Third Eye: सिर्फ मिथक नहीं, मानव शरीर में छिपी है ‘तीसरी आंख’! वैज्ञानिकों ने खोला बड़ा राज

4 . अब जान लें पिनियल ग्लैंड है क्या

4

स्टडी बताती है कि पिनियल ग्लैंड इंसान के दिमाग के बीच स्थित छोटा सा अंग है, हालांकि ये अब प्रकाश को सीधे नहीं देखती, पर इंसानों की दोनों आंखें प्रकाश और अंधेरे का पता लगाती हैं. इसके अलावा यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाने में अहम भूमिका निभाता है. स्टडी बताती है कि यह रात होने पर मेलाटोनिन छोड़ती है, जिससे शरीर को पता चलता है कि सोने का समय हो गया है. इसके अलावा यह 24 घंटे की शारीरिक घड़ी (सर्कैडियन रिदम) को नियंत्रित करता है.

इसके अलावा इससे नींद, प्रजनन प्रणाली, इम्यून सिस्टम, मूड और यहां तक कि शरीर के तापमान प्रभावित होता है. वहीं दिन में इससे हार्मोन कम बनता है, जिससे व्यक्ति को नींद कम आए.