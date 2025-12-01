महिला को रोज गुड मॉर्निंग का भेजने से भी हो सकती है जेल, जानिए क्या कहता है भारतीय कानून

लाइफस्टाइल
1. छोटा सा विश भी जेल पहुंचा सकता है
अक्सर लोग महिलाओं को गुड मॉर्निंग या गुड नाइट के मैसेज भेज दिया करते हैं लेकिन ये अपराध माना जाएगा अगर महिला आप पर केस कर दे तो. अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो रुकिए और समझिए कब आपका ये छोटा सा मैसेज आपको जेल तक पहुंचा सकता है.
2.महिला के मना करने पर मैसेज किया तो...
अगर आप किसी महिला को रोज गुड मॉर्निंग करते हैं और महिला ने आपको मना किया है कि आप उसे मैसेज न करे और आप ये सोच के कि गुड मॉर्निंग ही तो भेज रहे हैं, जेल पहुंचा सकता है. ऐसा करना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध है.
3.Section 78 BNS के तहत होगी कारवाई
Section 78 BNS (जो अब नए कानून Bharatiya Nyaya Sanhita — BNS, 2023 के तहत है) “स्टॉकिंग” को अपराध मानती है. इसका मतलब है, यदि किसी पुरुष ने किसी महिला का पीछा किया, या स्पष्ट “ना-इच्छा” (disinterest) के बावजूद बार-बार संपर्क करने की कोशिश की (मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया आदि), या उसकी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी कर रहा हो तो वह अपराध हो सकता है.
4.हो सकती है FIR
यह अपराध पुलिस शिकायत (FIR) योग्य है. मतलब पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है.
5.दंड और प्रक्रिया
पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल + जुर्माना हो सकती है. यदि आरोपी दोबारा स्टॉकिंग करता है सज़ा बढ़कर 5 साल तक हो सकती है. साथ ही जुर्माना भी हो सकता है.
6.पहली बार आरोपी को जमानत मिल सकती है
यह एक “संज्ञेय” (cognizable) और “जमानतीय” (bailable) अपराध है यानी पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकती है और पहली बार आरोपी को जमानत मिल सकती है.
7.ये धाराएं भी लग सकती हैं
Section 354D-स्टॉकिंग / लगातार पीछा-प्रेस करना. अगर कोई व्यक्ति दोबारा संपर्क करता है या डिजिटल माध्यम (मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया) से पीछा करता है, तो यह धारा लागू हो सकती है.
Section 509- महिला की ‘मर्यादा’ का अपमान करना. यदि मैसेज या कॉल में अश्लील, आपत्तिजनक शब्द, इशारे या सामग्री हो — जो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हों — तो यह अपराध माना जाता है.
8. क्या यह हर मैसेज/कॉल पर लागू होता है ये नियम?
नहीं, अगर महिला ने स्पष्ट रूप से “ना” कहा हो उसके बाद भी आप उससे संपर्क लगातार कर रहे हो या मैसेज / कॉल कर रहे हों तब ही ये लागू होगा. या सोशल-मीडिया, ई-मेल आदि के माध्यम से निजी सीमाओं का उल्लंघन हो रहा हो. अगर ऐसा नहीं है यानी सिर्फ एक बार मैसेज किया तो यह अपराध नहीं माना जाएगा.
