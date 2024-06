Holi 2023: Siddharth Malhotra और Kiara Advani के अलावा ये सितारे भी मनाएंगे शादी के बाद अपनी पहली होली

First Holi of Bollywood Celebrities: इस साल सिद्धार्थ, कियारा, रणबीर, आलिया, अथिया और केएल राहुल जैसे कई सितारे शादी के बाद अपनी पहली होली मनाएंगे.

डीएनए हिंदी: अभी होली आने में देरी है पर भारत के बाजारों में होली की रौनक साफ देखने को मिल रही है. भारत के हर छोटे से लेकर बड़े बाजारों में होली से जुड़े सामानों की लाइन ही लग गई है. एक ओर आम जनता होली को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं वहीं फिल्म जगत से लेकर और खेल जगत के लोग भी होली के रंग में खुदको रंगने से रोक नहीं पा रहे. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2022 और 2023 में कई सारे सेलेब्रिटीज ने शादी की गांठ बांधी, एक साथ सात फेरे लिए और जीवन भर साथ निभाने की कसमें भी खाई. इन सभी सितारों के लिए उनकी शादी के बाद ये पहली होली होगी इसलिए वे भी अपनी इस होली (first holi of celebrities after marriage) को लेकर काफी सारी तैयारियों में जुट गए हैं आइए हम आपको बताते हैं इस साल किन स्टार्स की शादी के बाद पहली होली होगी.