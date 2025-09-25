FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk

Rock Salt Benefits: व्रत में क्यों किया जाता है सेंधा नमक का इस्तेमाल, जानें इसकी धार्मिक मान्यताओं से लेकर स्वास्थ्य लाभ

ट्रेन में चोरी हो जाए फोन तो क्या करें? जानें नुकसान से बचने के उपाय

फलों के ऊपर क्यों लगे होते हैं Stickers? 99% लोग नहीं जानते असली वजह

दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम

Triumph जल्द लॉन्च कर सकती है 350cc Bikes, जानिए क्या होगी GST 2.0 के बाद इसकी कीमत, कैसा रहेगा लुक

जिस महिला के बच्चे न हों उसकी संपत्ति पर सास-ससुर का हक? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'शादी करते ही...'

AIIMS CRE Result 2025: एम्स ने aiimsexams.ac.in पर जारी किया सीआरई का रिजल्ट, जानें आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं?

Sharadiya Navratri 2025: कन्या पूजन में कंजकों को देने के लिए बेस्ट हैं ये 7 उपहार, माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद

गीतों की कलम से संगीत की धुन तक का जुनून, कुछ यूं किया दीपक अग्रवाल ने अपना सफर तय

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rock Salt Benefits: व्रत में क्यों किया जाता है सेंधा नमक का इस्तेमाल, जानें इसकी धार्मिक मान्यताओं से लेकर स्वास्थ्य लाभ

व्रत में क्यों किया जाता है सेंधा नमक का इस्तेमाल, जानें इसकी धार्मिक मान्यताओं से लेकर स्वास्थ्य लाभ

ट्रेन में चोरी हो जाए फोन तो क्या करें? जानें नुकसान से बचने के उपाय

ट्रेन में चोरी हो जाए फोन तो क्या करें? जानें नुकसान से बचने के उपाय

फलों के ऊपर क्यों लगे होते हैं Stickers? 99% लोग नहीं जानते असली वजह

फलों के ऊपर क्यों लगे होते हैं Stickers? 99% लोग नहीं जानते असली वजह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk

जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk

दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम

दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम

Triumph जल्द लॉन्च कर सकती है 350cc Bikes, जानिए क्या होगी GST 2.0 के बाद इसकी कीमत, कैसा रहेगा लुक

Triumph जल्द लॉन्च कर सकती है 350cc Bikes, जानिए क्या होगी GST 2.0 के बाद इसकी कीमत, कैसा रहेगा लुक

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Sharadiya Navratri 2025: कन्या पूजन में कंजकों को देने के लिए बेस्ट हैं ये 7 उपहार, माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद

शारदीय नवरात्रि में कंजक पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्याओं को ये खास उपहार देकर आप माता रानी का भी आशीर्वाद पा सकते हैं। ध्यान रखें कि तोहफे ऐसे हों जो बच्चियों को खुश कर दें, तभी मातारानी भी प्रसन्न होती हैं. आइए, हम आपको कन्याओं को खुश करने वाले कुछ ऐसे ही आइडियाज देते हैं.

Pragya Bharti | Sep 25, 2025, 01:11 PM IST

1.नवरात्रि पर कन्याओं को क्यों दिया जाता है उपहार?

नवरात्रि पर कन्याओं को क्यों दिया जाता है उपहार?
1

शारदीय नवरात्रि का पर्व, शक्ति और भक्ति का संगम है। इन नौ दिनों में मातारानी के विभिन्न स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसका समापन अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन यानी कंजक के साथ होता है। इस विशेष अनुष्ठान में देवी दुर्गा का स्वरूप मानी जाने वाली 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। साथ ही, कन्याओं को उपहार देकर उन्हें खुशी-खुशी विदा भी करना होता है। ऐसे में, अगर आप सोच रहे हैं कि उन्हें गिफ्ट में क्या दे सकते हैं, तो चलिए हम आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं. यहां हम आपको बच्चों को खुश करने वाले कुछ ऐसे गिफ्ट आइडियाज बताएंगे, जिससे मातारानी भी प्रसन्न हो जाएंगी. तो चलिए जानते हैं.

Advertisement

2.ड्राइंग या कलरिंग किट

ड्राइंग या कलरिंग किट
2

यह बच्चों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है. रंगीन पेंसिल, क्रेयॉन्स और एक सुंदर ड्राइंग बुक का सेट उन्हें घंटों व्यस्त रखेगा. बच्चों को ज्ञानवर्धक किताबें भेंट करना सबसे उत्तम माना जाता है. इनमें नैतिक कहानियों की किताबें या रंगीन चित्र वाली ज्ञान की पुस्तकें शामिल करें.

3.लाल चुनरी और चूड़ियां

लाल चुनरी और चूड़ियां
3

लाल रंग माता रानी को प्रिय है. छोटी कन्याओं को लाल चुनरी ओढ़ाना और रंग-बिरंगी चूड़ियां पहनाना उन्हें देवी स्वरूप मानकर आदर देने का सबसे सुंदर तरीका है.

4.छोटे और आकर्षक पाउच या पर्स

छोटे और आकर्षक पाउच या पर्स
4

आप कन्याओं को इस तरह के खूबसूरत छोटे-छोटे बैग या पाउच उपहार में दे सकती हैं. ये बैग उनके बहुत काम आ सकते हैं. बच्चियां इनमें अपनी छोटी एक्सेसरीज, हेयरपिन या यहां तक कि छोटे-मोटे मेकअप का सामान भी संभालकर रख सकती हैं. यह उपहार उन्हें अपनी चीजें व्यवस्थित रखना भी सिखाएगा. इस तरह के उपयोगी बैग आपको आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बाजारों में मिल जाएंगे.

TRENDING NOW

5. लंच बॉक्स और थरमस सेट

लंच बॉक्स और थरमस सेट
5

आप अपनी क्षमता के अनुसार कंजक पूजन में घर आई कन्याओं को लंच बॉक्स और थरमस सेट उपहार में दे सकती हैं. बाजार में आपको ये सेट हर दाम और डिज़ाइन में उपलब्ध मिलेंगे. स्कूल जाने वाली बच्चियों के लिए पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स सबसे उपयोगी उपहारों में से एक है. यह उनकी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करता है, जिससे वे खुश हो जाएंगी.

6.इयररिंग्स और मोतियों के ब्रेसलेट

इयररिंग्स और मोतियों के ब्रेसलेट
6

अगर आप कंजक पूजा में कन्याओं को खास महसूस कराना चाहती हैं, तो पूजा के बाद उन्हें कुछ एक्सेसरीज या छोटी ज्वेलरी भी दे सकती हैं. इसके लिए आप छोटे, इयररिंग्स में कान की बालियां और बच्चियों के पहनने लायक छोटे मोतियों वाले ब्रेसलेट उन्हें तोहफे में दे सकती हैं. यकीनन, इस तरह के उपहार कन्याओं को बहुत पसंद आएंगे और वे खुशी से झूम उठेंगी.

7.बार्बी या कार्टून वाले हेयर क्लिप्स

बार्बी या कार्टून वाले हेयर क्लिप्स
7

आप नवरात्रि के दौरान कन्या भोज के बाद सभी छोटी बच्चियों को बार्बी, कार्टून या अन्य डिज़ाइन वाले आकर्षक टिकटॉक हेयर क्लिप्स भी भेंट कर सकती हैं. ये क्लिप्स बच्चियों को बहुत पसंद आते हैं, और वे इन्हें अपने बालों में लगाकर अपने लुक को खास बना सकती हैं. यह एक सस्ता और सबसे पसंदीदा उपहार विकल्प हो सकता है.

8.स्टेशनरी सेट

स्टेशनरी सेट
8

पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबर और एक छोटी रूलर वाला एक संपूर्ण स्टेशनरी सेट हर बच्चे के लिए एक खुशी देने वाला उपहार होता है. यह उनकी पढ़ाई में सीधे तौर पर मदद करता है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
पसंद है अकेलापन, लोगों से मिलने में कतराते हैं तो ये हो सकती है Social Anxiety, ऐसे करें दूर
पसंद है अकेलापन, लोगों से मिलने में कतराते हैं तो ये हो सकती है Social Anxiety, ऐसे करें दूर
Rashifal 12 November 2024: मिथुन और धनु वालों को होगा स्वास्थ्य लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और धनु वालों को होगा स्वास्थ्य लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Champions Trophy 2025: ICC-BCCI को PCB ने दी धमकी? अब पाक टीम नहीं खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी समेत मल्टी नेशनल टूर्नामेंट
ICC-BCCI को PCB ने दी धमकी? अब पाक टीम नहीं खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी समेत मल्टी नेशनल टूर्नामेंट
Delhi Parking Charge: दिल्ली में पार्किंग के लिए क्या देना पड़ेगा दोगुना चार्ज! 14 नवंबर को होगा फैसला
दिल्ली में पार्किंग के लिए क्या देना पड़ेगा दोगुना चार्ज! 14 नवंबर को होगा फैसला
'Mission Impossible' के सेट पर Tom Cruise से मिलीं एक्ट्रेस Avneet Kaur, फैंस बोले-हॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी?
'Mission Impossible' के सेट पर Tom Cruise से मिलीं एक्ट्रेस Avneet Kaur, फैंस बोले-हॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk
जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk
दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम
दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम
Triumph जल्द लॉन्च कर सकती है 350cc Bikes, जानिए क्या होगी GST 2.0 के बाद इसकी कीमत, कैसा रहेगा लुक
Triumph जल्द लॉन्च कर सकती है 350cc Bikes, जानिए क्या होगी GST 2.0 के बाद इसकी कीमत, कैसा रहेगा लुक
Sharadiya Navratri 2025: कन्या पूजन में कंजकों को देने के लिए बेस्ट हैं ये 7 उपहार, माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद
कन्या पूजन में कंजकों को देने के लिए बेस्ट हैं ये 7 उपहार, माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद
Anjeer Ka Pani: हड्डियां होंगी फौलाद जैसी मजबूत, बस रोज सुबह इस तरह पिएं अंजीर का पानी
Anjeer Ka Pani: हड्डियां होंगी फौलाद जैसी मजबूत, बस रोज सुबह इस तरह पिएं अंजीर का पानी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE