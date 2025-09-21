शाहरुख का बेटा 27 की उम्र में बना 80 करोड़ का मालिक, स्पिरिट बिजनेमैन से निर्देशक बने आर्यन खान की ऐसी है लाइफस्टाइल 

7 . इन फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में भी काम किया है

आर्यन खान ने करण जौहर की 2001 में आई फ़िल्म 'कभी ख़ुशी कभी ग़म' में बाल कलाकार के रूप में काम किया था. उन्होंने अपने पिता के साथ 'द इनक्रेडिबल्स' (2004), 'द लायन किंग' (2019) और 'मुफ़ासा' (2024) के हिंदी संस्करणों के लिए एक आवाज़ कलाकार के रूप में भी काम किया है.

