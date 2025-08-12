Twitter
44 की उम्र में भी जवां हसीनाओं को मात देती हैं Shweta Tiwari, जानिए फिटनेस और ब्यूटी सीक्रेट

मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि फिटनेस और ब्यूटी के लिए भी जानी जाती हैं. लोग 44 की उम्र में उनका यंग लुक देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. वह कैसे अपनी फिटनेस और ब्यूटी को मैंटेन करती हैं चलिए जानते हैं.

Aman Maheshwari | Aug 12, 2025, 10:21 AM IST

1.श्वेता तिवारी स्किन केयर

श्वेता तिवारी स्किन केयर
1

श्वेता तिवारी चेहरे पर उम्र के साथ नजर आने वाली झुर्रियां और ढीलापन दूर कर स्किन को हमेशा टाइट, जवां और चमकदार बनाए रखती हैं.

2.फिटनेस और ब्यूटी सीक्रेट

फिटनेस और ब्यूटी सीक्रेट
2

अपनी फिटनेस और ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए श्वेता तिवारी घरेलू नुस्खों और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाती हैं. वह वर्कआउट और डाइट प्लान का खास ध्यान रखती हैं.

3.वर्कआउट और योगा

वर्कआउट और योगा
3

श्वेता रोजाना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा और अन्य वर्कआउट करती हैं. इससे न सिर्फ उनका शरीर फिट और टोंड रहता है, बल्कि चेहरे की स्किन भी टाइट और यंग बनी रहती है. योगा से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे स्किन में नेचुरल ग्लो आता है.

4.हेल्दी डाइट प्लान

हेल्दी डाइट प्लान
4

श्वेता अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर और हरी सब्जियां शामिल करती है. जंक फूड और ज्यादा मीठे से परहेज करती हैं, जिससे उनका वजन कंट्रोल में रहता है. ऐसा कर वह खुद की स्किन को हेल्दी व ग्लोइंग बनाए रखती हैं.

5.हाइड्रेशन

हाइड्रेशन
5

हाइड्रेटेड रहना श्वेता की ब्यूटी का बड़ा सीक्रेट है. श्वेता तिवारी दिनभर में खूब पानी, नींबू पानी, नारियल पानी और हर्बल चाय पीती हैं. इससे शरीर में हाइड्रेशन बनी रहती है और स्किन में नमी बनी रहने से झुर्रियां नहीं आती हैं.

6.होममेड स्किनकेयर रेमेडीज

होममेड स्किनकेयर रेमेडीज
6

बाहरी प्रोडक्ट्स के साथ-साथ श्वेता घर पर बने फेस पैक और उबटन का इस्तेमाल करती हैं. वह हल्दी-दूध का उबटन, मुल्तानी मिट्टी, चंदन और एलोवेरा के फेस पैक लगाती हैं, जिससे स्किन फ्रेश, टाइट और ग्लोइंग बनी रहती है.

7.Disclaimer

Disclaimer
7

डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

