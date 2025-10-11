Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन

ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Oct 11, 2025, 06:41 PM IST
1.धनतेरस रंगोली डिजाइन (Dhanteras Rangoli Designs 2025)
धनतेरस-दिवाली पर रंगोली न सिर्फ घर को सुंदर बनाती है बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती है. ऐसे में यहां हम धनतेरस के मौके के लिए कुछ खास रंगोली (Dhanteras Rangoli Designs 2025) डिजाइन लेकर आए हैं. आइए देखते हैं...
2.धनतेरस रंगोली डिजाइन-1
धनतेरस पर आंगन में ये धन कलश वाली सिंपल क्लासी रंगोली बहुत ही प्यारा लुक दे रही है, आप इसे गोल डिजाइन के बजाय चौकोर में भी बना सकते हैं. इस डिजाइन के साथ माता रानी के पग और असली फूल, दीये के साथ अच्छे लगेंगे.
3.धनतेरस रंगोली डिजाइन-2
रंगोली का यह डिजाइन धनतेरस के मौके पर खूब जचेगा, इसके लिए एक ओर कलश और एक ओर कमल बनाना है फिर रंगोली के बीच में शुभ धनतेरस लिखें. इस रंगोली में चटक रंग भरे, जो घर में फुल फेस्टिव वाइब्स लाएंगे.
4.धनतेरस रंगोली डिजाइन-3
कम समय में थाली की मदद से आप आसानी से इस रंगोली को बना सकते हैं. थाली के बीच में पैरों की आकृति की जगह आप स्वास्तिक या कलश भी बना सकते हैं. इसे बनाने में आपको 5-10 मिनट का समय लगेगा और ये डिजाइन बनकर तैयार.
5.धनतेरस रंगोली डिजाइन-4
ये डिजाइन भी आसान है, इसके लिए 5 दीए लेने हैं और उनमें गेहूं, धान या धनिया के बीज भर दीजिए. फिर उन्हें एक थाली के आस पास गोलाकार में सजा दीजिए. इन दीयों के बीच गेंदे के फूल सजाएं और थाली में लाल रंग फैलाकर उसके चारों ओर थोड़ा अनाज डालें और कुछ सिक्के रखकर रंगोली तैयार कर लें. बीच में आप चाहें तो पैरों की आकृति भी बना सकते हैं.
6.ये रंगोली भी बना सकते हैं
इसके अलावा अगर आप कम समय में अच्छी रंगोली बनाना चाहते हैं तो इन डिजाइन से आइडिया ले सकते हैं. धनतेरस के शुभ अवसर पर ये रंगोली घर में खूबसूरत नजर आएंगी. आप आसानी से बना भी सकते हैं.
