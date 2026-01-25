Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास

2 . बच्चों को दिखाएं Republic Day Parade

इस बार बच्चों को Republic Day Parade Parade जरूर दिखाएं. यह परेड आप टीवी या मोबाइल पर भी दिखा सकते हैं. परेड दिखाते हुए उन्हें हमारी सेना की ताकत बताएं, उन्हें अलग-अलग राज्यों की झलक के बारे में बताएं, अनुशासन और एकता का मतलब सिखाएं, यह बच्चों के मन में देश के लिए गर्व पैदा करता है.