Sleeping With Mouth Open: मुंह खोलकर सोते हैं आप? कहीं आपको तो नहीं है ये बीमारी

Abhay Sharma | Aug 09, 2025, 03:25 PM IST
1.मुंह खुला रखकर सोना
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुंह खुला रखकर सोना बहुत ही आम है. आमतौर पर बहुत से लोग इस तरह से सोते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि केवल मुंह खुला रखकर सोना किसी बीमारी की निशानी नहीं है. हालांकि कई मामलों में इसके पीछे कुछ बीमारी भी हो सकती है, जिसपर ध्यान देना जरूरी है.
2.सेप्टम कार्टिलेज
2हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोते हुए मुंह के खुले रहने के पीछे एक वजह सेप्टम कार्टिलेज भी हो सकता है. दरअसल, सेप्टम कार्टिलेज जिसे नेज़ल सेप्टम कार्टिलेज भी कहते हैं. यह नाक के सेप्टम का एक अहम हिस्सा होता है, जो सेप्टम नेजल कैविटी को दो हिस्सों में बांटता है.
3.सेप्टम कार्टिलेज क्या है?
सेप्टम कार्टिलेज स्वाभाविक तौर पर थोड़ा डेढ़ा होता है और यह बिल्कुल सीधा नहीं होता है. हालांकि अगर यह ज्यादा टेढ़ा हो जाए तो नाक के एक हिस्से को ब्लॉक कर देता है. ऐसी स्थिति में डेविएटेड नेजल सेप्टम (डीएनएस) होने से लोग मुंह से भी सांस लेने लगते हैं.
4.कैसे ठीक होती है ये समस्या
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर यह परेशानी ज़्यादा हो जाए तो सेप्टोप्लास्टी (सर्जरी) के ज़रिए डीएनएस को ठीक किया जा सकता है, इसके अलावा कोई शख़्स सोते समय मुंह खुला रखता है, उसकी सांस से तेज आवाज आती है या वह खर्राटे लेता है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है.
5.ओरल हाइजीन
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुंह से सांस लेने से मुंह में ड्रायनेस हो सकती है और इससे ओरल हाइजीन पर असर पड़ सकता है. ऐसे में व्यक्ति मुंह खोलकर सोता है या वह मुंह से सांस लेता है और इस दौरान खर्राटे की आवाज भी आती हो तो यह किसी अन्य परेशानी का संकेत हो सकता है.
6.डॉक्टर से कराएं जांच
ऐसी स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि वह इसके पीछे की वजह का पता लगा सकें. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी को खांसी, बलगम या अन्य कोई परेशानी नहीं है और फिर भी वह मुंह खोलकर सोता है तो सबसे पहले ENT checkup कराएं.