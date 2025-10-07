FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Salman Khan Brain Disease: दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें

Salman Brain Veins Inflammation: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने द कपिल शर्मा शो में अपनी सेहत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया. भाईजान ने बताया कि वह कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं.इसमें एक उनके दिमाग की नसों में सूजन से जुड़ी है. क्या है ये बीमारी और इससे क्या दिक्कतें होती हैं चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Oct 07, 2025, 12:19 PM IST

1.अब वह पहले जितने फिट नहीं रहे

अब वह पहले जितने फिट नहीं रहे
1

सलमान खान काफी फिट और हेल्दी दिखते हैं. उन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होंगे. हालांकि, उन्होंने शो में बताया कि अब वह पहले जितने फिट नहीं रहे. अब वह कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. इन बीमारियों की वजह से उनका चलना-फिरना मुश्किल हो गया है. 59 साल की उम्र में भाईजान ब्रेन एन्यूरिज्म समेत कई बीमारियों से जूझ रहे हैं. ब्रेन एन्यूरिज्म को साइलेंट किलर भी कहा जाता है. इस बीमारी में दिमाग की नसें सूजने लगती हैं. आइए जानते हैं ब्रेन एन्यूरिज्म के बारे में और
 

2.ब्रेन एन्यूरिज्म क्या है?

ब्रेन एन्यूरिज्म क्या है?
2

ब्रेन एन्यूरिज्म मस्तिष्क की एक समस्या है जिसमें मस्तिष्क की धमनी का एक हिस्सा उभर जाता है और सूजे हुए हिस्से में रक्त जमा हो जाता है. धमनी का सूजा हुआ हिस्सा बाहर से एक गांठ या उभार जैसा दिखता है. ब्रेन एन्यूरिज्म मूल रूप से मस्तिष्क में या उसके आसपास किसी धमनी या रक्त वाहिका के कमज़ोर हिस्से में बनता है.
 

3.एन्यूरिज्म लीक हो जाता है या फट जाता है

एन्यूरिज्म लीक हो जाता है या फट जाता है
3

जब रक्त इस गुब्बारे में तेज़ी से प्रवेश करता है, तो एन्यूरिज्म और भी ज़्यादा फैल जाता है. यह ठीक उसी तरह है जैसे हवा से भरे गुब्बारे पतले हो जाते हैं और फटने की संभावना बढ़ जाती है. अगर एन्यूरिज्म लीक हो जाता है या फट जाता है, तो इससे आपके मस्तिष्क में रक्तस्राव हो सकता है. कभी-कभी इससे मस्तिष्क में या उसके आसपास रक्तस्राव हो सकता है, जिससे मस्तिष्क को नुकसान पहुँच सकता है और यह घातक भी हो सकता है.
 

4.ब्रेन एन्यूरिज्म जानलेवा होती है

ब्रेन एन्यूरिज्म जानलेवा होती है
4

यह गंभीर मस्तिष्क रोग मृत्यु का कारण बन सकता है. ब्रेन एन्यूरिज्म को इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म, सेरेब्रल एन्यूरिज्म या ब्रेन एन्यूरिज्म भी कहा जाता है. ब्रेन एन्यूरिज्म स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है. यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है. हर 3 में से 1 व्यक्ति इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा देता है.
 

5.मस्तिष्क धमनीविस्फार यानी ब्रेन एन्यूरिज्म के लक्षण क्या हैं?

मस्तिष्क धमनीविस्फार यानी ब्रेन एन्यूरिज्म के लक्षण क्या हैं?
5

मस्तिष्क धमनीविस्फार बिना किसी लक्षण के मस्तिष्क में विकसित हो सकता है. हालाँकि, कभी-कभी कुछ लक्षण अनुभव किए जा सकते हैं. अचानक और गंभीर सिरदर्द, दृष्टि खोना, झुनझुनी,गर्दन में अकड़न, बोलने में कठिनाई, आंख के ऊपर या आसपास दर्द
चेहरे के एक तरफ सुन्नपन या कमजोरी, संतुलन की हानि, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या अल्पकालिक स्मृति समस्याएं.
 

6.मस्तिष्क धमनीविस्फार का जोखिम किसे अधिक है?

मस्तिष्क धमनीविस्फार का जोखिम किसे अधिक है?
6

40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में मस्तिष्क धमनीविस्फार का खतरा अधिक होता है.
जिन लोगों के परिवार में मस्तिष्क धमनीविस्फार का इतिहास है, उनमें इस रोग के विकसित होने का जोखिम अधिक होता है.
उच्च रक्तचाप वाले लोगों को इस बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है. इसके अलावा, धूम्रपान करने वालों को भी इसका ख़तरा ज़्यादा होता है.
 
 

7.सलमान खान और किन बीमारियों से ग्रस्त हैं?

सलमान खान और किन बीमारियों से ग्रस्त हैं?
7

ब्रेन एन्यूरिज्म के अलावा, सलमान खान ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया और एवी मालफॉर्मेशन बीमारी से भी पीड़ित हैं. ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नसों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है. इससे पीड़ित व्यक्ति को कभी भी चेहरे पर तेज दर्द हो सकता है. वहीं, एवी मालफॉर्मेशन में रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रवाह रुक जाता है. इससे शरीर में कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

