दुनिया के इन 4 देशों की नदियां जिनमें बहता है सोना, क्या भारत में भी है ऐसी कोई गोल्ड रिवर?

ऋतु सिंह | Nov 10, 2025, 07:59 AM IST
1.नदी में बहते सोने को निकालने में जुटे रहते हैं लोग
सोने की कीमत आसमान छूने के बाद अब इसकी कीमत गिर रही है. वैसे तो सोना इकट्ठा करने का सपना हर कोई देखता है. आपने सोशल मीडिया पर लोगों के वीडियो देखे होंगे जिनमें वे लकड़ी के तवे या कड़ाही से नदी की रेत से सोना निकालते हैं. पानी में तैरते कंकड़-पत्थरों से सोना निकालते हैं, फिर रेत में छिपे सोने के कणों की तलाश करते हैं. यह प्रक्रिया देखने में आसान लगती है, लेकिन असल में मुश्किल है. हैरानी की बात यह है कि दुनिया में कई नदियाँ ऐसी भी हैं जिनमें सोने के कण बहते हैं.
2.संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसौरी नदी
दुनिया सोने की नदियों का घर है. संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसौरी नदी 19वीं सदी में सोने की खोज के लिए प्रसिद्ध थी. गोल्ड रश के दौरान, हज़ारों लोगों ने नदी की रेत में सोना खोजा, जिसने कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी.
3.यूएस की मोंटाना की बिग होल नदी
यूएस की मोंटाना की बिग होल नदी दक्षिण-पश्चिमी मोंटाना में मुख्य रूप से बीवरहेड काउंटी में स्थित है. ये बीवरहेड नदी से मिलकर जेफरसन नदी बनाती है. मोंटाना की बिग होल नदी में भी इसी प्रकार के सोने के कण पाए जाते हैं और इतिहास वहां बड़े पैमाने पर सोने के निष्कर्षण (Extraction) का गवाह है.
4.कनाडा की क्लोंडाइक नदी
कनाडा की क्लोंडाइक नदी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. 19वीं सदी के अंत में यहाँ सोने की खोज ने कनाडा में सोने की होड़ शुरू कर दी थी. नदी की तलछट में छिपे सोने ने कई लोगों को अमीर बना दिया, लेकिन हज़ारों लोगों के हाथ में उम्मीद और कड़ी मेहनत के अलावा कुछ नहीं बचा.
5.भारत की सुवर्ण रेखा नदी
भारत में झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होकर बहने वाली सुवर्ण रेखा नदी को सोने की नदी के नाम से जाना जाता है. स्थानीय लोग वर्षों से इस नदी के पानी और रेत में सोना खोजते आ रहे हैं. कहा जाता है कि इस नदी में इतना सोना बहता है कि पहले के समय में छोटे-छोटे गाँवों के लोग अपनी आजीविका के लिए इसी पर निर्भर थे.
6.अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी नदी
उत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी भी अपने सोने के कणों के लिए प्रसिद्ध है. यहाँ के आदिवासी समुदाय नदी की रेत से सोना निकालते हैं और पारंपरिक तरीकों से उसे संरक्षित करते हैं. यह न केवल एक विरासत स्थल है, बल्कि उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है.
7.सोना ढूंढना कोई आसान काम नहीं
इन नदियों में सोना ढूंढना कोई आसान काम नहीं है. रेत से सोना निकालने के लिए धैर्य, तकनीक और अनुभव की ज़रूरत होती है. यह पानी और रेत से बार-बार छानने, धोने और धीरे-धीरे सोने के कणों को इकट्ठा करने की एक लंबी और श्रमसाध्य प्रक्रिया है.
