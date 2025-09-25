Sharadiya Navratri 2025: कन्या पूजन में कंजकों को देने के लिए बेस्ट हैं ये 7 उपहार, माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद

जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk
Pragya Bharti | Sep 25, 2025, 01:11 PM IST
1.नवरात्रि पर कन्याओं को क्यों दिया जाता है उपहार?
शारदीय नवरात्रि का पर्व, शक्ति और भक्ति का संगम है। इन नौ दिनों में मातारानी के विभिन्न स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसका समापन अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन यानी कंजक के साथ होता है। इस विशेष अनुष्ठान में देवी दुर्गा का स्वरूप मानी जाने वाली 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। साथ ही, कन्याओं को उपहार देकर उन्हें खुशी-खुशी विदा भी करना होता है। ऐसे में, अगर आप सोच रहे हैं कि उन्हें गिफ्ट में क्या दे सकते हैं, तो चलिए हम आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं. यहां हम आपको बच्चों को खुश करने वाले कुछ ऐसे गिफ्ट आइडियाज बताएंगे, जिससे मातारानी भी प्रसन्न हो जाएंगी. तो चलिए जानते हैं.
2.ड्राइंग या कलरिंग किट
यह बच्चों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है. रंगीन पेंसिल, क्रेयॉन्स और एक सुंदर ड्राइंग बुक का सेट उन्हें घंटों व्यस्त रखेगा. बच्चों को ज्ञानवर्धक किताबें भेंट करना सबसे उत्तम माना जाता है. इनमें नैतिक कहानियों की किताबें या रंगीन चित्र वाली ज्ञान की पुस्तकें शामिल करें.
3.लाल चुनरी और चूड़ियां
लाल रंग माता रानी को प्रिय है. छोटी कन्याओं को लाल चुनरी ओढ़ाना और रंग-बिरंगी चूड़ियां पहनाना उन्हें देवी स्वरूप मानकर आदर देने का सबसे सुंदर तरीका है.
4.छोटे और आकर्षक पाउच या पर्स
आप कन्याओं को इस तरह के खूबसूरत छोटे-छोटे बैग या पाउच उपहार में दे सकती हैं. ये बैग उनके बहुत काम आ सकते हैं. बच्चियां इनमें अपनी छोटी एक्सेसरीज, हेयरपिन या यहां तक कि छोटे-मोटे मेकअप का सामान भी संभालकर रख सकती हैं. यह उपहार उन्हें अपनी चीजें व्यवस्थित रखना भी सिखाएगा. इस तरह के उपयोगी बैग आपको आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बाजारों में मिल जाएंगे.
5. लंच बॉक्स और थरमस सेट
आप अपनी क्षमता के अनुसार कंजक पूजन में घर आई कन्याओं को लंच बॉक्स और थरमस सेट उपहार में दे सकती हैं. बाजार में आपको ये सेट हर दाम और डिज़ाइन में उपलब्ध मिलेंगे. स्कूल जाने वाली बच्चियों के लिए पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स सबसे उपयोगी उपहारों में से एक है. यह उनकी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करता है, जिससे वे खुश हो जाएंगी.
6.इयररिंग्स और मोतियों के ब्रेसलेट
अगर आप कंजक पूजा में कन्याओं को खास महसूस कराना चाहती हैं, तो पूजा के बाद उन्हें कुछ एक्सेसरीज या छोटी ज्वेलरी भी दे सकती हैं. इसके लिए आप छोटे, इयररिंग्स में कान की बालियां और बच्चियों के पहनने लायक छोटे मोतियों वाले ब्रेसलेट उन्हें तोहफे में दे सकती हैं. यकीनन, इस तरह के उपहार कन्याओं को बहुत पसंद आएंगे और वे खुशी से झूम उठेंगी.
7.बार्बी या कार्टून वाले हेयर क्लिप्स
आप नवरात्रि के दौरान कन्या भोज के बाद सभी छोटी बच्चियों को बार्बी, कार्टून या अन्य डिज़ाइन वाले आकर्षक टिकटॉक हेयर क्लिप्स भी भेंट कर सकती हैं. ये क्लिप्स बच्चियों को बहुत पसंद आते हैं, और वे इन्हें अपने बालों में लगाकर अपने लुक को खास बना सकती हैं. यह एक सस्ता और सबसे पसंदीदा उपहार विकल्प हो सकता है.
8.स्टेशनरी सेट
पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबर और एक छोटी रूलर वाला एक संपूर्ण स्टेशनरी सेट हर बच्चे के लिए एक खुशी देने वाला उपहार होता है. यह उनकी पढ़ाई में सीधे तौर पर मदद करता है.