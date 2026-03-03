FacebookTwitterYoutubeInstagram
Holi 2026: लाल, पीला, हरा या नीला… हर रंग क्या कहता है? जानिए रंगों के पीछे छिपी ये साइकोलॉजी

होली को अक्सर सिर्फ रंगों का उत्सव कहा जाता है, लेकिन भारतीय परंपरा में हर रंग का अपना सांस्कृतिक और भावनात्मक संदर्भ है. 3 मार्च 2026 को मनाई जा रही होली से पहले यह समझना दिलचस्प है कि जिन रंगों से हम एक-दूसरे को सराबोर करते हैं, वे दरअसल प्रतीकों की एक जीवंत भाषा हैं.

ऋतु सिंह | Mar 03, 2026, 11:54 AM IST

1.हर रंग कुछ कहता है

हर रंग कुछ कहता है
1

क्या आपको पता है हर रंग कुछ न कुछ कहता है और साइकोलॉजी में किसी के मन तक को रंगों के आधार पर हो जाती है. ये रंग केवल धार्मिक आख्यान, ऋतु परिवर्तन और सामाजिक व्यवहार तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि ये किसी मनोभावनाओं से भी जुड़े होते हैं. लाल, पीला, हरा, नीला या गुलाबी रंग केवल दृश्य अनुभव नहीं, बल्कि भावनाओं और मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. संस्कृति अध्येताओं के अनुसार, होली के रंग हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन कई परतों वाला है. उत्सव के दौरान रंगों का चयन अनायास नहीं होता; वे सामूहिक स्मृति और प्रकृति से जुड़े संकेतों को आगे बढ़ाते हैं.   (Photo Credit - AI Generated)
 

2.राधा-कृष्ण की परंपरा और रंगों की शुरुआत

राधा-कृष्ण की परंपरा और रंगों की शुरुआत
2

ब्रज क्षेत्र की लोककथाओं में वर्णन मिलता है कि बाल रूप में श्रीकृष्ण ने अपने सांवले रंग को लेकर अपनी मां से कई सवाल किये थे कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यूं काला हूं, तब माता यशोदा ने उन्हें कहा था कि राधा को तुम भी रंग लगाकर अपने रंग में रंग लो. तब से मथुरा और वृंदावन रंग खेलने की शुरुआत हुई थी. जबकि कुछ लोग इसे सामाजिक घुलनशीलता का रूपक मानते हैं, जहां रंग भेद मिटाकर संबंधों को मजबूत बनते हैं. तो चलिए जाने कौन सा रंग क्या संदेश देता है.   (Photo Credit - AI Generated)
 

3.पीला: ज्ञान और आध्यात्मिक संतुलन

पीला: ज्ञान और आध्यात्मिक संतुलन
3

पीला रंग प्रसन्नता और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है. इसे हल्दी और भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है. आध्यात्मिक परंपराओं में पीला रंग ज्ञान और आंतरिक शांति का प्रतीक है. वसंत ऋतु में खिलने वाले पीले फूल भी प्रकृति के पुनर्जागरण का संकेत देते हैं.   (Photo Credit - AI Generated)

4.गुलाबी रग कोमलता और मैत्री का संदेश देता है

गुलाबी रग कोमलता और मैत्री का संदेश देता है
4

गुलाबी रंग कोमल भावनाओं और मित्रता का प्रतीक माना जाता है. यह उत्सव की चंचलता और सहज आनंद को दर्शाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, गुलाबी रंग आक्रामकता के बजाय सौम्यता का संदेश देता है, जो होली की सामूहिक खुशी को संतुलित रूप में व्यक्त करता है.   (Photo Credit - AI Generated)
 

5.हरा रंग प्रकृति, विकास और आशा कि किरण है

हरा रंग प्रकृति, विकास और आशा कि किरण है
5

हरा रंग सीधे तौर पर प्रकृति और जीवन चक्र से जुड़ा है. यह नई कोंपलों, फसल और समृद्धि का प्रतीक है. कृषि प्रधान समाज में हरा रंग आशा और उन्नति का संकेत देता है. होली वसंत ऋतु में आती है, इसलिए हरे रंग का महत्व और बढ़ जाता है.   (Photo Credit - AI Generated)
 

6.नीला रंग विश्वास, भक्ति और स्थिरता का संदेश देता है

नीला रंग विश्वास, भक्ति और स्थिरता का संदेश देता है
6

नीला रंग शांति और गहराई का संकेत देता है. इसे श्रीकृष्ण के स्वरूप से जोड़ा जाता है, जिनका व्यक्तित्व साहस और करुणा का संगम माना जाता है. आकाश और समुद्र का रंग भी नीला है, जो विस्तार और संभावनाओं का प्रतीक है. सामाजिक मनोविज्ञान में नीले रंग को भरोसे और संतुलन से जोड़ा जाता है.   (Photo Credit - AI Generated)
 

7.लाल रंग ऊर्जा, प्रेम और नई शुरुआत का संदेश है

लाल रंग ऊर्जा, प्रेम और नई शुरुआत का संदेश है
7

लाल रंग को भारतीय संस्कृति में शक्ति और उत्साह का प्रतीक माना गया है. यह प्रेम, सौभाग्य और जीवंतता से जुड़ा है. धार्मिक प्रतीकों में देवी दुर्गा को लाल परिधान में दर्शाया जाता है, जो साहस और संरक्षण का संकेत देता है. होली पर लाल रंग लोगों को एक साथ आने और रिश्तों को नया अर्थ देने की प्रेरणा देता है.   (Photo Credit - AI Generated)

8.हर रंग एक भावना, एक विश्वास और एक सामाजिक संदेश देता है

हर रंग एक भावना, एक विश्वास और एक सामाजिक संदेश देता है
8

होली के रंग केवल दृश्य उत्साह नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संवाद का माध्यम हैं. हर रंग एक भावना, एक विश्वास और एक सामाजिक संदेश को आगे बढ़ाता है. जब हम रंग लगाते हैं, तो दरअसल हम रिश्तों को नया अर्थ देते हैं और जीवन में विविधता को स्वीकार करते हैं. यही होली की असली आत्मा है.   (Photo Credit - AI Generated)

