Dhanteras Ke Upay: धनतेरस पर कर लिए ये उपाय तो परिवार में नहीं होगी किसी की अकाल मृत्यु, सुख समृद्धि में होगी बढ़ोतरी
Donald Trump को नोबेल न मिलने पर तिलमिलाया अमेरिका, शांति पुरस्कार को लेकर कही ये बात
Relationship Tips: अपना ली ये आदतें तो शादीशुदा जिंदगी में कभी नहीं आएगी दरार, पति पत्नी के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार
कहां छुपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी, बड़बोले मोहसिन नकवी ने खुद ही कर दिया खुलासा, बोला- भारत को नहीं सौंपूंगा
Diabetes In Newborn: वैज्ञानिकों का दावा! नए रूप में 6 महीने से कम उम्र को बच्चों को शिकार बना रहा डायबिटीज
Nobel Peace Prize 2025: कितनी मिलती है पुरस्कार राशि? जानें Nobel Peace Prize से जुड़ी हर बात
IND vs WI 2nd Test Day 1 Highlights: टीम इंडिया के नाम रहा दिल्ली टेस्ट का पहला दिन, दोहरे शतक के करीब पहुंचे जायसवाल
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नोबेल शांति पुरस्कार पाने वालीं मारिया कोरिना मचाडो, क्यों कहा जाता है 'लेडी आयरन'
Test में 24 साल की उम्र होने से पहले 7 शतक लगाने वाले महान बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
IPL 2026 Auction: कब और कहां होगा आईपीएल 2026 ऑक्शन? टीमों को इस दिन सौंपनी होगी खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट
लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Oct 10, 2025, 05:46 PM IST
1.रिश्ते में नहीं आएगी दरार
किसी भी रिश्ते में एक बार दरार आने के बाद उसे ठीक करना बेहद मुश्किल हो जाता है. रिश्ते में एक के बाद एक कुछ न कुछ बातें बढ़ती और रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाता है. इसीलिए रिश्ते को शुरुआत से ही ठीक रखना बेहद जरूरी है. इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा.
2.पार्टनर का सम्मान करें
शादी के बाद पति और पत्नी दोनों को ही एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए.अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं तो वो भी हमेशा आपका सम्मान करेंगी. वहीं जो लोग सरेआम पत्नी को डांटते हैं या फिर उसे सम्मान नहीं देते हैं. उनके रिश्ते में खटास आना शुरू हो जाता है.
3.जरूर करें तारीफ
रिश्ते को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए पति की तारीफ जरूर करें. इससे रिश्ते में मिठास बनी रहेगी. यह मिठास चीनी से नहीं, आपके अच्छे शब्दों से आएगी और रिश्ता मजबूत होगा.
4.बिना बात की जिद न करें
कुछ रिश्ते सिर्फ पार्टनर की जिद की वजह से टूट जाते हैं. इसलिए किसी भी बात को लेकर जिद न करें. बल्कि एक दूसरे की बात को समझे और उसका सम्मान करें. इससे बड़ी से बड़ी तकरार होने पर भी आसान हो जाएगी.
5.ज्यादा समय तक न रहे नाराज
पति पत्नी के रिश्ते में अक्सर नोकझोंक हो जाती है, लेकिन इसे बड़ी रार न बनने दें. ज्यादा समय तक एक दूसरे से नाराज रहें. बातचीत बंद न करें. ऐसा करने से छोटी सी बात पर कहासुनी एक बड़ा झगड़ा और रिश्तों में दरार का रूप ले लेती हैं.