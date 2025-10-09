'किसी लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें..' रतन टाटा के वो कोट्स, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी की दिशा

1 . Rata Tata Motivational Quotes for success

भारत के सबसे महान और सम्मानित उद्योगपतियों में से एक, रतन टाटा ने टाटा समूह को एक वैश्विक समूह में बदलने के साथ-साथ अपनी सादगी, व्यावसायिक कुशलता व परोपकारी प्रयासों से हर भारतीय के जीवन को भी छुआ. कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद, उन्होंने 1962 में टाटा मोटर्स से अपने करियर की शुरुआत की. 1991 से 2012 तक टाटा समूह के उनके नेतृत्व ने कंपनी के राजस्व को $5.8 बिलियन से लगभग $100 बिलियन तक बढ़ा दिया. 1937 में जन्मे रतन टाटा अपनी साधारण जीवनशैली और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध हैं. अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने निरंतर सीखने के मूल्य और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया.