Sara Tendulkar: सचिन तेंदुलकर की बेटी ने इस गंभीर बीमारी पर पाई जीत, रोग ने गिरा दिया था का सारा आत्मविश्वास  

ऋतु सिंह | Oct 04, 2025, 10:19 AM IST
1.स्वास्थ्य को लेकर बड़ा खुलासा
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. कभी अपने फैशन की वजह से तो कभी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट की वजह से. हाल ही में सारा ने अपनी सेहत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया.
2.सारा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से पीड़ित थीं
सारा ने हाल ही में खुलासा किया कि वह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (पीसीओएस) नामक एक हार्मोनल विकार से पीड़ित थीं. उन्होंने अपना निजी अनुभव साझा किया कि कैसे उन्होंने इस समस्या से लड़ाई लड़ी. पीसीओएस आमतौर पर प्रजनन आयु की महिलाओं को प्रभावित करता है.
3.पीसीओएस में क्या होता है?
सारा ने जिस पीसीओएस समस्या के बारे में बताती हैं कि इस बीमारी में अनियमित मासिक धर्म, मुंहासे, वजन में उतार-चढ़ाव और कुछ मामलों में अंडाशय में पथरी का निर्माण तक होने लगता है.
4.मां की सलाह काम कर गई
शुरुआत में, सारा ने कई तरह के इलाज आज़माए. सारा की मां अंजलि तेंदुलकर, जो पेशे से डॉक्टर हैं, ने उन्हें सही मार्गदर्शन दिया. सारा कहती हैं कि अपनी माँ की मदद से सही चिकित्सा विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेने से उनकी समस्या दूर हो गई. सारा ने 'एनडीटीवी' को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि झटपट समाधान पर निर्भर रहने के बजाय, मैंने अपने पोषण, शक्ति प्रशिक्षण और जीवनशैली में स्थायी बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित किया.
5.धैर्य और मजबूत समर्थन
सारा कहती हैं कि ऐसी समस्याओं से उबरने के लिए धैर्य और मज़बूत सहयोग बहुत ज़रूरी है. सारा अब इन सभी लक्षणों पर काबू पा चुकी हैं और अब उन्हें यह समस्या नहीं होती.
6.संघर्ष स्कूल की उम्र से शुरू हो गया था
सारा बताती हैं कि पीसीओएस से उनकी निजी लड़ाई तब शुरू हुई जब वह स्कूल में थी. उन्हें पहली बार इस समस्या का एहसास तब हुआ जब उनके चेहरे पर मुहांसे होने लगे. इस समस्या ने सारा के आत्मविश्वास को इतना प्रभावित किया कि वह बिना मेकअप के बाहर जाने से कतराने लगीं.
7.सारा अपना दिन कैसे शुरू करती है?
सारा का मानना है कि पीसीओएस को नियंत्रित करने के लिए नियमितता बेहद ज़रूरी है. अपने इंस्टाग्राम पर, वह अक्सर अपने फॉलोअर्स के साथ अपनी दिनचर्या की झलकियाँ साझा करती हैं. सारा आमतौर पर अपने दिन की शुरुआत पानी, मुट्ठी भर काजू, माचा चाय और ब्लैक टी से करती हैं. वह हर सुबह व्यायाम करती हैं.
8.शारीरिक गतिविधि के साथ-साथ...
सारा हर सुबह कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि करने की कोशिश करती हैं. चाहे वह व्यायाम हो या 15 मिनट टहलना, वह शारीरिक गतिविधि के साथ-साथ तनाव प्रबंधन का भी ध्यान रखती हैं.
9.मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार
27 वर्षीय सारा कहती हैं कि युवा महिलाओं के लिए पीसीओएस के बारे में खुलकर बात करना ज़रूरी है. सारा कहती हैं कि चिकित्सा सहायता लेना और इस स्थिति के बारे में शर्मिंदा न होना ज़रूरी है. उनका कहना है कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और दीर्घकालिक जीवनशैली में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है. ऐसा करने से न केवल उनके हार्मोनल संतुलन में सुधार हुआ, बल्कि उनके समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ.