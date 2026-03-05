FacebookTwitterYoutubeInstagram
India Post GDS Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट, सिर्फ इन वेबसाइट्स पर ही करें भरोसा

SSC GD Exam Date 2026: कब होंगी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं? जानें एडमिट कार्ड को लेकर लेटेस्ट अपडेट

Nepal Election: Gen Z प्रोटेस्ट के बाद पहली बार हो रहे चुनाव, जानें नेपाल में कैसे चुनी जाती है सरकार

कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े

आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स

लाइफस्टाइल

Remove Holi Color Stains: कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े

रंगों के त्योहार होली पर रंग और पानी से खेलने का अलग ही मजा है. इस त्योहार पर लोग रंग बिरंगे होने के साथ ही खूब डांस करते हैं, लेकिन होली की मस्ती के बाद कपड़ों पर लगा रंग आंखों में खूब चुभता है. इसकी वजह रंग का जल्दी से न छूटना है. आप भी इससे परेशान हैं तो जानते हैं कलर छूटाने आसान ट्रिक्स...

Nitin Sharma | Mar 05, 2026, 11:05 AM IST

1.कपड़ों से कर देंगे रंगों की छुट्टी

कपड़ों से कर देंगे रंगों की छुट्टी
1

होली के त्योहार पर बहुत से लोग महंगे कपड़े सिर्फ इस डर से अलग रख देते हैं कि कहीं रंग न छूटे, लेकिन हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जो कपड़ों पर लगे रंगों की छुट्टी कर देंगे. आइए जानत हैं...

(Credit Image AI)

2.सफेद कपड़ों से कैसे हटाएं रंग

सफेद कपड़ों से कैसे हटाएं रंग
2

एक्सपर्ट्स की मानें तो कपड़ों से होली के रंग हटाने के लिए परेशान न हो.इसके लिए सबसे पहले रं कपड़ों को सादा पानी में डाली. इसमें सीधे डिटर्जेंट डालने से बचें. कपड़ों को सादे कपड़ों में 4 से 5 घंटे तक भीगा रहने दें. इसके बाद अगर रंग ज्यादा गहरे हैं तो कपड़ों को रातभर भिगोना बेहतर रहेगा. ऐसा करने से रंग थोड़े ढीले पड़ जाते हैं. कपड़ों की सफाई आसान हो जाती है. 

(Credit Image AI)

3.ब्लीच, बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट की ये ट्रिक अपना सकते हैं

ब्लीच, बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट की ये ट्रिक अपना सकते हैं
3

कपड़ों पर दाग बहुत ज्यादा गहरे हैं तो पानी में भिगाये गये कपड़ों को निकाल लें. कपड़ों को हल्का निचोड़ लें. इसके बाद एक बाल्टी में साफ पानी लेकर उसमें 2 से 3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर, 2 चम्मच बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट डाल दें. इन तीनों को अच्छे से मिलकर इसमें कपड़े डालें. यह मिक्स पानी बिना रगड़े कपड़ों से दाग हटाने का काम करता है. यह ट्रिक हल्के रंग के कपड़ों पर आजमानी चाहिए. गहरे रंग के कपड़े इससे दूर रखें.

(Credit Image AI)

4.धूप में जरूर ​सुखाएं कपड़े

धूप में जरूर ​सुखाएं कपड़े
4

एक्सपर्ट्स की मानें तो इतना करने के बाद कपड़ों को धूप जरूर दिखाएं. इसकी वजह ब्लीच का असर धूप में ज्यादा तेजी से होता है. इसलिए कपड़ों को इस घोल में डालकर 20 मिनट तक धूप में रखें. बीच-बीच में कपड़ों को ऊपर-नीचे करते रहें. वहीं धूप और ब्लीच मिलकर कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को दूर करते हैं.

(Credit Image AI)

5.बहुत तेजी से कपड़ों पर न चलाएं ब्रश

बहुत तेजी से कपड़ों पर न चलाएं ब्रश
5

कपड़ों को धूप दिखाने के बाद जिन जगहों पर दाग दिखाई दें. ऐसी जगहों पर कपड़ों को हल्के हाथ से धीरे धीरे ब्रश लगाकर धोएं. बहुत ज्यादा जोर से ब्रश न चलाये. ऐसा करने से कपड़े खराब हो सकते हैं. 

कपड़ों से रंग हटाने में छूट रहा है पसीना तो आजमा लें ये ट्रिंक, साफ हो जाएंगे कपड़े
आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
Best Eid Shopping Markets: सूट से लेकर कुर्ता-पजामा तक… ईद की शॉपिंग के लिए ये हैं दिल्ली के 5 सबसे सस्ते मार्केट्स
T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, फिन एलन ने 33 गेंदों में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस
भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
इतिहास में कहीं गुम हो गए वो देवता जो कभी घर-घर जाते थे पूजे, अब केवल ग्रंथों में रह गया है इनका नाम
आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा 'ग्रहण लगा चांद'
गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
