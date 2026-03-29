Hydration Drink: इससे तगड़ा कुछ नहीं... वायरल वीडियो में किस ड्रिंक की बात कर रहे हैं Shubman Gill?

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 29, 2026, 07:53 PM IST
1.किस ड्रिंक की बात कर रहे हैं Shubman Gill
इस वायरल वीडियो ने सभी का ध्यान खींचा है, वीडियो में Mohammed Siraj बताते हैं कि मैच के दौरान 4 चीजें शरीर से पसीने के जरिए निकलती रहती हैं. इसमें पानी, जो शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए सबसे जरूरी होता है, सोडियम (Sodium), जो नमक का मुख्य हिस्सा- शरीर का बैलेंस बनाए रखता है, पोटैशियम (Potassium), जो मांसपेशियों और नर्व्स के लिए जरूरी होता है और मैग्नीशियम (Magnesium), जो मसल्स और एनर्जी के लिए अहम है शामिल है. (AI Image)
2.नींबू-नमक वाला हाइड्रेशन ड्रिंक
इसपर शुभमन गिल एक ड्रिंक के बारे में बताते हैं, और कहते हैं इससे तगड़ा कोई हाइड्रेशन ड्रिंक नही. Shubman Gill जिस ड्रिंक की बात कर रहे थे, वो कोई महंगा स्पोर्ट्स ड्रिंक नहीं बल्कि देसी नींबू-नमक वाला हाइड्रेशन ड्रिंक है, जिसे खिलाड़ी भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं. बता दें कि यह एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है, जो शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी पूरी कर सकता है. (AI Image)
3.कैसे बनाएं ये ड्रिंक?
यह एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है, जो शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी पूरी करता है. इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में, 1 गिलास ठंडा या सामान्य पानी, 1 चुटकी नमक, आधा नींबू का रस, आप चाहें तो 1 चम्मच चीनी या शहद डाल सकते हैं, यह जरूरी नहीं. इन सबको अच्छे से मिलाएं और पी लें. ये पसीने से निकले पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स (जैसे सोडियम) की कमी को जल्दी पूरा करता है और आपको फ्रेश व एनर्जेटिक बनाए रखता है. (AI Image)
4.क्या हैं फायदे?
इस ड्रिंक का फायदा यह है कि ये शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है, पसीने से निकले मिनरल्स की भरपाई करता है. एनर्जी और फ्रेशनेस देता है. इसका सेवन वर्कआउट के बाद, धूप या गर्मी में, शरीर में कमजोरी महसूस होने पर किया जा सकता है. इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा मात्रा संतुलित रखें और ज्यादा नमक ना डालें. यह शरीर को बड़ी राहत दे सकता है. (AI Image)
5.जरूरी बात
शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी भी बेस्ट है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक नींबू-पानी ड्रिंक बेसिक हाइड्रेशन के लिए बढ़िया है, लेकिन पूरी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए पोटैशियम आदि अलग से लेना भी फायदेमंद होता है. सबसे जरूरी बात अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, किडनी या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो नमक या किसी भी सामग्री का सेवन सीमित मात्रा में करें.
डिस्क्लेमर (Disclaimer)- यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है, यह किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह का विकल्प नहीं है. किसी भी तरह का हाइड्रेशन ड्रिंक या डाइट अपनाने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें. (AI Image)
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