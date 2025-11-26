FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सीहोर के वीआईटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की घर में लाश मिलने से सनसनी, बीती रात छात्रों ने किया था हंगामा | केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मोदी को बिहार में एनडीए की जीत के लिए दी बधाई, तालियां बजाकर किया अभिवादन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Overuse Of Antibiotics: सामान्य सर्दी-जुकाम में भी ले लेते हैं Azithromycin? झेलने पड़ सकते हैं ये गंभीर नुकसान

Overuse Of Antibiotics: सामान्य सर्दी-जुकाम में भी ले लेते हैं Azithromycin? झेलने पड़ सकते हैं ये गंभीर नुकसान

गुलशन कुमार के ‘T-Series Hanuman Chalisa’ ने बनाया रिकॉर्ड, जानें कैसे बॉलीवुड-साउथ को पछाड़ बना सबसे पॉपुलर YouTube Video

गुलशन कुमार के ‘T-Series Hanuman Chalisa’ ने बनाया रिकॉर्ड, जानें कैसे बॉलीवुड-साउथ को पछाड़ बना सबसे पॉपुलर YouTube Video

नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय

नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड

Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड

दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान

दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान

सड़क किनारे गुमटी पर पान बेचने वाले ने खड़ा कर दिया 3000 करोड़ का कमला पसंद ब्रांड, आप भी ले सकते हैं सीख

सड़क किनारे गुमटी पर पान बेचने वाले ने खड़ा कर दिया 3000 करोड़ का कमला पसंद ब्रांड, आप भी ले सकते हैं सीख

HomePhotos

लाइफस्टाइल

दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान

पृथ्वी पर कई रहस्य अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं. पहाड़, समुद्र, रेगिस्तान से लेकर हम जहां भी जाते हैं, हमें कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं. इन्हीं में से एक मृत सागर है. इसकी खासियत है कि इस समुद्र में कोई जीवित प्राणी नहीं मिलता, लेकिन मनुष्य यहां बिना डूबे तैरते हैं.

नितिन शर्मा | Nov 26, 2025, 02:50 PM IST

1.सिर्फ 1 समुद्र, जिसमें नहीं है कोई जीव

सिर्फ 1 समुद्र, जिसमें नहीं है कोई जीव
1

प्रकृति में कई अजूबे हैं. लेकिन पूरी धरती पर एक ही समुद्र ऐसा है, जहां एक भी मछली नहीं पाई जाती. कोई भी समुद्री जीव नहीं रह सकता. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंसान बिना तैरे ही इस समुद्र के पानी में तैर सकता है. यह इज़राइल और जॉर्डन के बीच स्थित प्रसिद्ध मृत सागर है. आइए जानते हैं इस अद्भुत समुद्र के बारे में...

Advertisement

2.मृत सागर कहां है

मृत सागर कहां है
2

मृत सागर, इज़राइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है. इसे पृथ्वी का सबसे निचला स्थान भी कहा जाता है. यह समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे है. हालाँकि इसे समुद्र कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक खारे पानी की झील है. इसका पानी जॉर्डन नदी से आता है, लेकिन कोई निकास न होने के कारण नमक जलाशय में ही रहता है.
 

3.वहां कोई मछली क्यों नहीं है

वहां कोई मछली क्यों नहीं है
3

मृत सागर के पानी में नमक की मात्रा लगभग 33 प्रतिशत है. एक सामान्य समुद्र में यह केवल 3 से 4 प्रतिशत ही होती है. इस उच्च नमक और खनिज सामग्री के कारण कोई भी मछली, पौधे या सूक्ष्मजीव जीवित नहीं रह सकते. इसीलिए इसे मृत सागर कहा जाता है. यहां केवल कुछ विशेष जीवाणु ही जीवित रह सकते हैं.

4.मनुष्य क्यों तैरते हैं

मनुष्य क्यों तैरते हैं
4

इस समुद्र के पानी का घनत्व बहुत ज़्यादा है. यह सामान्य पानी से दस गुना ज़्यादा घना है. इससे इंसान का शरीर अपने आप तैर सकता है. अगर आप तैरने की कोशिश भी करें, तो डूबना मुश्किल है! कई पर्यटक तैरते हुए अख़बार पढ़ते हुए अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं. यही इस समुद्र का सबसे बड़ा आकर्षण है.

TRENDING NOW

5.स्वास्थ्य के लिए वरदान

स्वास्थ्य के लिए वरदान
5

मृत सागर का पानी और कीचड़ त्वचा रोगों, गठिया, एलर्जी और श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए एक बेहतरीन उपचार माना जाता है. यहाँ आने वाले पर्यटक खुद को स्वस्थ रखने के लिए इस कीचड़ का लेप करते हैं. इस कीचड़ का इस्तेमाल दुनिया भर में सौंदर्य उत्पादों में किया जाता है.

6.मृत सागर खतरे में

मृत सागर खतरे में
6

पिछले कुछ दशकों से मृत सागर का जल स्तर लगभग एक मीटर प्रति वर्ष गिर रहा है. इसका कारण जॉर्डन नदी से आने वाले पानी में कमी और औद्योगिक उपयोग में वृद्धि है. हज़ारों सिंकहोल पहले ही बन चुके हैं. अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दशकों में यह अद्भुत सागर पूरी तरह सूख सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड
Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड
दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान
दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान
सड़क किनारे गुमटी पर पान बेचने वाले ने खड़ा कर दिया 3000 करोड़ का कमला पसंद ब्रांड, आप भी ले सकते हैं सीख
सड़क किनारे गुमटी पर पान बेचने वाले ने खड़ा कर दिया 3000 करोड़ का कमला पसंद ब्रांड, आप भी ले सकते हैं सीख
Tomato Plant Care: पौधे में नहीं आ रहे लाल-लाल टमाटर? जड़ में चुपके से डालें ये होममेड खाद, टोकरी भर निकलेगा टमाटर
Tomato Plant Care: पौधे में नहीं आ रहे लाल-लाल टमाटर? जड़ में चुपके से डालें ये होममेड खाद, टोकरी भर निकलेगा टमाटर
5 लाख से कम में मिलेंगी ये 10 धमाकेदार Adventure Bikes, ऑफ-रोड राइडिंग के लिए हैं बेस्ट
5 लाख से कम में मिलेंगी ये 10 धमाकेदार Adventure Bikes, ऑफ-रोड राइडिंग के लिए हैं बेस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Rashifal 25 November 2025: वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
MORE
Advertisement