Third Eye: सिर्फ मिथक नहीं, मानव शरीर में छिपी है ‘तीसरी आंख’! वैज्ञानिकों ने खोला बड़ा राज

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Abhay Sharma | May 26, 2026, 06:30 PM IST
1.मानव शरीर में छिपी है ‘तीसरी आंख’!
हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नया शोध किया है, जिसमें दावा किया गया है कि इंसान के पास तीसरी आंख होती है, यह कोई मिथक नहीं है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तीसरी आंख देखने का काम नहीं करती है, बल्कि नींद और शरीर की घड़ी को नियंत्रित करती है. इंसान के शरीर के बीचों-बीच छिपी पिनियल ग्लैंड प्राचीन तीसरी आंख का अवशेष है.
2.Median Eye बन गई पिनियल ग्लैंड
हाल ही में करंट बायोलॉजी जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स और लुंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों की एक मध्य वाली आंख (Median Eye) थी, जो समय के साथ बदलकर पिनियल ग्लैंड बन गई. वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 50 करोड़ साल पहले इंसानों के पूर्वज समुद्री जीव थे और यह समुद्र की गहराई में कीचड़ और अंधेरे में रहते थे. ऐसे में इन जीवों की दो तरफ वाली आंखें अंधेरे में बेकार हो गईं और धीरे-धीरे इनका काम करना बंद हो गया. (AI Image)
3.मीडियन आई
इस स्टडी में दावा किया गया है कि उनके सिर के बीच एक खास संरचना थी, जिसे कॉम्पोजिट एंसेस्ट्रल मीडियन आई नाम दिया गया है. यह मध्य वाली आंख प्रकाश का, दिन-रात का पता लगाने और दिशा का ज्ञान रखने में मदद करती थी. स्टडी के मुताबिक, जब यह समुद्री जीव सुरंगों में रहने लगे, तो उनकी साइड वाली आंखों ने धीरे-धीरे काम करना बंद कर दिया, लेकिन मीडियन आई बची रही, जो वो उनके लिए जरूरी थी. एक्सपर्ट का कहना है कि समय के साथ इस मध्य आंख के कुछ हिस्से दो तरफ चले गए और इंसानों की आज की रेटिना बन गए और मध्य वाला भाग पिनियल ग्लैंड बन गया. (AI Image)
4.अब जान लें पिनियल ग्लैंड है क्या
स्टडी बताती है कि पिनियल ग्लैंड इंसान के दिमाग के बीच स्थित छोटा सा अंग है, हालांकि ये अब प्रकाश को सीधे नहीं देखती, पर इंसानों की दोनों आंखें प्रकाश और अंधेरे का पता लगाती हैं. इसके अलावा यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाने में अहम भूमिका निभाता है. स्टडी बताती है कि यह रात होने पर मेलाटोनिन छोड़ती है, जिससे शरीर को पता चलता है कि सोने का समय हो गया है. इसके अलावा यह 24 घंटे की शारीरिक घड़ी (सर्कैडियन रिदम) को नियंत्रित करता है.
इसके अलावा इससे नींद, प्रजनन प्रणाली, इम्यून सिस्टम, मूड और यहां तक कि शरीर के तापमान प्रभावित होता है. वहीं दिन में इससे हार्मोन कम बनता है, जिससे व्यक्ति को नींद कम आए.
5.टुआटारा सरीसृप
स्टडी में शामिल शोधकर्ताओं के मुताबिक, रेटिना का विकास आंखों से पहले हुआ था और गहरे पानी और कीचड़ में दिन-रात व दिशा पहचानने के लिए मीडियन आई विकसित हुई, जबकि साइड की आंखें धीरे-धीरे निष्क्रिय हो गईं. मछलियों, लैंप्री और अन्य जीवों के आनुवंशिक डेटा व जीवाश्मों का अध्ययन कर पाया कि इंसानी आंखें और पिनियल ग्लैंड एक ही प्राचीन संरचना से विकसित हुए हैं. एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड के टुआतारा सरीसृप में आज भी यह “तीसरी आंख” स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है. (AI Image)