'किसी लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें..' रतन टाटा के वो कोट्स, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी की दिशा

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 09, 2025, 06:38 AM IST
1.Rata Tata Motivational Quotes for success
भारत के सबसे महान और सम्मानित उद्योगपतियों में से एक, रतन टाटा ने टाटा समूह को एक वैश्विक समूह में बदलने के साथ-साथ अपनी सादगी, व्यावसायिक कुशलता व परोपकारी प्रयासों से हर भारतीय के जीवन को भी छुआ. कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद, उन्होंने 1962 में टाटा मोटर्स से अपने करियर की शुरुआत की. 1991 से 2012 तक टाटा समूह के उनके नेतृत्व ने कंपनी के राजस्व को $5.8 बिलियन से लगभग $100 बिलियन तक बढ़ा दिया. 1937 में जन्मे रतन टाटा अपनी साधारण जीवनशैली और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध हैं. अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने निरंतर सीखने के मूल्य और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया.
2.Ratan Tata Quote for Students
"किसी लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें उसे एक बार से ज्यादा बार लड़ना पड़ सकता है." रतन टाटा का यह विचार आपको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है.
3.Ratan Tata Quotes In Hindi
"सफलता को अपने सिर पर मत चढ़ने दो, और असफलता को अपने दिल पर मत चढ़ने दो."
4.Rata Tata Quotes In Hindi for Success
"वह करें जो आपको सही लगता है और वह करें जो आपको उचित लगता है और वह करें जो आपको लगता है कि फर्क लाएगा." इन कोट्स को पढ़कर छात्रों को न केवल सफलता के लिए बल्कि जीवन में ईमानदारी और आत्म-विश्वास के साथ आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिलेगी.
5.Ratan Tata motivational Quotes In Hindi for success
"निर्णय लेना एक बहुत ही अकेलापन भरा काम है. मुश्किल निर्णय वास्तव में ऐसे होते हैं, जिन्हें आपको लेने की जरूरत होती है और आप अकेले होते हैं."
6.Ratan Tata motivational Quotes In Hindi
"ऐसे हजारों मौके होंगे जब आपको कठिन निर्णय लेने होंगे. आपको हर समय खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप सही काम कर रहे हैं और सही निर्णय लें, चाहे वह कितना भी कठिन या अलोकप्रिय क्यों न हो."
7.Ratan Tata Inspirational Quotes In Hindi
"मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूँ."
8.Ratan Tata Inspirational Quotes for success
"हम सभी में समान प्रतिभा नहीं होती. फिर भी, हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर होता है"
"आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है. इसकी अच्छी तरह से रक्षा करें."
