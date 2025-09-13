आयुर्वेद में खूबसूरती का 'किंग' क्यों माना जाता है नाग केसर, चमक उठता है चेहरा!
ATM से पैसे निकलते वक्त कैश अटक जाए तो न हों परेशान, इन आसान तरीकों से मिलेगा रिफंड
BAN vs SL Highlights: श्रीलंका ने बांग्लादेश को करवाया 'नागिन डांस', 6 विकेट से जीता एशिया कप 2025 का पहला मैच
T20I स्पेल में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय भी मौजूद
वैष्णो देवी यात्रा पर जाने से पहले जरूर जान लें यह अपडेट, श्राइन बोर्ड ने दी बड़ी जानकारी
Shweta Tiwari ने Maroon साड़ी में दिखाईं दिलकश अदाएं, फैंस हुए मुरीद, जानें कितनी है Saree की कीमत
Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे
किम जोंग उन ने पार कर दी हद! नार्थ कोरिया में विदेशी TV शो देखने वालों को मिलेगी फांसी की सजा
UPI पर ये लोग कर सकेंगे 10,00,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन, 15 सितंबर से पहले जान लें यूजर्स
Rashifal 14 September 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
लाइफस्टाइल
रईश खान | Sep 13, 2025, 10:37 PM IST
1.उम्र के साथ बढ़ रही खूबसूरती
श्वेता तिवारी के दो बच्चे हैं. इनमें बेटी का नाम पलक तिवारी और बेटा का रेयांश है. श्वेता की उम्र जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है, उनकी खूबसूरती और चार्म और निखरता जा रहा है. उनको देखकर ऐसा लगता है कि उम्र रिवर्स में चल रही है.
2.श्वेता तिवारी की नई तस्वीरों मचाई सनसनी
श्वेता अपने लुक को लेकर अक्सर सोशल मीडिया सनसनी बनी रहती हैं. उन्होंने हाल ही में कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं. जिन्हें देखकर फैंस लट्टू हो गए है. हजारों लाइक्स के साथ कमेंट कर रहे हैं.
3.मरून साड़ी में खूबसूरत लुक
दरअसल, श्वेता तिवारी ने इस बार श्वेता फेस्टिव लुक शेयर किया है. जिसमें वो मरून कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं. साड़ी थोड़ी वाइन कलर जैसी भी नजर आ रही है. जिस पर फूल-पत्तियों का प्रिंट छपा है.
4.श्वेता तिवारी की साड़ी की कितनी है कीमत?
एक्ट्रेस ने इस साड़ी को ओपन पल्लू के साथ बड़े ही ग्रेस के साथ कैरी की है. साड़ी को रंग-बिरंगे पैटर्न के साथ सितारों से सजाया गया है. अगर इस डिजाइन और कलर की साड़ी को गूगल पर सर्च करेंगे तो इसकी कीमत 1,18,200 रुपये तक की है.
5.साड़ी पर सेक्विन, पर्ल और कटदाना वर्क
साड़ी पर मल्टीकलर रेशम के साथ सेक्विन, पर्ल और कटदाना का वर्क किया गया है. बॉर्डर पर सितारों के हाइलाइट लगाए गए हैं. इसके अलावा कुछ-कुछ दूरी पर अलग से सितारे लगाए गए हैं. इसने साड़ी में चार चांद लगा दिए हैं.