Indigo Flight Crisis: इंडिगो पर सरकार सख्त, 7 दिसंबर तक रिफंड और लगेज वापस लौटाने का दिया आदेश

चलते समय पुतिन का दाहिना हाथ क्यों नहीं हिलता? क्या कोई समस्या है या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ?

दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन हो रहा सामान्य, इंडिगो की कुछ उड़ानों में अभी देरी

किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद

Test में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों जोड़ी

Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद

सामाजिक जीवन में अक्सर जरूरत के समय हम लोगों की मदद करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए. दरअसल जब किसी को पैसे की जरूरत होती है तो हम उधार दे भी देते है और जब हमें जरूरत होती है तब हमें भी मिल जाते हैं लेकिन क्या आप जानते है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार इस समय पर उधार दिया पैसा वापस मिलने की उम्मीद कम ही रहती है. 

सुमित तिवारी | Dec 06, 2025, 04:37 PM IST

1.ब्रह्म मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त
1

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में यानि 4 से 5 बजे के बीच किसी को भी पैसा उधार देने से बचना चाहिए. इस समय दिया गया पैसा बमुश्किल आपको वापस मिलता हैं. 

2.सूर्यास्त के समय

सूर्यास्त के समय
2

सूर्यास्त के समय और इसके बाद भी किसी को पैसा उधार न दें. इस दौरान उधार दिया गया पैसा भी अटक सकता है. 

3.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
3

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय लक्ष्मी माता आपके घर में प्रवेश करती हैं ऐसे में आप लक्ष्मी को उधार के रूप में देते हैं तो इसे अच्छा नहीं माना जाता.

4.बुधवार

बुधवार
4

बुधवार के दिन भी आपको उधार देने से बचना चाहिए. अगर आप बुधवार को पैसा उधार देते हैं तो आर्थिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है.

5.गुरुवार और शनिवार

गुरुवार और शनिवार
5

गुरुवार और शनिवार को शाम के वक्त पैसा उधार नहीं देना चाहिए. अगर आप भूलकर भी ऐसा करते हैं तो लेनदार से पैसा वापस पाने में आपको कई दिक्कतें आ सकती हैं.

किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद
Test में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों जोड़ी
Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया
