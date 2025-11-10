दुनिया के इन 4 देशों की नदियां जिनमें बहता है सोना, क्या भारत में भी है ऐसी कोई गोल्ड रिवर?

1 . नदी में बहते सोने को निकालने में जुटे रहते हैं लोग

सोने की कीमत आसमान छूने के बाद अब इसकी कीमत गिर रही है. वैसे तो सोना इकट्ठा करने का सपना हर कोई देखता है. आपने सोशल मीडिया पर लोगों के वीडियो देखे होंगे जिनमें वे लकड़ी के तवे या कड़ाही से नदी की रेत से सोना निकालते हैं. पानी में तैरते कंकड़-पत्थरों से सोना निकालते हैं, फिर रेत में छिपे सोने के कणों की तलाश करते हैं. यह प्रक्रिया देखने में आसान लगती है, लेकिन असल में मुश्किल है. हैरानी की बात यह है कि दुनिया में कई नदियाँ ऐसी भी हैं जिनमें सोने के कण बहते हैं.

