Signs Of Intelligence: 6 आदतें, जो बुद्धिमान व्यक्ति की होती हैं पहचान, ये गुण बताते हैं वाकई आप हैं स्मार्ट! 

1 . आप ज्यादा सुनते हैं, बोलते कम हैं

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कहा जाता है कि स्मार्ट लोग हर समय अपनी बात साबित करने की कोशिश नहीं करते. वे पहले सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं और फिर सोच-समझकर अपनी राय रखते हैं. आपमें ये गुण हैं या नहीं?