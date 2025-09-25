Anjeer Ka Pani: हड्डियां होंगी फौलाद जैसी मजबूत, बस रोज सुबह इस तरह पिएं अंजीर का पानी

6 . पाचन शक्ति बढ़ाए

अंजीर का पानी सबसे ज्यादा पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है. क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इसे पानी में भिगोकर पीने पर यह एक नेचुरल लैक्सेटिव का काम करता है. यह मल को नरम बनाता है और आंतों की सिकुड़न को बढ़ावा देकर कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करता है. इसे पीने से पेट साफ रहता है और गैस-एसिडिटी की समस्या में भी आराम मिलता है.