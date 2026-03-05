Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 05, 2026, 09:42 PM IST
1.न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सच
हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि खाना खाने के तुरंत बाद नहाना शरीर के लिए सही नहीं होता है, साथ ही इसके संभावित नुकसान भी बताए हैं. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और खाना खाने के बाद कितनी देर में नहाना बेहतर माना जाता है.
2.सेहत और एनर्जी पर सीधा असर
उन्होंने बताया कि इससे पाचन तंत्र को नुकसान हो सकता है, इसका सीधा असर सेहत और एनर्जी पर पड़ता है. क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा शरीर भोजन को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करता है और इस दौरान शरीर का ज्यादा खून पेट और पाचन अंगों की ओर जाता है ताकि खाना सही से पच सके. ऐसे में इस दौरान नहाने से पानी का तापमान शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है.
3.गर्म पानी से नहा सकते हैं?
एक्सपर्ट के मुताबिक, गर्म पानी से नहाने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है और खून का बहाव त्वचा और अन्य हिस्सों की ओर ज्यादा हो जाता है. ऐसे में पेट को कम खून मिलता है. इसकी वजह से पाचन धीमा हो जाता है और गैस या भारीपन महसूस हो सकता है. वहीं ठंडे पानी से नहाने पर खून की नसें फैल जाती हैं और खून का बहाव त्वचा की ओर बढ़ जाता है, इससे पाचन फिर से प्रभावित होता है.
4.हो सकती हैं ये समस्याएं
एक्सपर्ट के मुताबिक, इस एक आदत के कारण अपच, पेट में सूजन, गैस, या असहजता जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन कहती हैं कि खाने के तुरंत बाद नहाने से बचना चाहिए. इसके बजाय कुछ आसान आदतें अपनाकर अपने पाचन को बेहतर बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में...
5.क्या कर सकते हैं?
इस स्थिति में आपको ये आदतें अपनानी चाहिए, जैसे खाने के लगभग 20 मिनट बाद हल्की-फुल्की वॉक करें, इससे खाने को पेट और आंतों में आसानी से आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और कब्ज या सूजन जैसी दिक्कतों को कम होती हैं. या फिर 10-15 मिनट तक वज्रासन में बैठना भी फायदेमंद है. यह योगासन पाचन को प्राकृतिक तरीके से बेहतर बनाता है. इसके बाद 15 से 20 मिनट बाद आप नहा सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
