3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस

Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी... करवा चौथ के सेलिब्रेशन में कुछ इस अंदाज में दिखीं बॉलीवुड हसीनाएं

Rashifal 11 October 2025: ​सेहत, व्यापार और करियर के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

रूखी-बेजान त्वचा फिर से करने लगेगी ग्लो, बस रात में सोने से पहले अपना लें ये Skin Care Routine

नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना डाला 280 करोड़ का कारोबार

Relationships Tips: 5 बातें, जो दूसरों से छिपाकर रखने में है भलाई, वरना रिश्ते में आ सकता है 'भूचाल'

Dhanteras Ke Upay: धनतेरस पर कर लिए ये उपाय तो परिवार में नहीं होगी किसी की अकाल मृत्यु, सुख समृद्धि में होगी बढ़ोतरी

Donald Trump को नोबेल न मिलने पर तिलमिलाया अमेरिका, शांति पुरस्कार को लेकर कही ये बात

चुनाव से पहले दरभंगा सीट पर PK ने खेला बड़ा दांव, पूर्व IPS आरके मिश्रा को दिया टिकट 

Relationship Tips: अपना ली ये आदतें तो शादीशुदा जिंदगी में कभी नहीं आएगी दरार, पति पत्नी के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार

लाइफस्टाइल

Relationships Tips: 5 बातें, जो दूसरों से छिपाकर रखने में है भलाई, वरना रिश्ते में आ सकता है 'भूचाल'

5 Things Keep Private In Relationships: कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिन्हें छिपाकर रखना ही बेहतर होता है. अक्सर भावनाओं में बहकर या विश्वास करके जिंदगी के कुछ राज दूसरों को बता देते हैं, जिसकी वजह से हमें इसका पछतावा होता है. इसकी वजह से अक्सर रिश्तों में तनाव और गलत फहमी पैदा होने लगती है...

Abhay Sharma | Oct 10, 2025, 06:44 PM IST

1.कमाई और पैसा

कमाई और पैसा
1

आमतौर पर सैलरी या कमाई के बारे कहा जाता है कि दूसरों से नहीं बतानी चाहिए, यह ठीक नहीं होता. क्योंकि जब लोगों को आपकी कमाई का अंदाजा हो जाता है, तो या तो वे आपसे मदद मांगते हैं या फिर जलन की भावना रखते हैं. इससे निजी और सामाजिक जिंदगी दोनों में मुश्किलें आ सकती हैं. 

2.भविष्य की योजनाएं

भविष्य की योजनाएं
2

बिजनेस या नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं तो भी किसी से न बताएं, ऐसी योयोजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वो पूरी न हो जाएं. क्योंकि लोग आपके काम में कमी निकालने लगते हैं या फिर आपको नकारात्मक सलाह देते हैं. इसलिए योजनाओं को सफल होने के बाद ही लोगों को बताएं. 

3.पारिवारिक समस्याएं न बताएं

पारिवारिक समस्याएं न बताएं
3

हर परिवार में किसी न किसी तरह की छोटी-मोटी दिक्कतें होती हैं. इन समस्याओं को अगर आप दूसरों के सामने लाते हैं, तो लोग आपके परिवार के बारे में बुरी बातें कर सकते हैं. इससे आपके रिश्तों में और भी ज्यादा दरारें आ सकती हैं. इसलिए घर की समस्याओं को घर के अंदर ही हल करें. 

4.कमजोरियां और राज न बताएं

कमजोरियां और राज न बताएं
4

हर इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ राज होते हैं. ऐसे में इन्हें दूसरों को बताते हैं, तो वे इसका फायदा उठा सकते हैं. कोई आदमी जब आपकी कमजोरी जान लेता है, तो वह आपको परेशान कर सकता है या आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा सकता है. 

5.अच्छे काम

अच्छे काम
5

अगर आप किसी की मदद करते हैं या फिर कोई अच्छा काम करते हैं तो ढिंढोरा न पीटें. क्योंकि दूसरों को यह बताने से आप अपनी बड़ाई कर रहे होते हैं.  अच्छा इंसान वही होता है जो चुपचाप दूसरों की मदद करता है और यही आपको दूसरों की नजर में बड़ा बनाता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

