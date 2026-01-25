Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Jan 25, 2026, 08:05 PM IST
1.Republic Day को बनाएं खास
आज की भागदौड़ भरी जिदगी में बच्चे अक्सर इस दिन के असली महत्व से दूर रह जाते हैं. ऐसे में 26 जनवरी पर बच्चों के साथ ये 5 खास एक्टिविटीज जरूर करें. इससे उनमें देशभक्ति, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी.
2.बच्चों को दिखाएं Republic Day Parade
इस बार बच्चों को Republic Day Parade Parade जरूर दिखाएं. यह परेड आप टीवी या मोबाइल पर भी दिखा सकते हैं. परेड दिखाते हुए उन्हें हमारी सेना की ताकत बताएं, उन्हें अलग-अलग राज्यों की झलक के बारे में बताएं, अनुशासन और एकता का मतलब सिखाएं, यह बच्चों के मन में देश के लिए गर्व पैदा करता है.
3.झंडा फहराने की अहमियत
आजकल कई स्कूलों में 26 जनवरी के दिन छुट्टी होती है. लेकिन आप बच्चों को सोसाइटी, पार्क या फिर सरकारी कार्यक्रम में Flag Hoisting जरूर दिखाएं. साथ ही बच्चों को सिखाएं कि तिरंगे को सम्मान क्यों दिया जाता है. ताकि बच्चे झंडा फहराने की अहमियत को समझ सकें..
4.राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में फर्क समझाएं
इस खास मौके पर बच्चों को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में फर्क भी समझाएं, बच्चों को आसान शब्दों में समझाएं कि 'जन गण मन' राष्ट्रगान है और 'वंदे मातरम्' राष्ट्रीय गीत. साथ ही उन्हें सिखाएं कब खड़े होना है, कब गाना है. ये छोटी बातें बच्चों में संस्कार डालें.
5.संविधान की प्रस्तावना सिखाएं
इसके अलावा इस दिन बच्चों को खेल-खेल में संविधान की प्रस्तावना याद कराएं, उन्हें 'हम भारत के लोग', न्याय, समानता, स्वतंत्रता का मतलब समझाएं. यह उन्हें अच्छे नागरिक बनने की सीख देता है.
6.Extra Activity जोड़ें
बच्चे वही सीखते हैं, जो वे महसूस करते हैं. इसलिए Republic Day के इस खास मौके पर उन्हे महसूस कराइए गणतंत्र दिवस का असली मतलब. साथ ही इस दिन कुछ Extra Activity भी जोड़ सकते हैं, जैसे- तिरंगा ड्राइंग या क्राफ्ट बनाना, देशभक्ति कविता/गीत सिखाना, Freedom Fighters की कहानी बताना आदि.
