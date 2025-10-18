FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Relationship Insurance: क्या नई बला है रिलेशनशिप इंश्योरेंस? ब्रेकअप पर कुछ नहीं, निभा ले गए रिश्ता तो मिलेगा दोगुना रिर्टन! 

What Is Relationship Insurance: आपने अभी तक हेल्थ, लाइफ, कार, बाइक कई अलग-अलग इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा. पर क्या आपने कभी 'रिलेशनशिप इंश्योरेंस' के बारे में सुना है? जी हां, इन दिनों खासतौर से Gen Z के बीच रिलेशनशिप इंश्योरेंस खूब चर्चा में है. आइए जानते हैं आखिर ये क्या नई बला है...

Abhay Sharma | Oct 18, 2025, 11:42 AM IST

1.जिकीलव (Zikilove)

जिकीलव (Zikilove)
1

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक शख्स इस बीमा के बारे में बता रहा है. वेबसाइट का नाम है जिकीलव (Zikilove), जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यह कपल्स को उनके रिश्ते को लंबे समय तक चलाने में मदद करेगी. 

2.क्या है ये बीमा? 

क्या है ये बीमा? 
2

इसके तहत अगर कोई कपल उनका बीमा लेता है और उनका रिश्ता टिक जाता है, तो उन्हें इसका बड़ा इनाम मिलेगा. इसके लिए कपल को 5 साल के लिए हर साल पांच एक प्रीमियम राशि देनी होगी. अगर बात शादी तक पहुंच जाती है और शादी हो जाती है तो उन्हें उनकी जमा राशि का 10 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, जो शादी के खर्च में मदद करेगा.

3.ब्रेकअप हुआ तो नहीं मिलेगा एक भी पैसा

ब्रेकअप हुआ तो नहीं मिलेगा एक भी पैसा
3

कपल ने अगर शादी कर ली तो उन्हें दोगुना पैसा तो मिलेगा. लेकिन, अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा. वेबसाइट इसे जीवन का अनुभव और भावनात्मक सबक कहती है. इस घोषणा को किए हुए एक लंबा समय हो गया है. लेकिन, अब इसकी चर्चा तेज हो गई है. सवाल ये है कि क्या वाकई इस तरह के टर्म रिलेशनशिप को बचाए रख सकते हैं? 

