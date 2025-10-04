Sara Tendulkar: सचिन तेंदुलकर की बेटी ने इस गंभीर बीमारी पर पाई जीत, रोग ने गिरा दिया था का सारा आत्मविश्वास  

4 . मां की सलाह काम कर गई

शुरुआत में, सारा ने कई तरह के इलाज आज़माए. सारा की मां अंजलि तेंदुलकर, जो पेशे से डॉक्टर हैं, ने उन्हें सही मार्गदर्शन दिया. सारा कहती हैं कि अपनी माँ की मदद से सही चिकित्सा विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेने से उनकी समस्या दूर हो गई. सारा ने 'एनडीटीवी' को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि झटपट समाधान पर निर्भर रहने के बजाय, मैंने अपने पोषण, शक्ति प्रशिक्षण और जीवनशैली में स्थायी बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित किया.

