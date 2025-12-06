किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद

लाइफस्टाइल
Dec 06, 2025
1.ब्रह्म मुहूर्त
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में यानि 4 से 5 बजे के बीच किसी को भी पैसा उधार देने से बचना चाहिए. इस समय दिया गया पैसा बमुश्किल आपको वापस मिलता हैं.
2.सूर्यास्त के समय
सूर्यास्त के समय और इसके बाद भी किसी को पैसा उधार न दें. इस दौरान उधार दिया गया पैसा भी अटक सकता है.
3.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय लक्ष्मी माता आपके घर में प्रवेश करती हैं ऐसे में आप लक्ष्मी को उधार के रूप में देते हैं तो इसे अच्छा नहीं माना जाता.
4.बुधवार
बुधवार के दिन भी आपको उधार देने से बचना चाहिए. अगर आप बुधवार को पैसा उधार देते हैं तो आर्थिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है.
5.गुरुवार और शनिवार
गुरुवार और शनिवार को शाम के वक्त पैसा उधार नहीं देना चाहिए. अगर आप भूलकर भी ऐसा करते हैं तो लेनदार से पैसा वापस पाने में आपको कई दिक्कतें आ सकती हैं.