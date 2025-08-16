ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी

2 . नेचुरली कम कर िडहैं यूरिक एसिड

ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, इन्हें केवल दवाओं और स्वस्थ जीवनशैली की मदद से ही नियंत्रित किया जा सकता है. हाई यूरिक एसिड की समस्या भी इन्हीं में से एक है. इसके लिए कई दवाइयां ली जाती हैं. हालांकि, दवाओं के अलावा, जीवनशैली में कुछ छोटे-मोटे बदलाव करके भी यूरिक एसिड के स्तर को कम किया जा सकता है. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान उपाय.

