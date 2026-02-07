Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र

5 . लंबी अवधि की रणनीति है जरूरी

रिटायरमेंट प्लानिंग में लंबी अवधि का निवेश महत्वपूर्ण माना जाता है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत एक युवा राष्ट्र है, लेकिन अगले कुछ दशकों में यह आबादी बूढ़ी हो जाएगी. ऐसे में 35 साल की उम्र में निवेश शुरू करना एक अच्छा समय है, क्योंकि इसके लिए 25 साल का समय होता है. इस दौरान नियमित निवेश और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ आपको बड़ा कॉर्पस बनाने में मदद कर सकता है. बता दें कि म्यूचुअल फंड के जरिए यह रणनीति अपनाकर आप भविष्य में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर- यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, अगर आप किसी भी तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें)

