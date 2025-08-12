Twitter
Advertisement
Headlines

RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

DNA Explainer: क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून

Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे

कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA

KBC Season 17 में डबल अमिताभ की एंट्री GEN X और GEN Z के टकराव से शुरू हुआ शो, जानें क्या है नया ट्विस्ट?

बिस्तर में छिपे खटमलों ने मुश्किल कर दिया है सोना? अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे

कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम

हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

DNA Explainer: क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून

क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून

कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA

कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स

Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे

किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे

HomePhotos

लाइफस्टाइल

हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां

सोने के लिए लोग अलग-अलग पोजीशन को कंफर्टेबल मानते हैं. कई लोग सीधा लेटकर सोते हैं तो कई लोगों को उल्टा यानी पेट के बल सोना पसंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, पेट के बल सोने से कई समस्याएं हो सकती हैं.

Aman Maheshwari | Aug 12, 2025, 11:07 AM IST

1.पेट के बल सोने के नुकसान

पेट के बल सोने के नुकसान
1

अगर आप बिस्तर उल्टे यानी पेट के बल सोते हैं तो यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. पेट के बल सोने से आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

Advertisement

2.पाचन संबंधी समस्या

पाचन संबंधी समस्या
2

उल्टा सोना पेट के लिए अच्छा नहीं होता है. इसके कारण पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपको एसिडिटी और गैस की परेशानी हो सकती है.

3.स्किन से जुड़ी समस्या

स्किन से जुड़ी समस्या
3

आप उल्टा सोते हैं तो स्किन तकिया के संपर्क में रहती है जिसकी वजह से झुर्रियां और पिंपल्स हो सकते हैं. घर्षण के कारण रैशेज भी हो सकते हैं.

4.सांस लेने में दिक्कत

सांस लेने में दिक्कत
4

उल्टा सोने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है. उल्टा सोने पर सांस फूल सकती है. इससे अस्थमा और सांस की बीमारी हो सकती है.

TRENDING NOW

5.पीठ और रीढ़ में दर्द

पीठ और रीढ़ में दर्द
5

पेट के बल सोना पीठ में और रीढ़ की हड्डी में दर्द का कारण बन सकता है. रीढ़ की हड्डी पर दबाव के कारण ऐसा हो सकता है. इसलिए आपको उल्टा सोने से बचना चाहिए.

6.गर्दन में अकड़न और दर्द

गर्दन में अकड़न और दर्द
6

उल्टा सोने से गर्दन में तेज दर्द और अकड़न की दिक्कत हो सकती है. पेट के बल सोने से गर्दन रिलैक्स पोजीशन में नहीं होती है. इसलिए दबाव पड़ता है.

7.गर्भवती महिलाओं को खतरा

गर्भवती महिलाओं को खतरा
7

अगर गर्भवती महिला पेट के बल सोती है तो यह मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है. इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर दबाव पड़ता है. ऐसे में रक्त प्रभाव में बाधा आ सकती है.

8.Disclaimer

Disclaimer
8

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar News: केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने किया नई पार्टी का ऐलान, किसके लिए चुनौती बनेगी 'ASA' पार्टी
Bihar News: केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने किया नई पार्टी का ऐलान, किसके लिए चुनौती बनेगी 'ASA' पार्टी
WHO की चेतावनी, इस खतरनाक बीमारी का गढ़ बना भारत! हर साल लाखों लोगों की होती है मौत
WHO की चेतावनी, इस खतरनाक बीमारी का गढ़ बना भारत! हर साल लाखों लोगों की होती है मौत
Viral Video: बाइक के पेट्रोल टैंक में डाला सुतली बम, फिर आगे जो हुआ वो चौंका देगा
Viral Video: बाइक के पेट्रोल टैंक में डाला सुतली बम, फिर आगे जो हुआ वो चौंका देगा
बेहद क्यूट और यूनिक है Varun Dhawan की बेटी का नाम, 5 महीने बाद कर दिया रिवील
बेहद क्यूट और यूनिक है Varun Dhawan की बेटी का नाम, 5 महीने बाद कर दिया रिवील
जरा सी लापरवाही से बिगड़ सकता है दिवाली का त्योहार, सुरक्षित रहने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
जरा सी लापरवाही से बिगड़ सकता है दिवाली का त्योहार, सुरक्षित रहने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस
लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस
इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स
इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स
Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे
किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे
कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम
कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम
हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां
हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE