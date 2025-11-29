बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके

6 . छोटी-छोटी आदतों से कम होगा धूल

इसके अलावा पालतू जानवरों के बाल और डेंडर घर में धूल का बड़ा स्रोत हैं, इसलिए उन्हें नियमित ब्रश करना और उनके बिस्तर को धोना जरूरी है. इसके अलावा घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारना, खुले शेल्फ़ की जगह बंद अलमारी रखने से भी घर में डस्ट कम जमेगा. बताते चलें कि कुछ हालात में एयर प्यूरीफायर मदद कर सकते हैं, लेकिन ये एकमात्र उपाय नहीं हैं. नियमित सफ़ाई और रोकथाम अक्सर इससे कहीं ज्यादा असरदार होती है.

