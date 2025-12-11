Diabetes Management: क्या होती है Meal Sequencing? जिसकी मदद से ब्लड शुगर कंट्रोल में रखती हैं Samantha Ruth Prabhu

6 . क्या हैं इसके अन्य फायदे?

6

बता दें कि फाइबर और प्रोटीन पहले खाने से जल्दी पेट भरता है और ओवरईटिंग से बचा जा सकता है. इसके अलावा खाने का क्रम सही रखने से शरीर को पोषक तत्व बेहतर तरीके से मिलते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कम कैलोरी खपत से वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है और यह डायबिटीज मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से