Women’s Day Wishes: विमेंस डे पर दोस्त-पत्नी और मां-बहन को दिल छूने वाले ये मैसेज भेजकर बताएं कि वो आपके लिए क्यों हैं खास?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Mar 07, 2026, 07:59 PM IST
1.किसी को बेहद खास महसूस कराती हैं दिल की बातें
कई बार एक सच्चा और दिल से लिखा हुआ संदेश भी किसी को बेहद खास महसूस करा सकता है. चाहे वह मां हो, बहन हो, पत्नी हो या ऑफिस की सहकर्मी—एक छोटा सा संदेश भी रिश्तों को और मजबूत बना देता है. अगर आप भी महिला दिवस पर अपने करीबियों को खास महसूस कराना चाहते हैं, तो ये मैसेज, कोट्स और व्हाट्सऐप स्टेटस उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं.
2.मां के लिए महिला दिवस के मैसेज
मां, आपकी ताकत और प्यार ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है.
आपके बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है.
महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं.
3.मां- आप मेरी पहली शिक्षक
आप सिर्फ मेरी मां नहीं, मेरी पहली शिक्षक और सबसे बड़ी ताकत हैं.
आपका प्यार हमेशा मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है.
हैप्पी विमेंस डे.
4.दुनिया में सबसे मजबूत महिला-मेरी मां
दुनिया में सबसे मजबूत महिला अगर कोई है,
तो वो मेरी मां है.
महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.
5.पत्नी के लिए महिला दिवस की शुभकामनाएं
तुम सिर्फ मेरी जीवनसाथी नहीं,
मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी ताकत भी हो.
महिला दिवस मुबारक हो.
6.तुम्हारे साथ होने से ...
तुम्हारे साथ होने से हर मुश्किल आसान लगती है.
मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए धन्यवाद.
हैप्पी विमेंस डे.
7.तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया
तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया को रोशन कर देती है.
तुम्हारे साथ जिंदगी सच में खास है.
8.बहन के लिए महिला दिवस के मैसेज
बहन, तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी दोस्त हो.
तुम्हारा साथ हमेशा मेरे लिए खास रहेगा.
महिला दिवस की शुभकामनाएं.
9.तुम हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ती रहो
तुम्हारी हिम्मत और आत्मविश्वास हमेशा प्रेरणा देते हैं.
तुम हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ती रहो.
10.वो तुम जैसी बहन हो
भगवान ने मुझे जो सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है,
वो तुम जैसी बहन हो.
11.फीमेल बॉस के लिए महिला दिवस मैसेज
आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन हमें हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है.
महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.
12.आप सिर्फ एक बॉस नहीं,
आप सिर्फ एक बॉस नहीं, बल्कि एक प्रेरणा हैं.
आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है.