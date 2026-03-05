Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच 

5 . क्या कर सकते हैं?

इस स्थिति में आपको ये आदतें अपनानी चाहिए, जैसे खाने के लगभग 20 मिनट बाद हल्की-फुल्की वॉक करें, इससे खाने को पेट और आंतों में आसानी से आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और कब्ज या सूजन जैसी दिक्कतों को कम होती हैं. या फिर 10-15 मिनट तक वज्रासन में बैठना भी फायदेमंद है. यह योगासन पाचन को प्राकृतिक तरीके से बेहतर बनाता है. इसके बाद 15 से 20 मिनट बाद आप नहा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

