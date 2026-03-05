FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs ENG Semi-Final: सेमीफाइनल में जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, कपिल देव के इस क्लब में हुए शामिल

IND vs ENG Semi-Final: सेमीफाइनल में जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, कपिल देव के इस क्लब में हुए शामिल

तरनजीत सिंह संधू बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल, बिहार-बंगाल-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के गवर्नर बदले

तरनजीत सिंह संधू बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल, बिहार-बंगाल-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के गवर्नर बदले

असम से कहां गायब हो गया वायुसेना का सुखोई Su-30MKI फाइटर जेट? रडार से अचानक संपर्क टूटा

असम से कहां गायब हो गया वायुसेना का सुखोई Su-30MKI फाइटर जेट? रडार से अचानक संपर्क टूटा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच 

Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच

इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story' 

दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story'

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच 

Shower After Eating: खाना खाने के तुरंत बाद नहाने से मना किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसके पीछे की वजह नहीं जानते. अगर आप भी उन लोगों में से हैं, तो यह खबर अंत तक जरूर पढ़ें... 

Abhay Sharma | Mar 05, 2026, 09:42 PM IST

1.न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सच

न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सच
1

हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि खाना खाने के तुरंत बाद नहाना शरीर के लिए सही नहीं होता है, साथ ही इसके संभावित नुकसान भी बताए हैं. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और खाना खाने के बाद कितनी देर में नहाना बेहतर माना जाता है. 

Advertisement

2.सेहत और एनर्जी पर सीधा असर

सेहत और एनर्जी पर सीधा असर
2

उन्होंने बताया कि इससे पाचन तंत्र को नुकसान हो सकता है, इसका सीधा असर सेहत और एनर्जी पर पड़ता है. क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा शरीर भोजन को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करता है और इस दौरान शरीर का ज्यादा खून पेट और पाचन अंगों की ओर जाता है ताकि खाना सही से पच सके. ऐसे में इस दौरान नहाने से पानी का तापमान शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है.

3.गर्म पानी से नहा सकते हैं? 

गर्म पानी से नहा सकते हैं? 
3

एक्सपर्ट के मुताबिक, गर्म पानी से नहाने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है और खून का बहाव त्वचा और अन्य हिस्सों की ओर ज्यादा हो जाता है. ऐसे में पेट को कम खून मिलता है. इसकी वजह से पाचन धीमा हो जाता है और गैस या भारीपन महसूस हो सकता है. वहीं ठंडे पानी से नहाने पर खून की नसें फैल जाती हैं और खून का बहाव त्वचा की ओर बढ़ जाता है, इससे पाचन फिर से प्रभावित होता है.

4.हो सकती हैं ये समस्याएं 

हो सकती हैं ये समस्याएं 
4

एक्सपर्ट के मुताबिक, इस एक आदत के कारण अपच, पेट में सूजन, गैस, या असहजता जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन कहती हैं कि खाने के तुरंत बाद नहाने से बचना चाहिए. इसके बजाय कुछ आसान आदतें अपनाकर अपने पाचन को बेहतर बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में...    

 

TRENDING NOW

5.क्या कर सकते हैं? 

क्या कर सकते हैं? 
5

इस स्थिति में आपको ये आदतें अपनानी चाहिए, जैसे खाने के लगभग 20 मिनट बाद हल्की-फुल्की वॉक करें, इससे खाने को पेट और आंतों में आसानी से आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और कब्ज या सूजन जैसी दिक्कतों को कम होती हैं. या फिर 10-15 मिनट तक वज्रासन में बैठना भी फायदेमंद है. यह योगासन पाचन को प्राकृतिक तरीके से बेहतर बनाता है. इसके बाद 15 से 20 मिनट बाद आप नहा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच 
Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच
इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story' 
दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story'
सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा
सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा
नौकरी छोड़ 10 लाख रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 150 करोड़ की कंपनी
नौकरी छोड़ 10 लाख रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 150 करोड़ की कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Chaitra Maas 2026: होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
Rahu-Bhudh-Shukra Gochar: राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
Holi Festival Katha: आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता 
आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता
Horoscope 4 March: आज होली पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
आज होली पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
MORE
Advertisement