FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इजराइल को बड़ा झटका, इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी ने रक्षा सौदा रद्द किया, ब्रिटेन ने ट्रंप के रुख को लेकर अमेरिका की आलोचना की

इजराइल को बड़ा झटका, इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी ने रक्षा सौदा रद्द किया, ब्रिटेन ने ट्रंप के रुख को लेकर अमेरिका की आलोचना की

Aaj Ka Mausam 15 April 2026: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगा पारा, पंजाब-हरियाणा में आएंगी तूफानी हवाएं; बिहार में कैसा रहेगा हाल?

Aaj Ka Mausam 15 April 2026: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगा पारा, पंजाब-हरियाणा में आएंगी तूफानी हवाएं; बिहार में कैसा रहेगा हाल?

Horoscope 15 April 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सिंह राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन है ये हसीना, जिसने Yuzvendra Chahal के पर्सनल मैसेज दिखाकर मचाई सनसनी, बोलीं- Cute...

कौन है ये हसीना, जिसने Yuzvendra Chahal के पर्सनल मैसेज दिखाकर मचाई सनसनी, बोलीं- Cute...

चौंकाने वाली रिपोर्ट: हर 3 में 2 बच्चे अनफिट, सरकारी स्कूल के बच्चे जानिए प्राइवेट से क्यों निकल रहे आगे?

चौंकाने वाली रिपोर्ट: हर 3 में 2 बच्चे अनफिट, सरकारी स्कूल के बच्चे जानिए प्राइवेट से क्यों निकल रहे आगे?

बॉलीवुड की इन 10 टॉप एक्ट्रेस ने कभी नहीं देखा कॉलेज का मुंह, किसी ने 5वीं तो किसी ने 12वीं में छोड़ दी पढ़ाई

बॉलीवुड की इन 10 टॉप एक्ट्रेस ने कभी नहीं देखा कॉलेज का मुंह, किसी ने 5वीं तो किसी ने 12वीं में छोड़ दी पढ़ाई

HomePhotos

लाइफस्टाइल

चौंकाने वाली रिपोर्ट: हर 3 में 2 बच्चे अनफिट, सरकारी स्कूल के बच्चे जानिए प्राइवेट से क्यों निकल रहे आगे?

क्या फिटनेस का राज महंगी फीस में छुपा है? शायद नहीं. नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. सरकारी स्कूल के बच्चे शारीरिक फिटनेस में प्राइवेट स्कूल के बच्चों से आगे निकल रहे हैं.

ऋतु सिंह | Apr 14, 2026, 07:27 PM IST

1. सरकारी स्कूल के बच्चों ने बढ़त की

सरकारी स्कूल के बच्चों ने बढ़त की
1

अगर आपको लगता है कि महंगे स्कूल आपके बच्चे को हर मामले में बेहतर बना रहे हैं तो यह खबर आपको चौंका सकती है. नई रिपोर्ट बताती है कि भारत में ज्यादातर बच्चे फिटनेस में पीछे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों ने एक दिलचस्प बढ़त बना ली है. प्राइवेट स्कूल में मोटी फीस लेकिन फिटनेस का लेवल कमजोर मिल रहा है, वहीं सरकारी स्कूल के बच्चों की फिटनेस ज्यादा बेहतर मिल रहा है. याद रखिए फिजिकली जो भी फिट होते हैं उनका दिमाग भी उतना ही फिट होता है.  Photo Credit: AI
 

Advertisement

2.रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: सिर्फ 34% बच्चे ही फिट

रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: सिर्फ 34% बच्चे ही फिट
2

Indian Child Fitness Report 2026 के मुताबिक देशभर के 112 शहरों और 300 से ज्यादा स्कूलों के 14 लाख बच्चों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 34% बच्चे ही बेसिक फिटनेस स्तर तक पहुंच पा रहे हैं. इसका सीधा मतलब है कि हर तीन में से दो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो भविष्य की सेहत के लिए खतरे की घंटी है. Photo Credit: AI

3.दिलचस्प ट्रेंड: सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों आगे?

दिलचस्प ट्रेंड: सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों आगे?
3

रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यही है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे फिटनेस में निजी स्कूलों से बेहतर निकले. कारण साफ है—उन्हें खेलने के लिए ज्यादा समय और खुला माहौल मिलता है. मैदान, दौड़-भाग और कम स्क्रीन टाइम उनकी फिटनेस को मजबूत बनाता है. Photo Credit: AI
 

4.प्राइवेट स्कूल के बच्चे पीछे क्यों रह रहे हैं?

प्राइवेट स्कूल के बच्चे पीछे क्यों रह रहे हैं?
4

निजी स्कूलों में पढ़ाई का दबाव, ट्यूशन और स्क्रीन का बढ़ता इस्तेमाल बच्चों की एक्टिव लाइफ को कम कर रहा है. बच्चे ज्यादा समय बैठकर पढ़ने या मोबाइल पर बिताते हैं, जिससे उनकी सहनशक्ति और मांसपेशियों की ताकत दोनों कमजोर हो रही हैं. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.कोरोना और लाइफस्टाइल ने और बढ़ाई समस्या

कोरोना और लाइफस्टाइल ने और बढ़ाई समस्या
5

कोविड के दौरान बच्चों की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई थी. स्कूल बंद, खेल बंद और स्क्रीन टाइम बढ़ गया. इसका असर आज भी दिख रहा है—बच्चों की एरोबिक क्षमता यानी दिल और फेफड़ों की ताकत में गिरावट आई है, जिससे वे जल्दी थक जाते हैं. Photo Credit: AI
 

6.माता-पिता के लिए सबसे जरूरी सीख

माता-पिता के लिए सबसे जरूरी सीख
6

यह खबर सीधे हर पैरेंट से जुड़ी है. बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि वह रोज कितना एक्टिव है. अगर बच्चा रोज एक घंटा भी खेलता है, तो उसकी फिटनेस में बड़ा फर्क आ सकता है. Photo Credit: AI

7.सिर्फ शरीर नहीं, भविष्य भी प्रभावित

सिर्फ शरीर नहीं, भविष्य भी प्रभावित
7

कमजोर फिटनेस सिर्फ आज की समस्या नहीं है. आगे चलकर यह मोटापा, दिल की बीमारी और आत्मविश्वास की कमी का कारण बन सकती है. यानी यह समस्या बच्चों के करियर, पर्सनैलिटी और पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है. Photo Credit: AI

8. समाधान: आसान बदलाव, बड़ा असर

 समाधान: आसान बदलाव, बड़ा असर
8

विशेषज्ञों का सुझाव है कि बच्चों के लिए रोजाना कम से कम एक घंटा आउटडोर खेल जरूरी किया जाए. जंक फूड कम कर संतुलित और प्रोटीन युक्त आहार दिया जाए. स्कूलों में खेल को पढ़ाई जितनी प्राथमिकता देना अब समय की जरूरत बन चुकी है. Photo Credit: AI
 

9. फिटनेस ही असली “फ्यूचर स्किल” है

 फिटनेस ही असली “फ्यूचर स्किल” है
9

यह रिपोर्ट एक साफ संदेश देती है, अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाली पीढ़ी शारीरिक रूप से कमजोर हो सकती है.लेकिन अच्छी बात यह है कि छोटे-छोटे बदलाव से इस स्थिति को बदला जा सकता है. Photo Credit: AI

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से


 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन है ये हसीना, जिसने Yuzvendra Chahal के पर्सनल मैसेज दिखाकर मचाई सनसनी, बोलीं- Cute...
कौन है ये हसीना, जिसने Yuzvendra Chahal के पर्सनल मैसेज दिखाकर मचाई सनसनी, बोलीं- Cute...
चौंकाने वाली रिपोर्ट: हर 3 में 2 बच्चे अनफिट, सरकारी स्कूल के बच्चे जानिए प्राइवेट से क्यों निकल रहे आगे?
चौंकाने वाली रिपोर्ट: हर 3 में 2 बच्चे अनफिट, सरकारी स्कूल के बच्चे जानिए प्राइवेट से क्यों निकल रहे आगे?
बॉलीवुड की इन 10 टॉप एक्ट्रेस ने कभी नहीं देखा कॉलेज का मुंह, किसी ने 5वीं तो किसी ने 12वीं में छोड़ दी पढ़ाई
बॉलीवुड की इन 10 टॉप एक्ट्रेस ने कभी नहीं देखा कॉलेज का मुंह, किसी ने 5वीं तो किसी ने 12वीं में छोड़ दी पढ़ाई
Zodiac Truth Secrets: झूठ बोलने में मास्टर होते हैं इन राशियों के लोग, सच को छिपाने या दबाने में नहीं लेते समय
झूठ बोलने में मास्टर होते हैं इन राशियों के लोग, सच को छिपाने या दबाने में नहीं लेते समय
11 करोड़ की संपत्ति, फिर भी अपना घर नहीं! बिहार के नए CM सम्राट चौधरी किस गाड़ी से चलते हैं?
11 करोड़ की संपत्ति, फिर भी अपना घर नहीं! बिहार के नए CM सम्राट चौधरी किस गाड़ी से चलते हैं?
MORE
Advertisement
धर्म
Baisakhi 2026: 14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है बैसाखी, जानें इस त्योहार का महत्व से लेकर इतिहास
14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है बैसाखी, जानें इस त्योहार का महत्व से लेकर इतिहास
Numerology: क्या आपकी कार की नंबर प्लेट पर ये एक अंक मौजूद है? तो ओवरकॉन्फिडेंट और रिस्क लेने की आदत बिगाड़ देगी किस्मत
क्या आपकी कार की नंबर प्लेट पर ये एक अंक मौजूद है? तो ओवरकॉन्फिडेंट और रिस्क लेने की आदत बिगाड़ देगी किस्मत
पीएम मोदी आज पहुंच रहे मां डाट काली के दरबार, इस चमत्कारी मंदिर में बिना माथा टेके आगे बढ़ने की हिम्मत कोई क्यों नहीं करता?
पीएम मोदी आज पहुंच रहे मां डाट काली के दरबार, इस चमत्कारी मंदिर में बिना माथा टेके आगे बढ़ने की हिम्मत कोई क्यों नहीं करता?
Horoscope 14 April 2026: तुला और मकर वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और मकर वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Asha Bhosle Funeral: पंचतत्व में विलीन हुईं संगीत की महारानी आशा भोसले, तुलसी और गंगाजल पिलाकर बेटे आनंद ने दी मुखाग्नि
पंचतत्व में विलीन हुईं संगीत की महारानी आशा भोसले, तुलसी और गंगाजल पिलाकर बेटे आनंद ने दी मुखाग्नि
MORE
Advertisement