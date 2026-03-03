Holi 2026: लाल, पीला, हरा या नीला… हर रंग क्या कहता है? जानिए रंगों के पीछे छिपी ये साइकोलॉजी

1 . हर रंग कुछ कहता है

क्या आपको पता है हर रंग कुछ न कुछ कहता है और साइकोलॉजी में किसी के मन तक को रंगों के आधार पर हो जाती है. ये रंग केवल धार्मिक आख्यान, ऋतु परिवर्तन और सामाजिक व्यवहार तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि ये किसी मनोभावनाओं से भी जुड़े होते हैं. लाल, पीला, हरा, नीला या गुलाबी रंग केवल दृश्य अनुभव नहीं, बल्कि भावनाओं और मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. संस्कृति अध्येताओं के अनुसार, होली के रंग हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन कई परतों वाला है. उत्सव के दौरान रंगों का चयन अनायास नहीं होता; वे सामूहिक स्मृति और प्रकृति से जुड़े संकेतों को आगे बढ़ाते हैं. (Photo Credit - AI Generated)

