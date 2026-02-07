Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र

ट्रेड डील मोदी-ट्रंप की दोस्ती का नतीजा- गोयल, 'किसानों को गुमराह करने वालों को जवाब मिला', डील से किसी किसान को नुकसान नहीं, डील से किसी किसान को नुकसान नहीं- पीयूष गोयल | नीदरलैंड से आखिरी ओवर में जीता पाकिस्तान, T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच जीता पाकिस्तान, वर्ल्ड कप का पहला मैच हारते हारते बचा पाक, पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 3 विकेट से हराया, पाक ने आखिरी ओवर में लक्ष्य हासिल किया, नीदरलैंड ने 148 रन का लक्ष्य दिया था
Abhay Sharma | Feb 07, 2026, 01:29 PM IST
1.रिटायरमेंट के बाद की नियमित इनकम को लेकर सजग हो रहे हैं युवा
आज के समय में युवा रिटायरमेंट के बाद की नियमित इनकम को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं और पेंशन के प्रति उनकी दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है. बता दें कि 30, 40 और 50 की उम्र में सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपने रिटायरमेंट को बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के एंजॉय कर सकते हैं.
2.भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की औसत उम्र
भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत या योजना (Retirement Planning) शुरू करने की औसत उम्र आमतौर पर 30 से 35 वर्ष के बीच मानी जाती है, 30 की उम्र में प्लानिंग शुरू करते हैं, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है. वहीं 40 की उम्र में बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है. इसके अलावा 50 की उम्र में रिस्क को कम करके सुरक्षित रिटर्न वाले ऑप्शन का चुनाव करने में समझदारी होगी.
3.रिटायरमेंट के लिए जरूरी फंड
35 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लान करते समय लोग अक्सर महंगाई (इनफ्लेशन) को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन, आपका वर्तमान मासिक खर्च 30,000 रुपए है, तो यह 6 फीसद वार्षिक इनफ्लेशन के साथ 60 साल की उम्र तक यह खर्च बढ़कर 1,28,756 रुपए प्रति माह हो जाएगा. यह राशि हर साल 6 फीसद की दर से बढ़ेगी. उदाहरण के तौर पर अगर आप 60 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाते हैं और नया निवेश बंद कर देते हैं, कोई नई आय या पेंशन नहीं है, तो आपको 60 से 90 साल तक के खर्चों के लिए 2.33 करोड़ रुपए का कॉर्पस की जरूरत होगी.
4.म्यूचुअल फंड
2.33 करोड़ रुपये का कॉर्पस सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन इसे पाना मुश्किल नहीं है. अगर आप 35 साल की उम्र से हर महीने 15,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं, तो 25 साल में, यानी 60 साल की उम्र तक, यह रकम करीब 2.33 करोड़ रुपये हो सकती है. फिर 60 से 90 साल तक इसी कॉर्पस से SWP के जरिए नियमित पेंशन ली जा सकती है, जिससे आपकी मौजूदा जीवनशैली बनी रहेगी.
5.लंबी अवधि की रणनीति है जरूरी
रिटायरमेंट प्लानिंग में लंबी अवधि का निवेश महत्वपूर्ण माना जाता है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत एक युवा राष्ट्र है, लेकिन अगले कुछ दशकों में यह आबादी बूढ़ी हो जाएगी. ऐसे में 35 साल की उम्र में निवेश शुरू करना एक अच्छा समय है, क्योंकि इसके लिए 25 साल का समय होता है. इस दौरान नियमित निवेश और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ आपको बड़ा कॉर्पस बनाने में मदद कर सकता है. बता दें कि म्यूचुअल फंड के जरिए यह रणनीति अपनाकर आप भविष्य में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर- यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, अगर आप किसी भी तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें)
