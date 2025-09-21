Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक

3 . फिंगरटिप्स और बैक हैंड फोकस डिजाइन (Simple Back Hand Mehndi Design)

3

आजकल उंगलियों के ऊपरी हिस्से और हाथ के पीछे पर भी गोल टिक्की डिजाइन काफी ट्रेंड में हैं. इसमें हथेली को हल्का रखते हुए, उंगलियों पर चेक या बेल का पैटर्न बनाया जाता है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो पूरे हाथ पर भरी मेहंदी पसंद नहीं करते हैं और ट्रेडिशनल टच भी चाहते हैं.