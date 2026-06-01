दुनिया का इकलौता देश कौन सा है जिसका नाम एक महिला पर रखा गया?

2 . एक नाम जिसने इस देश को दुनिया में अलग पहचान दी

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करीब 195 देशों वाली दुनिया में सेंट लूसिया को विशेष पहचान इसलिए मिलती है क्योंकि इसका नाम एक ऐतिहासिक महिला व्यक्तित्व से जुड़ा माना जाता है. यह देश कैरेबियन क्षेत्र में स्थित है और आकार में भले छोटा हो, लेकिन इसकी पहचान बेहद अनोखी है.

अक्सर लोग देशों के नामों के पीछे की कहानियों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सेंट लूसिया का उदाहरण बताता है कि किसी राष्ट्र की पहचान केवल उसकी सीमाओं से नहीं, बल्कि उसके इतिहास से भी बनती है. यही वजह है कि यह देश सामान्य भूगोल से कहीं अधिक दिलचस्प विषय बन जाता है. (फोटो एआई)

