Tanning Removal: टैनिंग और डलनेस से मिलेगा छुटकारा, कंटेंट क्रिएटर ने बताया ये देसी और सिंपल तरीका

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Feb 05, 2026, 03:28 PM IST
1.कंटेंट क्रिएटर ने बताया देसी और सिंपल तरीका
कंटेंट क्रिएटर रोहित पाटिल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि इस नुस्खे को आजमाने से त्वचा में नेचुरल चमक आ सकती है, इसके लिए भुनी हुई हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है. रोहित पाटिल ने बताया कि यह नुस्खा डलनेस और एक्ने जैसी समस्याओं से भी छुटकारा दिला सकता है.
2.अलग रख लें ये चीजें
इस नुस्खे के लिए सबसे पहले हल्दी, कॉफी पाउडर, नींबू का रस और शहद अलग रख लें. ध्यान दें, इन सभी सामग्री की मात्रा जरूरत के हिसाब से तय करें. आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका क्या है...
3.कैसे तैयार करें नुस्खा?
इसके लिए सबसे पहले हल्दी को तवे पर अच्छी तरह से भून लेना है, फिर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और कॉफी पाउडर मिलाना है. अब इस घोल में शहद को मिला लें, इस पेस्ट को साफ चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं. इस नुस्खे को हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं.
4.क्या हैं इसके फायदे?
इससे टैनिंग की समस्या कम होती है, चेहरे पर नेचुरल चमक आती है, त्वचा पर निखार आएगा, स्किन की रंगत में सुधार होगा. ऐसे में अगर आप टैनिंग के साथ इन समस्याओं से परेशान हैं तो इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं.
5.हल्दी के फायदे
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हल्दी में करक्यूमिन और एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होता है. इससे त्वचा की सूजन कम होती है, मुंहासे कम करने और त्वचा में नेचुरल चमक लाने में मदद मिलती है. इसके अलावा दाग-धब्बे, समय से पहले उम्र बढ़ने के लक्षण और सनबर्न से बचाव में भी मदद मिल सकती है. हल्दी सेहत और त्वचा दोनों के लिए फायदेमंद मानी जाती है.
जरूरी बात- इस तरह के किसी भी नुस्खे को आजमाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, यह खबर केवल जानकारी के लिए है, अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह लें..
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.