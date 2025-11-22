लाइफस्टाइल
सुमित तिवारी | Nov 22, 2025, 03:35 PM IST
1.सम्मान
ज्यादातर रिलेशनशिप कोच कहते हैं कि एक अच्छी बहू की पहला गुण होता है कि अपने परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करें और अपनी राय को बड़ा सालीनता से रखें.
2.मीठा बोलना
हर रिश्ते में कभी-कभी गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन समझदार बहू वही होती है जो गुस्से में भी संयम रखती है, बहस से बचती है और मीठे शब्दों से माहौल को हल्का करती है. हर रिश्ते में अच्छी भाषा का महत्व ज्यादा होता है.
3.परंपराओं का सम्मान करें
हर परिवार की अपनी परंपराएं, रीति और रिवाज होते हैं. एक अच्छी बहू वहीं होती है जो अपने परिवार की सभी परंपराओं का सम्मान करे और उनका पालन करें.
4.पहनावे पर ध्यान दें
सास को खुश करने का एक और आसान तरीका है कि आप अपने पहनावे में सादगी और अवसर के अनुसार मर्यादा बनाए रखें. इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी स्टाइल खो दें, बल्कि घर के बड़ों के सामने ऐसा पहनावा चुनें, जो परंपरा और ट्रेंड दोनों का बैलेंस रखे.
5.घर को अपना समझना
जब बहु अपने ससुराल को अपना घर मान लेती है तो अपना पन महसूर होने लगता है. घर के छोटे-बड़े कामों में मदद करना, त्योहारों में भाग लेना और जिम्मेदारी से काम करना ये सब अपनापन दिखाते है.