रात होते ही पैरों में झनझनाहट? हो सकता है Restless Legs Syndrome का संकेत

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | May 16, 2026, 04:42 PM IST
1.रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम तो नहीं है वजह
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल और स्लीप डिसऑर्डर है. इस स्थिति में व्यक्ति के पैरों को बार-बार हिलाने की तेज इच्छा होती है. यह परेशानी खास तौर पर तब बढ़ती है, जब व्यक्ति आराम की स्थिति में होता है. इस स्थिति में लेटने या लंबे समय तक बैठने पर कई लोग को ऐसा महसूस होता है जैसे पैरों में कुछ रेंग रहा हो, खिंचाव हो रहा हो या अंदर से खुजली और जलन हो रही हो. यह समस्या नींद पर भी गंभीर असर डाल सकती है, बार-बार नींद टूटने से दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है. (AI Image)
2.क्यों होती है यह परेशानी?
एक्सपर्ट के मुताबिक, इस समस्या का संबंध दिमाग में डोपामाइन से जुड़ा हो सकता है, डोपामाइन शरीर की मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है और जब संतुलन बिगड़ता है तो पैरों को लगातार हिलाने की इच्छा बढ़ सकती है. आयरन की कमी भी इसके पीछे की एक वजह हो सकती है. शरीर में आयरन कम होने पर दिमाग के कामकाज और डोपामाइन के स्तर पर असर पड़ता है. एनीमिया या आयरन की कमी से जूझ रहे लोगों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है.
3.किन लोगों को होता है खतरा?
उम्र बढ़ने के साथ ये परेशानी बढ़ सकती है और महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं में इसके मामले ज्यादा दिखते हैं. इसके अलावा कई मामलों में समस्या अनुवांशिक भी हो सकती है. डायबिटीज, किडनी रोग, नसों से जुड़ी बीमारियों और विटामिन की कमी जैसी स्थितियां भी रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम से जुड़ी हो सकती हैं. इसके लक्षण अलग-अलग लोगों में अलग-अलग हो सकते हैं. इस स्थिति में पैरों में झनझनाहट, जलन, खिंचाव, खुजली या धड़कन जैसा एहसास हो सकता है. यह परेशान रात में ज्यादा बढ़ती है और चलने-फिरने से थोड़ी राहत मिलती है, इसके अलावा कई लोग सोते समय पैरों में झटका या अनियंत्रित मूवमेंट भी महसूस करते हैं. (AI Image)
4.पैरों में झनझनाहट से बचाव
नियमित एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और संतुलित खान-पान से इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है. इसके अलावा कैफीन का सेवन कम करना, सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग करना और आयरन व विटामिन की कमी को पूरा करना भी फायदेमंद माना जाता है. वहीं अगर लगातार यह परेशानी बनी रहे तो इसके लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं. (AI Image)
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