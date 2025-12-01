Glutes Workout क्या है? शिल्पा शेट्टी ने गिनाए जबरदस्त फायदे, देखें वीडियो 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 01, 2025, 03:48 PM IST
1.शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया वीडियो
शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर ग्लूट्स वर्कआउट की वीडियो पोस्ट करते हुए इस वर्कआउट को करने के बेहतरीन फायदे बताए हैं. इस वीडियो में एक्ट्रेस फिट बॉडी पाने के लिए जिम में पसीना बहाती दिख रही हैं.
2.ग्लूट्स वर्कआउट
इस वीडियो में शिल्पा शेट्टी 50 की उम्र में भारी वजन के साथ ग्लूट्स वर्कआउट कर रही हैं. वे ग्लूट्स वर्कआउट में शामिल सिंगल लेग हिप थ्रस्ट कर रही हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में एक्सरसाइज को कैसे करना है और इसके करने के क्या फायदे हो सकते हैं, ये भी शेयर किया है.
3.क्या हैं इसके पायदे?
शिल्पा शेट्टी ने कैप्शन में लिखा, "ऐसा करने से कूल्हों का लचीलापन बढ़ता है, शरीर का पॉश्चर ठीक होता है, पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पैरों व घुटनों की मजबूती बढ़ती है. इसे 20 के सेट के साथ 3 बार जरूर करें. बता दें कि ग्लूट्स वर्कआउट शरीर के निचले हिस्से को मजबूत और शेप में लाने के लिए किया जाता है.
4.ग्लूट्स वर्कआउट में शामिल हैं ये एक्सरसाइज
ग्लूट्स वर्कआउट में कई एक्सरसाइज आती हैं, जिन्हें अगर सावधानी के साथ किया जाए तो पैर और कुल्हों को मजबूत बनाया जा सकता है. इसमें लेग हिप थ्रस्ट के अलावा, बारबेल हिप थ्रस्ट, ग्लूट किकबैक मशीन, हिप थ्रस्ट, सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज, केबल हिप एक्सटेंशन और एलिवेटेड हिप ब्रिज शामिल हैं. ये सभी एक्सरसाइज महिलाओं के पूरे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं.
5.शिल्पा शेट्टी की फिटनेस का राज
जिम एक्सरसाइज के अलावा शिल्पा शेट्टी योग और प्राणायाम से जुड़ी वीडियो भी पोस्ट करती रहती हैं. एक्ट्रेस अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रखती हैं और वे अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर, और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में लेती हैं, हालांकि हफ्ते में एक बार चीट मील भी लेती हैं.
6.फैंस को भी देती रहती हैं फिटनेस चैलेंज
शिल्पा शेट्टी आए दिन फैंस को फिटनेस चैलेंज देती रहती हैं. उन्होंने हाल में फैंस को 10 मिनट 'एब्स' चैलेंज दिया था. एक्ट्रेस वीडियो में शानदार तरीके से एब्स की एक्सरसाइज करती दिखती हैं. एब्स की एक्सरसाइज बाकी एक्सरसाइज से काफी मुश्किल होती है, क्योंकि बिना सहारे के पैरों को हवा में ले जाना आसान नहीं होता. इनपुट --आईएएनएस
