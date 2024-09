Fungal Infection : बारिश में है भीगने का शौक़ तो हो जाएं सावधान, पैर हो सकते हैं इसका शिकार

Skin care tips for monsoon: मूसलधार बारिश में भीगने मन हर किसी का होता है लेकिन ये भीगना सजा तब बन जाता है जब पैरों में इंफेक्‍शन हो जाता है. मानसून में ज्‍यादातर नमी के कारण पैर, इनर थाइज (Feet and Inner Thighs) में फंगल या बैक्टिरियल इंफेक्‍शन हो जाता है. यहां आपको कुछ ऐसे ट्रिक्‍स देने जा रहे हैं जो फंगल इंफेक्‍शन (Fungal Infection) को पनपने ही नहीं देंगे और अगर इंफेक्‍शन है तो उसे आसानी से ठीक कर देंगे.