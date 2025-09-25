Anjeer Ka Pani: हड्डियां होंगी फौलाद जैसी मजबूत, बस रोज सुबह इस तरह पिएं अंजीर का पानी

3 Exercises, जो 3 महीने में शरीर से निचोड़ देंगे यूरिक एसिड, 7 mg/dL से भी हाई लेवल होगा नार्मल
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 25, 2025, 12:47 PM IST
1.अंजीर का पानी
आपको अगर अंजीर खाना पसंद नहीं है, तो आप अंजीर का पानी तैयार कर सकते हैं. इसे हर सुबह खाली पेट पीने से जबरदस्त फायदे मिलते हैं. इसके लिए रात में ही 2 से 3 सूखे अंजीर को एक गिलास पानी में भिगो दें और फिर अगली सुबह इस पानी को छानकर पी लें. आप अंजीर को खा सकते हैं. इससे आपको ये फायदे मिल सकते हैं.
2.हड्डियों को बनाए मजबूत
हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम के साथ-साथ फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की जरूरत होती है, जो कि अंजीर में भरपूर पाया जाता है. अंजीर का पानी हड्डियों की डेंसिटी को बनाए रखने में मदद करती है. इतना ही नहीं, यह ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं खासतौर से महिलाओं और बढ़ती उम्र के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है.
3.हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंजीर में पोटैशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक है. इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है. यह आर्टरीज में प्लाक जमाव को रोककर दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मदद करता है.
4.ब्लड शुगर रखे कंट्रोल
अंजीर में मौजूद फाइबर और अन्य कंपाउंड ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक फाइबर पाचन को धीमा करता है, जिससे शुगर धीरे-धीरे ब्लड में रिलीज होती है और इससे अचानक ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा कम हो जाता है. लेकिन, अंजीर का सेवन करने से पहले डायबिटीज के मरीजों को डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.
5.मेटाबॉलिज्म में करे सुधार
वजन कम करना चाह रहे हैं तो इसमें अंजीर का पानी आपकी मदद कर सकता है. इसमें मौजूद हाई फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे अनहेल्दी स्नैकिंग से बचने और कैलोरी इनटेक कम होती है. यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है. ऐसे में बेहतर मेटाबॉलिज्म शरीर की कैलोरीज बर्न करने में मददगार है और इससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.
6.पाचन शक्ति बढ़ाए
अंजीर का पानी सबसे ज्यादा पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है. क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इसे पानी में भिगोकर पीने पर यह एक नेचुरल लैक्सेटिव का काम करता है. यह मल को नरम बनाता है और आंतों की सिकुड़न को बढ़ावा देकर कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करता है. इसे पीने से पेट साफ रहता है और गैस-एसिडिटी की समस्या में भी आराम मिलता है.
7.Disclaimer
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
