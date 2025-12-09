FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

लंदन में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को गाड़ी से उतारकर ली गई तलाशी, पुलिस ने शक के आधार पर की जांच | लूथरा ब्रदर्स के विदेश भागने पर कांग्रेस का आरोप, सरकार की मिलीभगत के बिना संभव नहीं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IndiGo संकट पर PM मोदी की दो टूक, बोले- नियम जनता को परेशान करने वाले नहीं होने चाहिए

IndiGo संकट पर PM मोदी की दो टूक, बोले- नियम जनता को परेशान करने वाले नहीं होने चाहिए

IPL 2026 Auction: ऑक्शन से पहले 1,000 खिलाड़ियों का कटा टिकट, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शामिल, एक सरप्राइज एंट्री ने सबको चौंकाया

ऑक्शन से पहले 1,000 खिलाड़ियों का कटा टिकट, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शामिल, एक सरप्राइज एंट्री ने सबको चौंकाया

Uric Acid Treatment: यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द और सूजन है तो राहत के लिए ये 8 आयुर्वेदिक उपाय आजमा लें

यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द और सूजन है तो राहत के लिए ये 8 आयुर्वेदिक उपाय आजमा लें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
रातभर बेड पर बदलते हैं करवट तो अपना लें ये आदतें, इन उपायों को आजमानें से भी आएगी चैन की नींद

रातभर बेड पर बदलते हैं करवट तो अपना लें ये आदतें, इन उपायों को आजमानें से भी आएगी चैन की नींद

भारत में हर 30 मिनट में एक परिवार करोड़पति बन जाता है, वेल्थ रिपोर्ट बता रही महिलाएं बन रहीं नया रिच क्लास

भारत में हर 30 मिनट में एक परिवार करोड़पति बन जाता है, वेल्थ रिपोर्ट बता रही महिलाएं बन रहीं नया रिच क्लास

8th Pay Commission: सैलरी बढ़ोतरी से लेकर लागू होने की तारीख तक, जानिए 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 सबसे अहम सवालों के जवाब

सैलरी बढ़ोतरी से लेकर लागू होने की तारीख तक, जानिए 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 सबसे अहम सवालों के जवाब

HomePhotos

लाइफस्टाइल

मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा... इन 5 देशों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन है सोशल मीडिया

Social Media: 2025 की शुरुआत के आंकड़ों की मानें तो भारत में सोशल मीडिया के लगभग 49.1 करोड़ (491 मिलियन) यूजर्स हैं, जो पूरे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 33.7% है. इनमें एक बड़ी संख्या 12 से 17 साल तक के बच्चों की है. इनमें से अधिकांश बच्चे ऐसे हैं, जो कभी न कभी साइबरबुलिंग का शिकार जरूर हुए हैं....

Abhay Sharma | Dec 09, 2025, 12:23 PM IST

1.कई देशों में बच्चों के लिए बैन है सोशल मीडिया

कई देशों में बच्चों के लिए बैन है सोशल मीडिया
1

बता दें कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अरब देशों में कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन है. आज हम आपको ऐसे ही 6 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पास सोशल मीडिया एक्सेस नहीं है. तो आइए जानते हैं किन देशों में इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है.

Advertisement

2.ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया
2

बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाले देशों में सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सबसे सख्त बैन लगाया है. यहां  10 दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए TikTok, Instagram, Facebook जैसे सभी प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया है. 

3.डेनमार्क

डेनमार्क
3

इसके बाद आता है डेनमार्क, जहां 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है, हालांकि 13-14 साल के बच्चों को माता-पिता की सहमति से छूट मिल सकती है.

4.स्पेन

स्पेन
4

स्पेन भी इन देशों में शामिल है, हालांकि यहां हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट की न्यूनतम उम्र 14 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है, इसके अलावा यहां स्कूलों में फोन पर प्रतिबंध है. 

TRENDING NOW

5.इन देशों का नाम भी शामिल

इन देशों का नाम भी शामिल
5

इसके अलावा जर्मनी, जहां 13-16 साल के बच्चों को माता-पिता की अनुमति से ही सोशल मीडिया की इजाजत है. इटली, जहां 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता की मंजूरी ज़रूरी है. 

6.ये देश भी लगा सकते हैं बैन 

ये देश भी लगा सकते हैं बैन 
6

वहीं न्यूजीलैंड, मलेशिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे कई अन्य देश भी उम्र-आधारित पाबंदियां लागू करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रातभर बेड पर बदलते हैं करवट तो अपना लें ये आदतें, इन उपायों को आजमानें से भी आएगी चैन की नींद
रातभर बेड पर बदलते हैं करवट तो अपना लें ये आदतें, इन उपायों को आजमानें से भी आएगी चैन की नींद
भारत में हर 30 मिनट में एक परिवार करोड़पति बन जाता है, वेल्थ रिपोर्ट बता रही महिलाएं बन रहीं नया रिच क्लास
भारत में हर 30 मिनट में एक परिवार करोड़पति बन जाता है, वेल्थ रिपोर्ट बता रही महिलाएं बन रहीं नया रिच क्लास
8th Pay Commission: सैलरी बढ़ोतरी से लेकर लागू होने की तारीख तक, जानिए 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 सबसे अहम सवालों के जवाब
सैलरी बढ़ोतरी से लेकर लागू होने की तारीख तक, जानिए 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 सबसे अहम सवालों के जवाब
Numerology: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर डाली 40 करोड़ की कंपनी
इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर डाली 40 करोड़ की कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
7 December Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement