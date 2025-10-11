Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन

5 . धनतेरस रंगोली डिजाइन-4

ये डिजाइन भी आसान है, इसके लिए 5 दीए लेने हैं और उनमें गेहूं, धान या धनिया के बीज भर दीजिए. फिर उन्हें एक थाली के आस पास गोलाकार में सजा दीजिए. इन दीयों के बीच गेंदे के फूल सजाएं और थाली में लाल रंग फैलाकर उसके चारों ओर थोड़ा अनाज डालें और कुछ सिक्के रखकर रंगोली तैयार कर लें. बीच में आप चाहें तो पैरों की आकृति भी बना सकते हैं.