Diabetes Management: क्या होती है Meal Sequencing? जिसकी मदद से ब्लड शुगर कंट्रोल में रखती हैं Samantha Ruth Prabhu

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 11, 2025, 12:58 PM IST
1.सामंथा रुथ प्रभु ने बताया डाइट हैक
सामंथा रुथ प्रभु ने एक इंटरव्यू में डाइट हैक के बारे में बताया, जिसने उन्हें ब्लड शुगर स्पाइक्स को कम करने में मदद की. सामंथा बताती हैं कि मैंने ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर लगाया था और देखा कि हेल्दी खाना खाने के बावजूद शुगर लेवल बढ़ रहा है, तब मैंने खाने के क्रम यानी की मील सीक्वेंसिंग पर ध्यान देना शुरू किया.
2.'मील सीक्वेंसिंग' है क्या?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जो भी खाना हम खाते हैं, उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है और शरीर प्रभावित होता है. बता दें कि मील सीक्वेंसिंग इसी पक्ष को कंट्रोल करता है. इसका मतलब है सही क्रम में खाना खाना. इस डाइट में भोजन को इस तरह से खाया जाता है, जिससे शुगर धीरे-धीरे शरीर में रिलीज हो और अचानक उछाल न आए.
3.मील सीक्वेंसिंग कैसे करें? पहला स्टेप
सबसे पहले लें सब्जी या फाइबर: इसके लिए हरी सब्जियां जैसे पालक, भिंडी, ब्रोकली आदि से अपने खाने की शुरुआत करें. क्योंकि ये सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं और शुगर लेवल को स्थिर रखने में मददगार होती हैं.
4.दूसरा स्टेप
इसके बाद लें प्रोटीन: सब्जी के बाद अंडा, दाल, चिकन, मछली या सोया जैसे प्रोटीन स्रोत लें, क्योंकि इससे कार्ब्स का असर धीरे-धीरे होता है और शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता है.
5.तीसरा स्टेप
सबसे अंत में लें कार्ब्स: इसके बाद आखिर में रोटी, चावल, आलू जैसे कार्ब्स खाएं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस तरह खाने से ब्लड शुगर में अचानक उछाल नहीं आता है.
6.क्या हैं इसके अन्य फायदे?
बता दें कि फाइबर और प्रोटीन पहले खाने से जल्दी पेट भरता है और ओवरईटिंग से बचा जा सकता है. इसके अलावा खाने का क्रम सही रखने से शरीर को पोषक तत्व बेहतर तरीके से मिलते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कम कैलोरी खपत से वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है और यह डायबिटीज मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
