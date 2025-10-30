FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Relationship Tips: सुधा मूर्ति ने बताए हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के सीक्रेट, अपने रिश्तों को ऐसे रखें मजबूत

सुधा मूर्ति कई लोगों के लिए एक आदर्श हैं. सुधा मूर्ति ने बताया है कि लोग अपने रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकते हैं और एक स्वस्थ रिश्ते के लिए क्या ज़रूरी है. आप भी अपने रिश्ते में आई दूरियों को पाटने के लिए इन सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

नितिन शर्मा | Oct 30, 2025, 01:09 PM IST

1.रिश्तों पर सुधा मूर्ति के सरल सुझाव  

रिश्तों पर सुधा मूर्ति के सरल सुझाव  
1

जब भी दो लोग किसी रिश्ते में बंधते हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है एक-दूसरे को समझना. अगर किसी रिश्ते में कुछ ज़रूरी गुण हों, तो वह मज़बूत बना रहता है. ऐसा कोई समय नहीं होता जब रिश्ते में शिकायतें या झगड़े न हों. लेकिन फिर भी, कुछ रिश्तों में झगड़े बढ़ जाते हैं और इतनी दूरियाँ आ जाती हैं कि उन्हें बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करने पड़ते हैं. कुछ लोग इस उलझन में रहते हैं कि अपने साथी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या करें.

2.सुधा मूर्ति के कुछ ऐसे रिलेशनशिप टिप्स 

सुधा मूर्ति के कुछ ऐसे रिलेशनशिप टिप्स 
2

लेखिका और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति अक्सर स्वस्थ रिश्तों के बारे में बात करती हैं और रिश्ते के ज़रूरी तत्वों के बारे में बताती हैं. आज हम सुधा मूर्ति के कुछ ऐसे रिलेशनशिप टिप्स शेयर कर रहे हैं जो आपके रिश्ते को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं. इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को आपने कई प्लेटफॉर्म पर देखा होगा. उनसे अक्सर पूछा जाता है कि एक अच्छे और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते के लिए क्या ज़रूरी है. उन्होंने इस बारे में कई टिप्स दिए हैं, जिनका पालन करने से रिश्ता निश्चित रूप से लंबे समय तक चल सकता है. 

3.प्रतिस्पर्धा की कोई भावना नहीं

प्रतिस्पर्धा की कोई भावना नहीं
3

सुधा मूर्ति कहती हैं कि किसी भी रिश्ते में प्रतिस्पर्धा की भावना रखना गलत हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि महिला का साथी पुरुष के समान काम ही कर पाए; हो सकता है कि वह किसी और काम में माहिर हो. रिश्ते में अपनी ताकत साबित करने की ज़रूरत नहीं होती. दोनों पार्टनर्स को एक-दूसरे की खूबियों का सम्मान करना चाहिए और उनका पूरा सम्मान करते हुए एक-दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी रिश्ता टिक पाता है.

4.एक दूसरे के लिए स्वतंत्रता

एक दूसरे के लिए स्वतंत्रता
4

किसी भी रिश्ते में आज़ादी ज़रूरी है; अगर आज़ादी न हो, तो पार्टनर खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं और रिश्ता बिगड़ने लगता है. इसलिए, हर पार्टनर को अपनी जगह दें और उनकी आज़ादी का सम्मान करें. हर समय एक-दूसरे के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ ज़रूरत हो, उन्हें अकेले रहने दें. उन्हें अपनी रुचियों का ध्यान रखने दें, तभी रिश्ता खुलकर साँस ले पाएगा.

5.मित्रता बनाए रखें

मित्रता बनाए रखें
5

किसी भी रिश्ते में दोस्ती का होना बहुत ज़रूरी है. सुधा मूर्ति भी कहती हैं कि पति-पत्नी एक-दूसरे के अच्छे दोस्त हो सकते हैं. दोस्ती में कई बातों को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है और यह रिश्ता आसानी से खराब नहीं होता. अगर रिश्ते में दोस्ती हो, तो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है और यह पति-पत्नी के रिश्ते को मज़बूत बनाए रखने में मदद करता है. 

6.विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है

विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है
6

सुधा मूर्ति कहती हैं कि किसी भी रिश्ते में विश्वास बहुत ज़रूरी होता है; अगर एक-दूसरे पर भरोसा नहीं है, तो रिश्ता टिक नहीं सकता. विश्वास अर्जित करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है और बस एक गलती उसे खत्म करने के लिए काफी होती है. इसलिए, रिश्ते में विश्वास बनाए रखना ज़रूरी है. जितना हो सके अपने पार्टनर को धोखा देने से बचें. बेवजह झूठ न बोलें और अपने पार्टनर को धोखा न दें.

