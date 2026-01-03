भारत के इन राज्यों में राजमहल जैसे हैं स्कूल, कुछ संगमरमर से बने हैं तो कुछ पहाड़ों के बीच बसे हैं, देखें फोटोज

1 . इन स्कूलों के कैंपस किसी 5-स्टार रिसॉर्ट, शाही महल या फिल्म सेट जैसे दिखते हैं

1

जब आप किसी स्कूल के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में दीवारों और ब्लैकबोर्ड वाली एक साधारण इमारत आती है. लेकिन भारत में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिनके कैंपस किसी 5-स्टार रिसॉर्ट, शाही महल या फिल्म सेट जैसे दिखते हैं. ये स्कूल न केवल अपनी उत्कृष्ट शिक्षा के लिए बल्कि अपनी मनमोहक वास्तुकला के लिए भी विश्व प्रसिद्ध हैं. कुछ स्कूल अरावली पर्वतमाला में बसे संगमरमर के महलों जैसे लगते हैं, जबकि अन्य हिमालय की गोद में चीड़ के जंगलों से घिरे ऐतिहासिक परिसरों में स्थित हैं. आइए आज हम भारत के 10 सबसे खूबसूरत स्कूलों का दौरा करें, जिन्हें देखकर आप कहेंगे, "काश मेरा स्कूल भी ऐसा होता!"

