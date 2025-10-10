Relationship Tips: अपना ली ये आदतें तो शादीशुदा जिंदगी में कभी नहीं आएगी दरार, पति पत्नी के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार

1 . रिश्ते में नहीं आएगी दरार

किसी भी रिश्ते में एक बार दरार आने के बाद उसे ठीक करना बेहद मुश्किल हो जाता है. रिश्ते में एक के बाद एक कुछ न कुछ बातें बढ़ती और रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाता है. इसीलिए रिश्ते को शुरुआत से ही ठीक रखना बेहद जरूरी है. इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा.