दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान

नितिन शर्मा | Nov 26, 2025, 02:50 PM IST
1.सिर्फ 1 समुद्र, जिसमें नहीं है कोई जीव
प्रकृति में कई अजूबे हैं. लेकिन पूरी धरती पर एक ही समुद्र ऐसा है, जहां एक भी मछली नहीं पाई जाती. कोई भी समुद्री जीव नहीं रह सकता. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंसान बिना तैरे ही इस समुद्र के पानी में तैर सकता है. यह इज़राइल और जॉर्डन के बीच स्थित प्रसिद्ध मृत सागर है. आइए जानते हैं इस अद्भुत समुद्र के बारे में...
2.मृत सागर कहां है
मृत सागर, इज़राइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है. इसे पृथ्वी का सबसे निचला स्थान भी कहा जाता है. यह समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे है. हालाँकि इसे समुद्र कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक खारे पानी की झील है. इसका पानी जॉर्डन नदी से आता है, लेकिन कोई निकास न होने के कारण नमक जलाशय में ही रहता है.
3.वहां कोई मछली क्यों नहीं है
मृत सागर के पानी में नमक की मात्रा लगभग 33 प्रतिशत है. एक सामान्य समुद्र में यह केवल 3 से 4 प्रतिशत ही होती है. इस उच्च नमक और खनिज सामग्री के कारण कोई भी मछली, पौधे या सूक्ष्मजीव जीवित नहीं रह सकते. इसीलिए इसे मृत सागर कहा जाता है. यहां केवल कुछ विशेष जीवाणु ही जीवित रह सकते हैं.
4.मनुष्य क्यों तैरते हैं
इस समुद्र के पानी का घनत्व बहुत ज़्यादा है. यह सामान्य पानी से दस गुना ज़्यादा घना है. इससे इंसान का शरीर अपने आप तैर सकता है. अगर आप तैरने की कोशिश भी करें, तो डूबना मुश्किल है! कई पर्यटक तैरते हुए अख़बार पढ़ते हुए अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं. यही इस समुद्र का सबसे बड़ा आकर्षण है.
5.स्वास्थ्य के लिए वरदान
मृत सागर का पानी और कीचड़ त्वचा रोगों, गठिया, एलर्जी और श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए एक बेहतरीन उपचार माना जाता है. यहाँ आने वाले पर्यटक खुद को स्वस्थ रखने के लिए इस कीचड़ का लेप करते हैं. इस कीचड़ का इस्तेमाल दुनिया भर में सौंदर्य उत्पादों में किया जाता है.
6.मृत सागर खतरे में
पिछले कुछ दशकों से मृत सागर का जल स्तर लगभग एक मीटर प्रति वर्ष गिर रहा है. इसका कारण जॉर्डन नदी से आने वाले पानी में कमी और औद्योगिक उपयोग में वृद्धि है. हज़ारों सिंकहोल पहले ही बन चुके हैं. अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दशकों में यह अद्भुत सागर पूरी तरह सूख सकता है.
