चौंकाने वाली रिपोर्ट: हर 3 में 2 बच्चे अनफिट, सरकारी स्कूल के बच्चे जानिए प्राइवेट से क्यों निकल रहे आगे?

1 . सरकारी स्कूल के बच्चों ने बढ़त की

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अगर आपको लगता है कि महंगे स्कूल आपके बच्चे को हर मामले में बेहतर बना रहे हैं तो यह खबर आपको चौंका सकती है. नई रिपोर्ट बताती है कि भारत में ज्यादातर बच्चे फिटनेस में पीछे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों ने एक दिलचस्प बढ़त बना ली है. प्राइवेट स्कूल में मोटी फीस लेकिन फिटनेस का लेवल कमजोर मिल रहा है, वहीं सरकारी स्कूल के बच्चों की फिटनेस ज्यादा बेहतर मिल रहा है. याद रखिए फिजिकली जो भी फिट होते हैं उनका दिमाग भी उतना ही फिट होता है. Photo Credit: AI

