना यह बताता है कि दिमाग का वो हिस्सा जो याददाश्त और सीखने के काम आता है, कमजोर हो रहा है. 

4.अपनी जानी-पहचानी जगहों को भूल जाना

अपनी जानी-पहचानी जगहों को भूल जाना
4

अगर कभी-कभी रास्ता भूल जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी ही गली या रोज जाने वाले रास्ते अजनबी लगने लगें, तो ये चिंता की बात है. ये दिमाग के उस हिस्से में गड़बड़ी का संकेत है जो हमें दिशाओं और जगहों को याद रखने में मदद करता है. लगातार स्ट्रेस में रहना, दिमाग को कम इस्तेमाल करना और उम्र के साथ आने वाले बदलाव इस समस्या को और बढ़ा देते हैं. नई चीजें सीखना, पजल्स करना या दिमाग को एक्टिव रखने वाली एक्टिविटीज इसमें मदद कर सकती हैं.

TRENDING NOW

5.अचानक मूड का बदलना 

अचानक मूड का बदलना 
5

चिड़चिड़ापन, बेचैनी या अचानक मूड बदलना, वो भी बिना किसी वजह के तो यह दिमाग की उम्र तेजी से बढ़ने का संकेत हो सकता है. आमतौर पर कई बार लोग छोटी-छोटी बातों पर परेशान या गुस्सा होने लगते हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसा दिमाग में होने वाले रासायनिक बदलावों और सूजन की वजह से हो सकता है, इससे उम्र से पहले दिमाग पर असर होने लगता है.

6.तेज आवाज और तेज रोशनी से दिक्कत होना

तेज आवाज और तेज रोशनी से दिक्कत होना
6

इसके अलावा तेज रोशनी, टीवी की आवाज या किसी भी तरह की तेज आवाज कई बार लोगों को परेशान करने लगती है. बता दें कि यह नसों के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने का भी संकेत हो सकता है. इस तरह की स्थिति अक्सर दिमाग में सूजन या न्यूरोट्रांसमीटर में गड़बड़ी की वजह से होती है, यह दिमाग के जल्दी बूढ़े होने का एक और शुरुआती संकेत हो सकता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से..

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम
ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू
Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू
हैंग से परेशान है Samsung यूजर्स, इन 5 सेटिंग्स से फुल स्पीड में चलेगा आपका स्मार्टफोन
हैंग से परेशान है Samsung यूजर्स, इन 5 सेटिंग्स से फुल स्पीड में चलेगा आपका स्मार्टफोन
Bigg Boss 19 Grand Finale: सिर्फ 50 लाख नहीं, बिग बॉस 19 के विजेता को मिलेगी इतनी रकम
Bigg Boss 19 Grand Finale: सिर्फ 50 लाख नहीं, बिग बॉस 19 के विजेता को मिलेगी इतनी रकम
MORE
Advertisement
धर्म
Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Numerology: शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
Vastu Tips For Perfume: सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा 
सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा
Rashifal 05 December 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
MORE
Advertisement