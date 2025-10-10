Relationships Tips: 5 बातें, जो दूसरों से छिपाकर रखने में है भलाई, वरना रिश्ते में आ सकता है 'भूचाल'

3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Oct 10, 2025, 06:44 PM IST
1.कमाई और पैसा
आमतौर पर सैलरी या कमाई के बारे कहा जाता है कि दूसरों से नहीं बतानी चाहिए, यह ठीक नहीं होता. क्योंकि जब लोगों को आपकी कमाई का अंदाजा हो जाता है, तो या तो वे आपसे मदद मांगते हैं या फिर जलन की भावना रखते हैं. इससे निजी और सामाजिक जिंदगी दोनों में मुश्किलें आ सकती हैं.
2.भविष्य की योजनाएं
बिजनेस या नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं तो भी किसी से न बताएं, ऐसी योयोजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वो पूरी न हो जाएं. क्योंकि लोग आपके काम में कमी निकालने लगते हैं या फिर आपको नकारात्मक सलाह देते हैं. इसलिए योजनाओं को सफल होने के बाद ही लोगों को बताएं.
3.पारिवारिक समस्याएं न बताएं
हर परिवार में किसी न किसी तरह की छोटी-मोटी दिक्कतें होती हैं. इन समस्याओं को अगर आप दूसरों के सामने लाते हैं, तो लोग आपके परिवार के बारे में बुरी बातें कर सकते हैं. इससे आपके रिश्तों में और भी ज्यादा दरारें आ सकती हैं. इसलिए घर की समस्याओं को घर के अंदर ही हल करें.
4.कमजोरियां और राज न बताएं
हर इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ राज होते हैं. ऐसे में इन्हें दूसरों को बताते हैं, तो वे इसका फायदा उठा सकते हैं. कोई आदमी जब आपकी कमजोरी जान लेता है, तो वह आपको परेशान कर सकता है या आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा सकता है.
5.अच्छे काम
अगर आप किसी की मदद करते हैं या फिर कोई अच्छा काम करते हैं तो ढिंढोरा न पीटें. क्योंकि दूसरों को यह बताने से आप अपनी बड़ाई कर रहे होते हैं. अच्छा इंसान वही होता है जो चुपचाप दूसरों की मदद करता है और यही आपको दूसरों की नजर में बड़ा बनाता है.
