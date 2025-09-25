Sharadiya Navratri 2025: कन्या पूजन में कंजकों को देने के लिए बेस्ट हैं ये 7 उपहार, माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद

1 . नवरात्रि पर कन्याओं को क्यों दिया जाता है उपहार?

शारदीय नवरात्रि का पर्व, शक्ति और भक्ति का संगम है। इन नौ दिनों में मातारानी के विभिन्न स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसका समापन अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन यानी कंजक के साथ होता है। इस विशेष अनुष्ठान में देवी दुर्गा का स्वरूप मानी जाने वाली 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। साथ ही, कन्याओं को उपहार देकर उन्हें खुशी-खुशी विदा भी करना होता है। ऐसे में, अगर आप सोच रहे हैं कि उन्हें गिफ्ट में क्या दे सकते हैं, तो चलिए हम आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं. यहां हम आपको बच्चों को खुश करने वाले कुछ ऐसे गिफ्ट आइडियाज बताएंगे, जिससे मातारानी भी प्रसन्न हो जाएंगी. तो चलिए जानते हैं.