महिला को रोज गुड मॉर्निंग का भेजने से भी हो सकती है जेल, जानिए क्या कहता है भारतीय कानून

7 . ये धाराएं भी लग सकती हैं

Section 354D-स्टॉकिंग / लगातार पीछा-प्रेस करना. अगर कोई व्यक्ति दोबारा संपर्क करता है या डिजिटल माध्यम (मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया) से पीछा करता है, तो यह धारा लागू हो सकती है.

Section 509- महिला की ‘मर्यादा’ का अपमान करना. यदि मैसेज या कॉल में अश्लील, आपत्तिजनक शब्द, इशारे या सामग्री हो — जो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हों — तो यह अपराध माना जाता है.





