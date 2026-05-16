रात होते ही पैरों में झनझनाहट? हो सकता है Restless Legs Syndrome का संकेत

3 . किन लोगों को होता है खतरा?

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उम्र बढ़ने के साथ ये परेशानी बढ़ सकती है और महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं में इसके मामले ज्यादा दिखते हैं. इसके अलावा कई मामलों में समस्या अनुवांशिक भी हो सकती है. डायबिटीज, किडनी रोग, नसों से जुड़ी बीमारियों और विटामिन की कमी जैसी स्थितियां भी रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम से जुड़ी हो सकती हैं. इसके लक्षण अलग-अलग लोगों में अलग-अलग हो सकते हैं. इस स्थिति में पैरों में झनझनाहट, जलन, खिंचाव, खुजली या धड़कन जैसा एहसास हो सकता है. यह परेशान रात में ज्यादा बढ़ती है और चलने-फिरने से थोड़ी राहत मिलती है, इसके अलावा कई लोग सोते समय पैरों में झटका या अनियंत्रित मूवमेंट भी महसूस करते हैं. (AI Image)