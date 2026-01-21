Financial Habits: कम इनकम में भी इन स्मार्ट आदतों से बनती है दौलत, कभी हाथ से जाने न दें ये मौका

6 . जरूरी काम पहले: लक्ष्य करें निर्धारित

अमीर और सफल लोग सोने से पहले अगले दिन की टू-डू लिस्ट जरूर बनाते हैं, ताकि वे जरूरी कामों पर फोकस कर सकें. आप भी रोज रात यह आदत अपनाएं, इससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी और लक्ष्य पाना आसान हो जाएगा. यह आदत स्वाभाविक रूप से किफायत का पहलू भी शामिल हो जाता है.

