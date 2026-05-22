Left या Right Nostril? कौन-सा नॉस्ट्रिल है एक्टिव, सांस से पता चलेगा आपका मूड और माइंडसेट

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | May 22, 2026, 09:44 PM IST
1.बाईं नासिका (Left Nostril)
आमतौर पर एक व्यक्ति की सांस हर 60 से 90 मिनट में एक नाक से दूसरी नाक में शिफ्ट होती रहती है, जो उसके फीलिंग और व्यवहार को प्रभावित करती है. योग विज्ञान में कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपनी बाईं नासिका (Left Nostril) को एक्टिव रखने की सलाह दी जाती है. क्योंकि बायां नासिका स्वर शांत, तार्किक और रचनात्मक फैसलों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. (AI Image)
2.चंद्र स्वर (Moon Energy)
योग विज्ञान के अनुसार, जब बाईं नाक ज्यादा एक्टिव होती है, तो इसे Moon Energy माना जाता है और इस समय मन शांत, भावुक और क्रिएटिव महसूस करता है. यह मेडिटेशन, जर्नलिंग और स्पिरिचुअल कामों के लिए अच्छा समय माना जाता है. अगर इस समय आपका मन रिलैक्स महसूस कर रहा है, आप ज्यादा इमोशनल या क्रिएटिव सोच रहे हैं तो हो सकता है आपकी Left Nostril एक्टिव हो. (AI Image)
3.दाईं नासिका (Right Nostril)
वही जब दाईं नाक ज्यादा एक्टिव होती है, तो इसे Sun Energy से जोड़कर देखा जाता है. इस समय शरीर ज्यादा एक्टिव, लॉजिकल और कॉन्फिडेंट महसूस करता है. ऐसे में यह मीटिंग, काम और फैसले लेने के लिए अच्छा समय माना जाता है. इस दौरान शारीरिक मेहनत, खेलकूद, या आक्रामक व्यापारिक कदम उठाने जैसे काम करना सबसे अच्छा होता है. (AI Image)
4.एक्टिव नॉस्ट्रिल को कैसे बदला जा सकता है?
योग विज्ञान के अनुसार, अगर आप अपनी एक्टिव नॉस्ट्रिल बदलना चाहते हैं, तो कुछ मिनट एक करवट लेट जाएं. या 2 से 3 मिनट के लिए एक नाक को हल्का ब्लॉक करें. आपकी सांस सिर्फ सांस नहीं, बल्कि आपकी सुपरपावर है. आपको इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. (AI Image)
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