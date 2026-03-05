Remove Holi Color Stains: कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े

3 . ब्लीच, बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट की ये ट्रिक अपना सकते हैं

कपड़ों पर दाग बहुत ज्यादा गहरे हैं तो पानी में भिगाये गये कपड़ों को निकाल लें. कपड़ों को हल्का निचोड़ लें. इसके बाद एक बाल्टी में साफ पानी लेकर उसमें 2 से 3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर, 2 चम्मच बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट डाल दें. इन तीनों को अच्छे से मिलकर इसमें कपड़े डालें. यह मिक्स पानी बिना रगड़े कपड़ों से दाग हटाने का काम करता है. यह ट्रिक हल्के रंग के कपड़ों पर आजमानी चाहिए. गहरे रंग के कपड़े इससे दूर रखें.

