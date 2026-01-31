Refined Personality: सस्ता नहीं, क्वालिटी चुनते हैं आप? साइकोलॉजी बताती है ऐसे लोगों में होते हैं ये 5 खास गुण

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Jan 31, 2026, 06:21 PM IST
1.बेहतर क्वालिटी चुनने की आदत और पर्सनैलिटी
रिसर्च बताती है कि जो लोग बार-बार बेहतर क्वालिटी चुनते हैं, उनमें कुछ खास पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं. ये आदतें इस बात को प्रभावित करती हैं कि वे रिश्तों को कैसे निभाते हैं, काम को कैसे देखते हैं और खुद को कैसे बेहतर बनाते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 गुण, जो उन लोगों में पाए जाते हैं जो सस्ते के बजाय क्वालिटी को चुनते हैं...
2.आप “Delayed Gratification” को समझते हैं
जो लोग 1 साल चलने वाले तीन सस्ते जूते खरीदने के बजाय ऐसे लेदर बूट्स के लिए पैसे बचाते हैं, जो 10 साल तक चलें, तो वे तुरंत खुशी नहीं, बल्कि लंबे फायदे को चुनते हैं. बात अमीर या गरीब होने की नहीं है. क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनकी आमदनी कम है, पर वे सोच-समझकर अच्छी क्वालिटी की चीजो के लिए पैसे जोड़ते हैं.
3.दिखावे से ज़्यादा अनुभव को महत्व
क्वालिटी को चुनने वाले लोग वो चीज़ें लेते हैं जो खुद उन्हें आराम और संतुष्टि दें, न कि दूसरों को दिखाने के लिए. मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे लोग बाहरी तारीफ नहीं, अंदरूनी खुशी से प्रेरित होते हैं.
4.अपनी क्षमता पर भरोसा
इसके अलावा क्वालिटी चुनने वाले लोग मानते हैं कि वे भविष्य में उस चीज़ का सही इस्तेमाल करेंगे, यही आत्मविश्वास उन्हें सस्ता नहीं, बेहतर चुनने की ताकत देता है.
5.सोच-समझकर खरीदारी करने वाले
मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि क्वालिटी चुनने वाले लोगों के पास चीजें कम होती हैं, लेकिन काम की होती हैं. इससे फालतू फैसले घटते हैं और जरूरी चीजों पर ध्यान बना रहता है.
6.इनमें होते हैं ये गुण
ऐसे लोगों में अपनी सीमाएं (Boundaries) मजबूत रखने का गुण होता है, ऐसे लोग बड़े असर को देखते हैं, इसके अलावा ऐसे लोग भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं.
