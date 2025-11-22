FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

G-20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नई पहलों के बारे में बताया | PM मोदी ने G-20 समिट को संबोधित किया | दिल्ली ब्लास्ट के बाद से IIT कानपुर से एक PHD का कश्मीरी छात्र लापता है, जांच एजेंसी ने IIT कानपुर में कर रही जांच पड़ताल

इस तेल के आगे फेल हैं महंगे Moisturizer, ठंड में इस्तेमाल से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर CAQM का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिली वर्क फ्रॉम होम की अनुमति

Harman Sidhu की सड़क हादसे में मौत! शूटिंग से लौटते वक्त ट्रक से टकराई थी गाड़ी.. मिस पूजा के साथ दे चुके हैं हिट गाने

क्या होते हैं आदर्श और संस्कारी बहू के गुण, 99% लड़क‍ियों को नहीं पता है सही जवाब

IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

क्या होते हैं आदर्श और संस्कारी बहू के गुण, 99% लड़क‍ियों को नहीं पता है सही जवाब

सुसराल में बहू केवल परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि उस पूरे परिवार की रीढ़ होती है. ब नई बहू घर में कदम रखती है, तो उसके व्यवहार, बोलचाल और अपनापन पूरे परिवार के माहौल को बदल सकते हैं. लेकिन क्या आप जातने हैं कि एक अच्छी बहू के गुण क्या होते हैं. 

सुमित तिवारी | Nov 22, 2025, 03:35 PM IST

1.सम्मान

सम्मान
1

ज्यादातर रिलेशनशिप कोच कहते हैं कि एक अच्छी बहू की पहला गुण होता है कि अपने परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करें और अपनी राय को बड़ा सालीनता से रखें. 

2.मीठा बोलना

मीठा बोलना
2

हर रिश्ते में कभी-कभी गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन समझदार बहू वही होती है जो गुस्से में भी संयम रखती है, बहस से बचती है और मीठे शब्दों से माहौल को हल्का करती है. हर रिश्ते में अच्छी भाषा का महत्व ज्यादा होता है. 

3.परंपराओं का सम्मान करें 

परंपराओं का सम्मान करें 
3

हर परिवार की अपनी परंपराएं, रीति और रिवाज होते हैं. एक अच्छी बहू वहीं होती है जो अपने परिवार की सभी परंपराओं का सम्मान करे और उनका पालन करें. 

4.पहनावे पर ध्यान दें

पहनावे पर ध्यान दें
4

सास को खुश करने का एक और आसान तरीका है कि आप अपने पहनावे में सादगी और अवसर के अनुसार मर्यादा बनाए रखें. इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी स्टाइल खो दें, बल्कि घर के बड़ों के सामने ऐसा पहनावा चुनें, जो परंपरा और ट्रेंड दोनों का बैलेंस रखे. 

5.घर को अपना समझना

घर को अपना समझना
5

जब बहु अपने ससुराल को अपना घर मान लेती है तो अपना पन महसूर होने लगता है. घर के छोटे-बड़े कामों में मदद करना, त्योहारों में भाग लेना और जिम्मेदारी से काम करना ये सब अपनापन दिखाते है. 

इस तेल के आगे फेल हैं महंगे Moisturizer, ठंड में इस्तेमाल से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर CAQM का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिली वर्क फ्रॉम होम की अनुमति
Harman Sidhu की सड़क हादसे में मौत! शूटिंग से लौटते वक्त ट्रक से टकराई थी गाड़ी.. मिस पूजा के साथ दे चुके हैं हिट गाने
रणवीर सिंह की 'Dhurandhar': क्या मेजर मोहित शर्मा पर बनी है ये फिल्म? जिसने टेररिस्ट कैंप में भर्ती होकर आतंकियों का किया सफाया
ICC ने इस क्रिकेटर को किया सस्पेंड, लगे तीन गंभीर आरोप; जानें पूरा मामला
क्या होते हैं आदर्श और संस्कारी बहू के गुण, 99% लड़क‍ियों को नहीं पता है सही जवाब
IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े
Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम
500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी
Riskiest Work Routine: सुबह, रात या रोटेटिंग शिफ्ट, डॉक्टर से समझिए कौन सा वर्क रूटीन है सबसे ज्यादा खतरनाक
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
