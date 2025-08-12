हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां

RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक
लाइफस्टाइल
Aman Maheshwari | Aug 12, 2025, 11:07 AM IST
1.पेट के बल सोने के नुकसान
अगर आप बिस्तर उल्टे यानी पेट के बल सोते हैं तो यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. पेट के बल सोने से आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
2.पाचन संबंधी समस्या
उल्टा सोना पेट के लिए अच्छा नहीं होता है. इसके कारण पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपको एसिडिटी और गैस की परेशानी हो सकती है.
3.स्किन से जुड़ी समस्या
आप उल्टा सोते हैं तो स्किन तकिया के संपर्क में रहती है जिसकी वजह से झुर्रियां और पिंपल्स हो सकते हैं. घर्षण के कारण रैशेज भी हो सकते हैं.
4.सांस लेने में दिक्कत
उल्टा सोने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है. उल्टा सोने पर सांस फूल सकती है. इससे अस्थमा और सांस की बीमारी हो सकती है.
5.पीठ और रीढ़ में दर्द
पेट के बल सोना पीठ में और रीढ़ की हड्डी में दर्द का कारण बन सकता है. रीढ़ की हड्डी पर दबाव के कारण ऐसा हो सकता है. इसलिए आपको उल्टा सोने से बचना चाहिए.
6.गर्दन में अकड़न और दर्द
उल्टा सोने से गर्दन में तेज दर्द और अकड़न की दिक्कत हो सकती है. पेट के बल सोने से गर्दन रिलैक्स पोजीशन में नहीं होती है. इसलिए दबाव पड़ता है.
7.गर्भवती महिलाओं को खतरा
अगर गर्भवती महिला पेट के बल सोती है तो यह मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है. इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर दबाव पड़ता है. ऐसे में रक्त प्रभाव में बाधा आ सकती है.