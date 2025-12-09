मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा... इन 5 देशों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन है सोशल मीडिया

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 09, 2025, 12:23 PM IST
1.कई देशों में बच्चों के लिए बैन है सोशल मीडिया
बता दें कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अरब देशों में कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन है. आज हम आपको ऐसे ही 6 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पास सोशल मीडिया एक्सेस नहीं है. तो आइए जानते हैं किन देशों में इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है.
2.ऑस्ट्रेलिया
बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाले देशों में सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सबसे सख्त बैन लगाया है. यहां 10 दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए TikTok, Instagram, Facebook जैसे सभी प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया है.
3.डेनमार्क
इसके बाद आता है डेनमार्क, जहां 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है, हालांकि 13-14 साल के बच्चों को माता-पिता की सहमति से छूट मिल सकती है.
4.स्पेन
स्पेन भी इन देशों में शामिल है, हालांकि यहां हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट की न्यूनतम उम्र 14 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है, इसके अलावा यहां स्कूलों में फोन पर प्रतिबंध है.
5.इन देशों का नाम भी शामिल
इसके अलावा जर्मनी, जहां 13-16 साल के बच्चों को माता-पिता की अनुमति से ही सोशल मीडिया की इजाजत है. इटली, जहां 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता की मंजूरी ज़रूरी है.
6.ये देश भी लगा सकते हैं बैन
वहीं न्यूजीलैंड, मलेशिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे कई अन्य देश भी उम्र-आधारित पाबंदियां लागू करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से