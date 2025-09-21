शाहरुख का बेटा 27 की उम्र में बना 80 करोड़ का मालिक, स्पिरिट बिजनेमैन से निर्देशक बने आर्यन खान की ऐसी है लाइफस्टाइल 

Ind vs Aus 1986 Madras Test: वो टेस्ट मैच, जिसने खत्म कर दिया एक अंपायर का करियर
ऋतु सिंह | Sep 21, 2025, 06:49 PM IST
1.शाहरुख खान के बेटे ने निर्देशक के रूप में प्रवेश किया
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बतौर निर्देशक बॉलीवुड में कदम रखा है. उनकी पहली वेब सीरीज़ 'द बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो गई है. 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस सीरीज़ में 50 बॉलीवुड हस्तियां मेहमान भूमिकाएं निभा रही हैं.
2.आर्यन खान को लाइमलाइट से दूर रहना पसंद है
आर्यन आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. हालांकि, अपनी वेब सीरीज़ 'द बार्ड्स ऑफ़ बॉलीवुड' की घोषणा के बाद से ही वह चर्चा में हैं. सीरीज़ के स्ट्रीमिंग के दौरान, आर्यन की शिक्षा, संपत्ति और कार कलेक्शन की खबरें वायरल हो रही हैं.
3.आर्यन खान कितने और क्या पढ़ें हैं
आर्यन खान ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की. इसके बाद, वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए. उन्होंने दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय के यूएससी स्कूल ऑफ़ सिनेमैटिक आर्ट्स से फ़िल्म और टेलीविज़न मेकिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की.
4.आर्यन खान की कुल संपत्ति
आर्यन खान की संपत्ति की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति 80 करोड़ रुपये है. कुछ साल पहले उन्होंने दिल्ली के पंचशील पार्क में 37 करोड़ रुपये में एक आलीशान प्रॉपर्टी खरीदी थी. बताया जाता है कि उनके माता-पिता अपने करियर की शुरुआत में यहीं रहते थे.
5.एक सफल बिजनेसमैन बन गए हैं आर्यन
आर्यन खान एक बिजनेसमैन होने के साथ-साथ एक डायरेक्टर भी हैं. उन्होंने 2022 में 'D'YAVOL' नाम से एक लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड लॉन्च किया. इसके बाद, उन्होंने 'D'YAVOL X' नाम से एक स्ट्रीटवियर और स्पिरिट्स लाइन भी लॉन्च की, जिसमें प्रीमियम फैशन और वोदका शामिल हैं.
6.महंगी कारों के प्रति प्रेम
आर्यन खान अपने पिता की तरह शाही ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं. उन्हें महंगी कारों का बहुत शौक है. उनके पास ऑडी A6, मर्सिडीज GLS 350d, मर्सिडीज GLE 43 AMG कूपे और BMW 730LD जैसी कारें हैं. इनकी कीमत करोड़ों में है.
7.इन फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में भी काम किया है
आर्यन खान ने करण जौहर की 2001 में आई फ़िल्म 'कभी ख़ुशी कभी ग़म' में बाल कलाकार के रूप में काम किया था. उन्होंने अपने पिता के साथ 'द इनक्रेडिबल्स' (2004), 'द लायन किंग' (2019) और 'मुफ़ासा' (2024) के हिंदी संस्करणों के लिए एक आवाज़ कलाकार के रूप में भी काम किया है.
