Uric Acid Risk: ये 7 संकेत शरीर में प्यूरीन जमने के हैं, समझ लें किडनी की घट रही पावर और बढ़ रहा गठिया का रिस्क

1 . यूरिक एसिड बढ़ने के रिस्क

आजकल युवाओं में भी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने की समस्या बढ़ चुकी है. ऐसा तब होता है जब हमारा शरीर या तो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है या उसे पेशाब के ज़रिए किडनी शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ होने लगती है. शरीर में यूरिक एसिड का लगातार चढ़ाव से भविष्य में गठिया, गुर्दे की पथरी ही नहीं जोड़ों के दर्द जैसे गठिया और किडनी फेल का खतरा बढ़ने लगता है. आइए जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने पर शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?

