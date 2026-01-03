भारत के इन राज्यों में राजमहल जैसे हैं स्कूल, कुछ संगमरमर से बने हैं तो कुछ पहाड़ों के बीच बसे हैं, देखें फोटोज

लाइफस्टाइल
1.इन स्कूलों के कैंपस किसी 5-स्टार रिसॉर्ट, शाही महल या फिल्म सेट जैसे दिखते हैं
जब आप किसी स्कूल के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में दीवारों और ब्लैकबोर्ड वाली एक साधारण इमारत आती है. लेकिन भारत में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिनके कैंपस किसी 5-स्टार रिसॉर्ट, शाही महल या फिल्म सेट जैसे दिखते हैं. ये स्कूल न केवल अपनी उत्कृष्ट शिक्षा के लिए बल्कि अपनी मनमोहक वास्तुकला के लिए भी विश्व प्रसिद्ध हैं. कुछ स्कूल अरावली पर्वतमाला में बसे संगमरमर के महलों जैसे लगते हैं, जबकि अन्य हिमालय की गोद में चीड़ के जंगलों से घिरे ऐतिहासिक परिसरों में स्थित हैं. आइए आज हम भारत के 10 सबसे खूबसूरत स्कूलों का दौरा करें, जिन्हें देखकर आप कहेंगे, "काश मेरा स्कूल भी ऐसा होता!"
2.सिंधिया स्कूल ग्वालियर:
ऐतिहासिक ग्वालियर किले की चोटी पर स्थित, इस स्कूल का अपना एक अनूठा वातावरण है. प्राचीन पत्थर की दीवारें और किले से दिखने वाला नज़ारा विद्यार्थियों को ऐसा महसूस कराता है मानो वे इतिहास में जी रहे हों.
3.ला मार्टिनियर कॉलेज, लखनऊ
लखनऊ में स्थित ला मार्टिनियर कॉलेज अपनी भव्य इमारत 'कॉन्स्टेंटिया' के लिए प्रसिद्ध है. यूरोपीय और गोथिक वास्तुकला का यह अनूठा संगम इतना सुंदर है कि इसकी हर दीवार एक कहानी बयां करती है. इसके विशाल लॉन और तालाब इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं.
4.बिशप कॉटन स्कूल शिमला
शिमला की ठंडी घाटियों में स्थित बिशप कॉटन स्कूल अपनी विक्टोरियन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है. बर्फबारी के दौरान स्कूल की सुंदरता और भी बढ़ जाती है.
5.वुडस्टॉक स्कूल, मसूरी
मसूरी की पहाड़ियों पर स्थित वुडस्टॉक स्कूल परिसर जंगल सफारी जैसा अनुभव प्रदान करता है. यहाँ की कक्षाएँ प्रकृति से इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि विद्यार्थी और पर्यावरण एक दूसरे का अभिन्न अंग प्रतीत होते हैं.
6.मेयो कॉलेज अजमेर
1875 में स्थापित मेयो कॉलेज को अक्सर "पूर्व का ईटन" कहा जाता है. इसकी मुख्य इमारत पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी है और यह इंडो-सारासेनिक शैली की उत्कृष्ट कृति है. इसका 400 एकड़ का परिसर अपनी हरियाली और शाही वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है.
7.लॉरेंस स्कूल सनावर
हिमाचल प्रदेश की कसौली पहाड़ियों में स्थित यह विद्यालय विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे पुराने सह-शिक्षा विद्यालयों में से एक है. घने देवदार के जंगलों और बादलों के बीच बसा यह विद्यालय परिसर किसी फिल्म के दृश्य जैसा लगता है.
8.गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल
ऊटी की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल अपनी आधुनिक सुविधाओं और मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है. यहाँ का वातावरण इतना शांत और हरा-भरा है कि पढ़ाई करना बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव जैसा लगता है.
9.सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग
हिमालय की चोटियों और दार्जिलिंग के चाय बागानों के बीच बसा सेंट पॉल स्कूल "फिल्मों का चहेता" माना जाता है. इसका गॉथिक चर्च और प्राचीन इमारतें इसे एक जादुई स्कूल बनाती हैं.
10.राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल
राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल राजस्थान के जैसलमेर के ग्रामीण थार रेगिस्तान में स्थित एक बालिका विद्यालय है. थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत के बीच बसा यह विद्यालय आधुनिक वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है. इसका अंडाकार आकार विद्यालय को बिना एयर कंडीशनिंग के भी ठंडा रखता है. पीले नक्काशीदार पत्थरों से निर्मित यह विद्यालय विश्व के सबसे उत्कृष्ट डिज़ाइनों में से एक माना जाता है.
11.दून स्कूल
70 एकड़ में फैला यह स्कूल परिसर मॉल रोड जैसी हरियाली, हरे-भरे वातावरण और ब्रिटिश काल की ईंटों से बनी इमारतों के लिए जाना जाता है. देहरादून में स्थित दून स्कूल का 'रोज़ बाउल' एम्फीथिएटर इसे देश के अन्य स्कूलों से अलग पहचान दिलाता है.