ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी

'आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बख्शा नहीं जाएगा' IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान

Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन

नौकरी छोड़ किसान बनने का किया फैसला, इस बिजनेस से की शुरुआत; आज 4.44 करोड़ का है टर्नओवर

Crime news: पश्चिम बंगाल में एक और मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत, खाना खाने बाहर गई थी तभी हुआ गैंगरेप, जानें पूरा मामला

Grains For Bad Cholesterol: नसों में जमा गंदे कोलेस्ट्रॉल को फिल्टर करते हैं ये अनाज, डाइट में ऐसे करें शामिल

Hair Colour करने के बाद कुछ ही दिनों में उतर जाता है रंग? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

रश्मिका मंदाना ने लेटेस्ट वीडियो में फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, विजय देवरकोंडा भी दिखा चुके हैं ऐसी अंगूठी

IND vs WI 2nd Test Day 2 Highlights: गिल का शतक, फिर वेस्टइंडीज ने गंवाए 4 विकेट; दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म

बिहार में 100 सीटों पर ताल ठोकेगी AIMIM,असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को थर्ड फ्रंट बनाने की कर रहे तैयारी

Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन

Dhanteras Simple Rangoli Designs: धनतेरस के शुभ अवसर पर भगवान कुबेर और धनवंत्री की पूजा की जाती है, इसके अलावा इस दिन घर में रंगोली (Dhanteras Rangoli 2024) भी बनाई जाती है. यहां देखें आसानी से बन जाने वाले कुछ खूबसूरत रंगोली डिजाइन, जिन्हें आप अपने घर में धनतेरस पूजा के दिन बना सकते हैं.

Abhay Sharma | Oct 11, 2025, 06:41 PM IST

1.धनतेरस रंगोली डिजाइन (Dhanteras Rangoli Designs 2025)

धनतेरस रंगोली डिजाइन (Dhanteras Rangoli Designs 2025)
1

धनतेरस-दिवाली पर रंगोली न सिर्फ घर को सुंदर बनाती है बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती है. ऐसे में यहां हम धनतेरस के मौके के लिए कुछ खास रंगोली (Dhanteras Rangoli Designs 2025) डिजाइन लेकर आए हैं. आइए देखते हैं...  
 

2.धनतेरस रंगोली डिजाइन-1

धनतेरस रंगोली डिजाइन-1
2

धनतेरस पर आंगन में ये धन कलश वाली सिंपल क्लासी रंगोली बहुत ही प्यारा लुक दे रही है, आप इसे गोल डिजाइन के बजाय चौकोर में भी बना सकते हैं. इस डिजाइन के साथ माता रानी के पग और असली फूल, दीये के साथ अच्छे लगेंगे. 
 

3.धनतेरस रंगोली डिजाइन-2

धनतेरस रंगोली डिजाइन-2
3

रंगोली का यह डिजाइन धनतेरस के मौके पर खूब जचेगा, इसके लिए एक ओर कलश और एक ओर कमल बनाना है फिर रंगोली के बीच में शुभ धनतेरस लिखें. इस रंगोली में चटक रंग भरे, जो घर में फुल फेस्टिव वाइब्स लाएंगे. 

4.धनतेरस रंगोली डिजाइन-3 

धनतेरस रंगोली डिजाइन-3 
4

कम समय में थाली की मदद से आप आसानी से इस रंगोली को बना सकते हैं. थाली के बीच में पैरों की आकृति की जगह आप स्वास्तिक या कलश भी बना सकते हैं. इसे बनाने में आपको 5-10 मिनट का समय लगेगा और ये डिजाइन बनकर तैयार. 

5.धनतेरस रंगोली डिजाइन-4

धनतेरस रंगोली डिजाइन-4
5

ये डिजाइन भी आसान है, इसके लिए 5 दीए लेने हैं और उनमें गेहूं, धान या धनिया के बीज भर दीजिए. फिर उन्हें एक थाली के आस पास गोलाकार में सजा दीजिए. इन दीयों के बीच गेंदे के फूल सजाएं और थाली में लाल रंग फैलाकर उसके चारों ओर थोड़ा अनाज डालें और कुछ सिक्के रखकर रंगोली तैयार कर लें. बीच में आप चाहें तो पैरों की आकृति भी बना सकते हैं. 

6.ये रंगोली भी बना सकते हैं 

ये रंगोली भी बना सकते हैं 
6

इसके अलावा अगर आप कम समय में अच्छी रंगोली बनाना चाहते हैं तो इन डिजाइन से आइडिया ले सकते हैं. धनतेरस के शुभ अवसर पर ये रंगोली घर में खूबसूरत नजर आएंगी. आप आसानी से बना भी सकते हैं. 

