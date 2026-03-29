Hydration Drink: इससे तगड़ा कुछ नहीं... वायरल वीडियो में किस ड्रिंक की बात कर रहे हैं Shubman Gill?

5 . जरूरी बात

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शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी भी बेस्ट है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक नींबू-पानी ड्रिंक बेसिक हाइड्रेशन के लिए बढ़िया है, लेकिन पूरी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए पोटैशियम आदि अलग से लेना भी फायदेमंद होता है. सबसे जरूरी बात अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, किडनी या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो नमक या किसी भी सामग्री का सेवन सीमित मात्रा में करें.

डिस्क्लेमर (Disclaimer)- यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है, यह किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह का विकल्प नहीं है. किसी भी तरह का हाइड्रेशन ड्रिंक या डाइट अपनाने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें. (AI Image)

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