Left या Right Nostril? कौन-सा नॉस्ट्रिल है एक्टिव, सांस से पता चलेगा आपका मूड और माइंडसेट

1 . बाईं नासिका (Left Nostril)

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आमतौर पर एक व्यक्ति की सांस हर 60 से 90 मिनट में एक नाक से दूसरी नाक में शिफ्ट होती रहती है, जो उसके फीलिंग और व्यवहार को प्रभावित करती है. योग विज्ञान में कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपनी बाईं नासिका (Left Nostril) को एक्टिव रखने की सलाह दी जाती है. क्योंकि बायां नासिका स्वर शांत, तार्किक और रचनात्मक फैसलों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. (AI Image)