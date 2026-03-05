Remove Holi Color Stains: कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े

नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का एलान किया, नई सरकार को मेरा समर्थन रहेगा-नीतीश कुमार, 'संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने की इच्छा थी' | पटना-नीतीश कुमार के घर के बाहर प्रदर्शन, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से समर्थक नाराज, CM आवास के सामने JDU कार्यकर्ता उग्र | नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, बिहार- निशांत कुमार JDU में शामिल होंगे | बिहार की राजनीति पर कांग्रेस का पोस्ट, ये जनता के साथ विश्वासघात है- कांग्रेस, 'BJP ने तख्तापलट से सत्ता पर कब्जा किया'
Nitin Sharma | Mar 05, 2026, 11:05 AM IST
1.कपड़ों से कर देंगे रंगों की छुट्टी
होली के त्योहार पर बहुत से लोग महंगे कपड़े सिर्फ इस डर से अलग रख देते हैं कि कहीं रंग न छूटे, लेकिन हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जो कपड़ों पर लगे रंगों की छुट्टी कर देंगे. आइए जानत हैं...
2.सफेद कपड़ों से कैसे हटाएं रंग
एक्सपर्ट्स की मानें तो कपड़ों से होली के रंग हटाने के लिए परेशान न हो.इसके लिए सबसे पहले रं कपड़ों को सादा पानी में डाली. इसमें सीधे डिटर्जेंट डालने से बचें. कपड़ों को सादे कपड़ों में 4 से 5 घंटे तक भीगा रहने दें. इसके बाद अगर रंग ज्यादा गहरे हैं तो कपड़ों को रातभर भिगोना बेहतर रहेगा. ऐसा करने से रंग थोड़े ढीले पड़ जाते हैं. कपड़ों की सफाई आसान हो जाती है.
3.ब्लीच, बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट की ये ट्रिक अपना सकते हैं
कपड़ों पर दाग बहुत ज्यादा गहरे हैं तो पानी में भिगाये गये कपड़ों को निकाल लें. कपड़ों को हल्का निचोड़ लें. इसके बाद एक बाल्टी में साफ पानी लेकर उसमें 2 से 3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर, 2 चम्मच बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट डाल दें. इन तीनों को अच्छे से मिलकर इसमें कपड़े डालें. यह मिक्स पानी बिना रगड़े कपड़ों से दाग हटाने का काम करता है. यह ट्रिक हल्के रंग के कपड़ों पर आजमानी चाहिए. गहरे रंग के कपड़े इससे दूर रखें.
4.धूप में जरूर सुखाएं कपड़े
एक्सपर्ट्स की मानें तो इतना करने के बाद कपड़ों को धूप जरूर दिखाएं. इसकी वजह ब्लीच का असर धूप में ज्यादा तेजी से होता है. इसलिए कपड़ों को इस घोल में डालकर 20 मिनट तक धूप में रखें. बीच-बीच में कपड़ों को ऊपर-नीचे करते रहें. वहीं धूप और ब्लीच मिलकर कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को दूर करते हैं.
5.बहुत तेजी से कपड़ों पर न चलाएं ब्रश
कपड़ों को धूप दिखाने के बाद जिन जगहों पर दाग दिखाई दें. ऐसी जगहों पर कपड़ों को हल्के हाथ से धीरे धीरे ब्रश लगाकर धोएं. बहुत ज्यादा जोर से ब्रश न चलाये. ऐसा करने से कपड़े खराब हो सकते हैं.
