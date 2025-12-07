Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 07, 2025, 05:27 PM IST
1.Brain Ageing Signs
उम्र बढ़ने के साथ दिमागी सेहत अपने-आप गिरने लगती है, ऐसी स्थिति में लोगों को नींद की समस्या, शब्द या बातें याद नहीं रख पाने जैसी कई अन्य दिक्कतों का सामना करा पड़ता है. ऐसे में आइए जान लेते हैं खराब मेंटल हेल्थ के कौन से ऐसे लक्षण हैं, जिनकी पहचान समय पर हो जाए तो व्यक्ति अपनी गिरती दिमागी सेहत पर काबू पा सकता है...
2.थकान और नींद से जुड़ी समस्या
दिमाग की सेहत के लिए सबसे बड़ा SOS सिग्नल है नींद का बिगड़ना, क्योंकि नींद न आना, थकान के बावजूद नींद की समस्या, बार-बार नींद खुलना जैसे लक्षण दिमाग के जल्दी बूढ़े होने के संकेत हैं. बता दें कि मेंटल हेल्थ के लिए नींद बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी दौरान दिमाग खुद को रिपेयर करता है और यादों को मजबूत करता है. नींद की कमी के कारण ही अक्सर लोगों को धीरे-धीरे भूलने की समस्या, ध्यान न लगना और दिमागी धुंध जैसे संकेत नजर आते हैं.
3.शब्द या बातें भूलना
आमतौर पर बातचीत के दौरान कुछ शब्द भूल जाना आम बात है पर ये समस्या आपको रोज हो रही है तो इसे दिमागी सेहत गिरने का संकेत मानें. दरअसल, जब लोग कहते हैं कि 'बस जुबान पर है, याद नहीं आ रहा तो इसे डॉक्टर 'टिप ऑफ द टंग' सिंड्रोम कहते हैं. यानी आम शब्द, नाम या जान-पहचान वाले चेहरे बार-बार भूल जाना यह बताता है कि दिमाग का वो हिस्सा जो याददाश्त और सीखने के काम आता है, कमजोर हो रहा है.
4.अपनी जानी-पहचानी जगहों को भूल जाना
अगर कभी-कभी रास्ता भूल जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी ही गली या रोज जाने वाले रास्ते अजनबी लगने लगें, तो ये चिंता की बात है. ये दिमाग के उस हिस्से में गड़बड़ी का संकेत है जो हमें दिशाओं और जगहों को याद रखने में मदद करता है. लगातार स्ट्रेस में रहना, दिमाग को कम इस्तेमाल करना और उम्र के साथ आने वाले बदलाव इस समस्या को और बढ़ा देते हैं. नई चीजें सीखना, पजल्स करना या दिमाग को एक्टिव रखने वाली एक्टिविटीज इसमें मदद कर सकती हैं.
5.अचानक मूड का बदलना
चिड़चिड़ापन, बेचैनी या अचानक मूड बदलना, वो भी बिना किसी वजह के तो यह दिमाग की उम्र तेजी से बढ़ने का संकेत हो सकता है. आमतौर पर कई बार लोग छोटी-छोटी बातों पर परेशान या गुस्सा होने लगते हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसा दिमाग में होने वाले रासायनिक बदलावों और सूजन की वजह से हो सकता है, इससे उम्र से पहले दिमाग पर असर होने लगता है.
6.तेज आवाज और तेज रोशनी से दिक्कत होना
इसके अलावा तेज रोशनी, टीवी की आवाज या किसी भी तरह की तेज आवाज कई बार लोगों को परेशान करने लगती है. बता दें कि यह नसों के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने का भी संकेत हो सकता है. इस तरह की स्थिति अक्सर दिमाग में सूजन या न्यूरोट्रांसमीटर में गड़बड़ी की वजह से होती है, यह दिमाग के जल्दी बूढ़े होने का एक और शुरुआती संकेत हो सकता है.
