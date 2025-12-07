Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू

4 . अपनी जानी-पहचानी जगहों को भूल जाना

अगर कभी-कभी रास्ता भूल जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी ही गली या रोज जाने वाले रास्ते अजनबी लगने लगें, तो ये चिंता की बात है. ये दिमाग के उस हिस्से में गड़बड़ी का संकेत है जो हमें दिशाओं और जगहों को याद रखने में मदद करता है. लगातार स्ट्रेस में रहना, दिमाग को कम इस्तेमाल करना और उम्र के साथ आने वाले बदलाव इस समस्या को और बढ़ा देते हैं. नई चीजें सीखना, पजल्स करना या दिमाग को एक्टिव रखने वाली एक्टिविटीज इसमें मदद कर सकती हैं.