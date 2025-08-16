ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी
High Uric Acid को कंट्रोल करेंगे ये 5 ड्राई फ्रूट्स, खत्म होगा जोड़ों का दर्द और सूजन
Trump Putin के बीच 3 घंटे तक चली बैठक के बाद कोई डील नहीं, रूस-यूक्रेन के बीच सीजफायर पर नहीं बनी बात
Kidney Health: सुबह उठते बहुत पानी पीना किडनी कर देगा खराब, जानें कितना पानी पीना चाहिए?
खाली पेट इन बीजों को चबाने से कम हो जाएगी पेट की लटकती चर्बी, तेजी से होगा Weight Loss, मिलेंगे और भी फायदे
Vein Blockage: ये 6 संकेत बताते हैं नसों में रुक रहा है खून का दौरा, ब्लॉकेज से स्ट्रोक का बढ़ेगा खतरा
Krishna Janmashtami 2025: रख रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तो जरूर पढ़ें ये खबर, जरा सी गलती से टूट सकता है उपवास
पुतिन कर सकते हैं ट्रंप का 'राजनीतिक करियर' खत्म! सनसनीखेज वीडियो और दस्तावेज होने का पूर्व केजीबी अधिकारी दावा
Krishna Janmashtami 2022 Wishes: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर यहां से भेजें बधाई संदेश, भक्तिमय विशेज के जरिये दें शुभकामनाएं
Shri Krishna Chalisa: आज जन्माष्टमी पर करें श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ, बालकृष्ण की कृपा से घर में खुशियां आएंगी अपार
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 16, 2025, 09:17 AM IST
1.यूरिक एसिड से किडनी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है
अक्सर किडनी की ठीक से सफाई न होने पर शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है और इसका असर हमारे शरीर पर दिखाई देता है. यूरिक एसिड से किडनी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है. आजकल हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ आम हो गई हैं. हमारे आस-पास कई लोग इन समस्याओं का शिकार होते हैं.
2.नेचुरली कम कर िडहैं यूरिक एसिड
ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, इन्हें केवल दवाओं और स्वस्थ जीवनशैली की मदद से ही नियंत्रित किया जा सकता है. हाई यूरिक एसिड की समस्या भी इन्हीं में से एक है. इसके लिए कई दवाइयां ली जाती हैं. हालांकि, दवाओं के अलावा, जीवनशैली में कुछ छोटे-मोटे बदलाव करके भी यूरिक एसिड के स्तर को कम किया जा सकता है. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान उपाय.
3.यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है?
शरीर खुद ही यूरिक एसिड बनाता है. जब किडनी पूरी तरह से साफ़ नहीं होती, तो शरीर में इसका स्तर बढ़ने लगता है और यह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है, जिससे दर्द होता है. अगर आप लापरवाह रहे, तो यह बढ़ा हुआ यूरिक एसिड गाउट और गुर्दे की पथरी का कारण भी बन सकता है. तो चलिए जानें यूरिक एसिड कम कैसे करें.
4.मीठा खाना बंद करें
यूरिक एसिड बढ़ाने वाली चीज़ों को पूरी तरह से बंद कर दें. शराब, रेडी-टू-ईट पैकेज्ड फ़ूड, ज़्यादा चीनी, बिस्कुट, सॉफ्ट ड्रिंक और पैकेज्ड जूस, हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप जैसी चीजें न लें. मीठा जितना कम करेंगे यूरिक एसड उतना कम बनेगा.
5.ताजी हरी सब्जियां खाएं
मौसमी सब्ज़ियां खाएं. ताजी हरी सब्ज़ियां खाने से किडनी को शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड निकालने में मदद मिलती है और इस तरह इसका स्तर नियंत्रण में रहता है. पालक ओमेगा 3, विटामिन ए, सी, डी, ई, के और फाइबर से भरपूर पालक पाचन और उत्सर्जन तंत्र को मज़बूत बनाता है, जिससे गुर्दे स्वस्थ रहते हैं. यह शरीर को गुर्दे की पथरी बनने से रोकने और उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है.
6.धनिया का पानी पीएं
धनिया को पीस लें. इसे एक कप पानी में उबालें. जब यह तीन-चौथाई रह जाए तो आंच बंद कर दें. इस धनिये के पानी को दिन में दो बार पिएँ.
7.नींबू का प्रयोग करें
अपने भोजन में नींबू का यूज ज्यादा करें. नींबू में मौजूद साइट्रेट शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड को हटाने में मदद करता है.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.