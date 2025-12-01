Glutes Workout क्या है? शिल्पा शेट्टी ने गिनाए जबरदस्त फायदे, देखें वीडियो 

4 . ग्लूट्स वर्कआउट में शामिल हैं ये एक्सरसाइज

ग्लूट्स वर्कआउट में कई एक्सरसाइज आती हैं, जिन्हें अगर सावधानी के साथ किया जाए तो पैर और कुल्हों को मजबूत बनाया जा सकता है. इसमें लेग हिप थ्रस्ट के अलावा, बारबेल हिप थ्रस्ट, ग्लूट किकबैक मशीन, हिप थ्रस्ट, सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज, केबल हिप एक्सटेंशन और एलिवेटेड हिप ब्रिज शामिल हैं. ये सभी एक्सरसाइज महिलाओं के पूरे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं.