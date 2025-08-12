हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां

7 . गर्भवती महिलाओं को खतरा

अगर गर्भवती महिला पेट के बल सोती है तो यह मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है. इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर दबाव पड़ता है. ऐसे में रक्त प्रभाव में बाधा आ सकती है.