मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा... इन 5 देशों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन है सोशल मीडिया

1 . कई देशों में बच्चों के लिए बैन है सोशल मीडिया

बता दें कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अरब देशों में कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन है. आज हम आपको ऐसे ही 6 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पास सोशल मीडिया एक्सेस नहीं है. तो आइए जानते हैं किन देशों में इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है.