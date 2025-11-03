FacebookTwitterYoutubeInstagram
BCCI ने महिला टीम के लिए 51 करोड़ के इनाम की घोषणा की

Anil Ambani पर ED की कार्रवाई सख्त: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..

Anil Ambani पर ED का एक्शन: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..

Rajasthan News: राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग

राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग

Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा

निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा

लाइफस्टाइल

Banana For Weight Loss: पका या कच्चा, वजन कम करने के लिए कौन सा केला है बेस्ट, जानें इसके फायदे और नुकसान

केला एक ऐसा फल है जो न सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या कच्चा केला खाना ज्यादा फायदेमंद होता है या फिर पका हुआ केला ज्यादा फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं...

नितिन शर्मा | Nov 03, 2025, 09:14 AM IST

1.कच्चा या पका कौन सा केला है बेस्ट

कच्चा या पका कौन सा केला है बेस्ट
सर्दियों में खाने-पीने का खास ख्याल रखना पड़ता है. क्योंकि, आजकल खान-पान में बदलाव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं. इसके अलावा, सर्दियों में कुछ फलों का सेवन भी फायदेमंद होता है. केला एक ऐसा फल है जो न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि कच्चा केला खाना ज्यादा फायदेमंद होता है या पका केला ज्यादा फायदेमंद होगा. आइए आपको बताते हैं कि वजन घटाने के लिए पके और कच्चे केले में क्या अंतर है और आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही केले का चुनाव कैसे कर सकते हैं.

2.पके केले के फायदे

पके केले के फायदे
पके केले में चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो एनर्जी का एक बड़ा सोर्स है. पके केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) ज़्यादा होता है, यानी ये जल्दी ऊर्जा प्रदान करते हैं. इसके अलावा, पके केले पचने में भी आसान होते हैं. इसलिए बच्चों और एथलीटों को केले खाने की सलाह दी जाती है.

3.कच्चे केले के फायदे

कच्चे केले के फायदे
कच्चे केले में रेसिस्टेंट स्टार्च होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो पाचन क्रिया को धीमा करता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है. कच्चे केले में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. यह पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है. कच्चे केले उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं जिन्हें शुगर या इंसुलिन की समस्या है.

4.वजन घटाने के लिए कौन सा बेहतर है

वजन घटाने के लिए कौन सा बेहतर है
जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए कच्चे केले एक अच्छा विकल्प हैं. इनमें कैलोरी कम और फाइबर ज़्यादा होता है. फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे आपको बार-बार भूख नहीं लगती और आपका वजन नियंत्रण में रहता है. बार-बार भूख न लगने से आप ज़्यादा खाने से बच सकते हैं.

5.कौन सा केला बेहतर है, कच्चा या पका

कौन सा केला बेहतर है, कच्चा या पका
विशेषज्ञों के अनुसार, दोनों प्रकार के केले अपने-अपने फायदों के लिए जाने जाते हैं. पके केले एनर्जी के लिए अच्छे होते हैं, जबकि कच्चे केले पाचन और रक्त शर्करा नियंत्रण के लिए अच्छे होते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

